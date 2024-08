We aten heel Brooklyn leeg in één avond: Chef’s Night Out met Frankel’s

Onze Cara Nicoletti en het team van Frankel’s Delicatessen and Appetizing, een van de beste joodse deli’s van New York, eten zich een weg door Brooklyn. Ze beginnen de avond goed met martini’s, biefstuk en bergen slagroom bij Peter Luger Steak House in Williamsburg. De groep vervolgt z’n culinaire strooptocht aan de overkant van de straat bij Marlow & Sons. Daar doen ze zich tegoed aan oesters, lamsvlees en rosé. Maar ze zijn nog lang niet klaar. Bij Vega Restaurant eten ze een heerlijke rotisseriekip. Ze werken daar volgens het BYOHS-principe (bring your own hot sauce), dus je weet dat het feest wordt. Het werd ons verboden om te filmen in Irene’s Pub – een klassieke bar in Greenpoint – maar onze crew zweert dat ze daar alleen wat shots hebben gedronken. Om de avond perfect af te sluiten keert iedereen weer terug op het thuishonk bij Frankel’s voor een nachtelijk borststuk.

