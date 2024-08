De Chinese CRISPR-wetenschapper die babygenen manipuleerde wordt vermist

Vorige week veroorzaakte de Chinese wetenschapper He Jiankui wereldwijd ophef nadat hij beweerde verantwoordelijk te zijn voor de geboorte van de eerste genetisch gemanipuleerde baby’s ooit. Helaas voor Jiankui leverde die uitspraak hem weinig goeds op: volgens lokale media wordt de beruchte wetenschapper namelijk op dit moment vermist.

De geruchten over de verdwijning van Jiankui werden dit weekend door het Chinese roddelblad Apple Daily en krant Ming Pao verspreid. Ze schreven dat de wetenschapper onder huisarrest is geplaatst door zijn voormalige werkgever, de Southern University of Science and Technology (SUSTC) in Shenzhen, waarvan de universitair hoofddocent sinds februari 2018 op onbetaald verlof is.

Een woordvoerder van SUSTC ontkende deze beweringen afgelopen maandag alleen in een gesprek met de South China Morning Post.

“Buiten de officiële kanalen beschikt momenteel niemand over de juiste informatie,” zegt de woordvoerder. “We kunnen op dit moment geen vragen over deze kwestie beantwoorden, maar zodra we meer informatie hebben, zullen we deze via onze officiële kanalen delen.”

De Chinese autoriteiten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de situatie van Jiankui.

De verhalen rond zijn verdwijning zijn al behoorlijk vaag, maar dat er vaker opvallende Chinezen uit het niets verdwijnen, maakt deze zaak nog ingewikkelder. Nadat actrice Fan Bingbing veroordeeld werd voor belastingontduiking, ging ze ook in rook op.

Xu Nanping, de Chinese vice-minister voor wetenschap en technologie, vertelde vorige week aan China Central Television dat Jiankui “de wet- en regelgeving van China schaamteloos heeft geschonden.”

Jiankui kwam volop in de schijnwerpers te staan toen hij beweerde het DNA van een tweeling, die in november is geboren, te hebben gemanipuleerd met de gentechtool CRISPR. Volgens Jiankui zijn de twee meisjes hierdoor resistent tegen hiv, pokken en cholera.

Momenteel wordt onderzocht of zijn beweringen een kern van waarheid bevatten. Maar dat wordt bemoeilijkt, omdat de resultaten nient in een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd. En er is ook weinig bekend over de mensen – zeven koppels waarvan de man seropositief is en de vrouw niet – die aan het onderzoek van Jiankui deelnamen. Dat is zorgwekkend, vindt een aantal genetici, omdat de vaders en moeders zich mogelijk niet bewust waren van de gevolgen van het onderzoek.

