‘Coital alignment’: het beste standje waar je nog nooit van hebt gehoord

Ah, de missionarispositie – het rudimentaire standje dat in de gezamenlijke verbeelding kenmerkend is voor een saai seksleven. Erbovenop rollen, een beetje stoten, eraf rollen, slapen, volgende Valentijnsdag weer herhalen. Maar wat als ik je vertelde dat dit standje met een paar kleine aanpassingen van vanilla in vaanzinnig verandert? Maak kennis met de coïtale uitlijntechniek, oftewel CAT (coital alignment technique).

Coïtale ‘alignment’ klinkt misschien nogal droog en forensisch, maar de resultaten van de techniek zijn alles behalve dat. Het idee is eenvoudig: in plaats van je afgaat op het klassieke in-en-uit ligt de focus bij CAT op wrijven, duwen en schuren. De techniek draait dus eigenlijk niet om vaginale penetratie maar om stimulatie van de clitoris. Zeg maar dag tegen de orgasmekloof!

Maar neem het niet zomaar van mij aan. VICE heeft een team seksexperts bij elkaar gebracht om ons meer over CAT te leren. Dus laten we er meteen induiken.

Wat is de coïtale uitlijntechniek?

“CAT, of ‘maïs vermalen’, is een variatie op de missionarispositie die door de Amerikaanse psychotherapeut Edward Eichel is bedacht om de waarschijnlijkheid te vergroten dat de vrouwelijke partner, of degene die ontvangt, een orgasme krijgt,” vertelt relatie- en sekstherapeut Georgina Vass aan VICE.

“Maïs vermalen” klinkt misschien niet heel erotisch, maar het is absoluut een stuk leuker dan climaxloos uit een ketssessie komen nadat de persoon bovenop hun hoogtepunt heeft bereikt. “Een groot deel van vrouwen in voornamelijk heteroseksuele relaties krijgt geen orgasmes van vaginale seks,” zegt Vass eenvoudigweg. Uit een onderzoek uit 2017 bleek dat slechts 65 procent van heterovrouwen zei dat ze meestal of altijd een orgasme kregen, vergeleken met 95 procent van heteromannen en 89 procent van homomannen. Volgens Vass zou “de afstand tussen hun clitoris en de mond van hun urinebuis” een verklaring hiervoor kunnen zijn. Kort gezegd, hoe korter die afstand, hoe waarschijnlijker het is dat je van geslachtsgemeenschap kunt klaarkomen.

Daar komt CAT dus in het spel: volgens Charlotte Johnson kan het beide partners helpen om de sweet spot te raken. “In de CAT-positie ligt de ene partner bovenop de andere, maar in plaats van dat hun lichamen op één lijn liggen beweegt de partner bovenop zich iets omhoog, zodat het bekken hoger gepositioneerd ligt,” zegt ze. Hierdoor kan er meer contact tussen de partners plaatsvinden dan bij het traditionele stoten van de missionarispositie, en kan de clitoris meer gestimuleerd worden.

En CAT is niet alleen behulpzaam tegen de orgasmekloof. “Het standje is ook geweldig voor mensen die geen volledige erectie kunnen krijgen,” zegt klinisch seksuoloog en relatietherapeut Ness Cooper. “Ze kunnen hun penis nog steeds gebruiken om de clitoris te stimuleren, omdat het bekken van de persoon bovenop op zo’n manier gedraaid is dat stimulatie beter werkt dan penetratie.” Cooper gaat verder: “Beide partijen kunnen nog genot ervaren van de wrijvende sensaties,” en, zegt ze, het kan ook “fijn zijn voor mensen die last hebben van vaginisme of penetratieproblemen.”

Bij het standje hoeft zelfs niet eens een penis in het spel te zijn. “Voor dit standje kan ook een voorbinddildo worden gebruikt,” zegt ze, “en verschillende soorten dildo’s kunnen meer of minder contact met de clitoris geven wanneer de aanbevolen schommelbewegingen worden uitgevoerd.”

Waarom is het zo populair?

Het eenvoudige en voor de hand liggende antwoord is: orgasmes. Het tweede antwoord is dat bewezen is dat het werkt. Het standje werd veel onderzocht na de publicatie van Eichels oorspronkelijke onderzoek in 1988, en heeft nu allerlei statistieken die het ondersteunen. Volgens een onderzoek van vrouwen die niet konden klaarkomen in de missionarispositie steeg de frequentie van orgasmes van de groep die over CAT leerden bijvoorbeeld met 56 procent.

“Een andere mogelijke reden voor de populariteit is het potentieel om intimiteit te koesteren,” zegt Vass. “Beide partners kijken elkaar aan en liggen dicht op elkaar, waardoor ze elkaar makkelijk kunnen aanraken, strelen, kussen of likken, terwijl ze samen naar een simultaan orgasme toewerken.” Alsof dat nog niet genoeg was kan de techniek ook nog eens relatief stilletjes worden uitgeoefend, wat, zoals Vass opmerkt, “wel handig kan zijn in bepaalde scenario’s.”

Dus hoe doe je het precies?

“Het is moeilijk om al te prescriptief te zijn met het advies omdat mensen verschillende vormen en maten hebben,” zegt Vass, “maar om te beginnen moet het koppel in de missionarispositie komen. Dan beweegt de partner bovenop hun lichaam iets naar voren. “Het zou kunnen dat hun borst boven het gezicht van de andere partner hangt,” zegt ze. “Beide partners zouden hun bekkens bij elkaar moeten hebben, en de penis of het speeltje zou omlaag moeten wijzen.”

Naast dat positie wat anders is moeten mensen die voor het eerst CAT proberen hun verwachtingen misschien ook wat aanpassen. “Het kan helpen als de partner bovenop niet de verwachting heeft dat de volledige penis of het volledige speeltje naar binnen gaat,” zegt Vass. Wanneer de penis of het speeltje deels erin is gestoken, “moeten beide partners tegen elkaar aan ‘schuren’ en een langzame en gecontroleerde schommelbeweging nadoen, in tegenstelling tot de in-en-uit-beweging van de missionarispositie.”

Wees ook niet bang om een beetje met de bewegingen te variëren – of je nou onderop of bovenop ligt. “De onderste persoon kan de ruimte tussen hun dijen verkleinen om hun partner meer steun te geven en de penis meer richting de clitoris te helpen gaan,” zegt Cooper. “De benen op verschillende manieren gespreid houden heeft mogelijk ook invloed hoe diep de penetratie is, als die plaatsvindt.”

Als je al een tijdje aan het schuren en duwen bent maar nog steeds niks voelt, maak je dan geen zorgen. “Als er nog steeds geen gemalen maïs is, kun je altijd nog terugvallen op de missionarispositie en de clitoris handmatig stimuleren,” zegt Vass.

Tips en trucs

“Je zult waarschijnlijk even moeten oefenen als je deze techniek wilt laten werken,” zegt Vass. Zelfs met oefening “kun je het nog steeds onaangenaam vinden en er geen orgasme van krijgen. Iedereen is anders, en zelfs met aanpassingen en perfecte harmonie zou het kunnen dat deze techniek het gewoon niet doet voor jou of je partner – en dat is oké.”

Dat gezegd hebbende zijn er wel nog wat manieren om je CAT te laten spinnen (we houden nu op met de grappen, beloofd). Experimenteer ten eerste met wat variaties. Vass suggereert dat het zou kunnen helpen als de partner onderop hun benen om de partner bovenop slaat, om zo “ hun lichamen vast te lijmen, de bekendheid van de in-en-uit-beweging te weerstaan, en gesynchroniseerd de ritmische schommelbeweging te vormen.”

Hou het echter niet alleen bij schommelen – bij deze techniek kun je elkaar ook op allerlei sensuele manieren aanraken. “Zachte strelingen, kussen en elkaars lichaam verkennen kan bijdragen aan de schommelbeweging,” zegt Johnson. Cooper geeft een concreet voorbeeld: “De tepels van de persoon boven op zijn beter bereikbaar, dus je kunt zuigen, knijpen of zelfs tepelklemmen introduceren om het genot te vergroten.”

Cooper en Vass wijzen ook allebei op een alledaags slaapkamervoorwerp dat de ervaring kan verbeteren: een kussen onder de billen van de ontvanger. “Dit kan hun bekken draaien en betere toegang tot de clitoris geven,” zegt Cooper. “Het kan de intensiteit van de stimulatie ook helpen optimaliseren en algemene comfort bieden,” voegt Vass eraan toe.

“De positie kan op de eikel focussen, en extra glijmiddel kan de sensaties helpen versterken,” zegt Vass. “Sommige mensen vinden dat een vibrerende penisring de sensatie voor beide partners ook kan vergroten,” zegt ze. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je experimenteert, plezier hebt en wellicht je orgasmecijfers omhoog krikt. “Hopelijk kunnen jij en je partner profijt halen uit een vorm van hechting, avontuur, speelsheid of intimiteit,” concludeert Vass. Misschien besluit je uiteindelijk toch dat je doggystyle boven CAT prefereert.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

