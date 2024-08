China verstuurt sinds deze week onhackbare berichten met ruimtelasers

Dit artikel verscheen eerder op VICE News.

Vroeger was vooruitgang zichtbaar. Het zeilschip werd vervangen door de stoomboot, en huifkarren werden van het ene op het andere moment van de weg gedrukt door T-Ford’s en Daimlers. Nu verandert de wereld nog veel sneller alleen zien we het niet.

Videos by VICE

China heeft met deze week succes een quantum-versleuteld bericht van de ruimte naar de aarde verstuurd. Het land dat bekend staat een van de grootste cyber-dieven te zijn ter wereld, wil informatie ontwikkelen die onkraakbaar is door andere mogendheden. Het programma waarmee ze dat willen bereiken heet Quantum Experimenten op Ruimteschaal (QUESS) is een poging om de online wereld in een klap totaal te veranderen. In hun voordeel. In de video leggen we uit hoe en wat.