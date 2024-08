Cosplayers vertellen ons hoeveel bloed, zweet en euro’s er in hun outfits zitten

Gamescom is ‘s werelds grootste conventie voor computer- en videogames. Sinds 2009 komen er elk jaar honderdduizenden gamers en cosplayers samen in Keulen, Duitsland om dit evenement bij te wonen – dit jaar waren het er 320.000.

Cosplaying is een kunstvorm die is ontstaan uit het dragen van kostuums op sciencefictionbeurzen en is al een ding de jaren ‘40. Star Trek, Star Wars en Rocky Horror trokken deze gewoonte de mainstream cultuur in door fans aan te moedigen naar filmvoorstellingen te komen in outfits geïnspireerd door hun universums. Het woord “cosplay” zelf – een combinatie van “kostuum” en “spel” – werd uitgevonden in de mangascene van Japan, waar cosplaying zoals we het nu kennen zijn oorsprong vond.

We stuurden fotografen Till Milius en Anton Roentz eropuit om de beste outfits op de Gamescom van dit jaar vast te leggen, zodat jij ze niet hoeft te missen. Terwijl ze daar bezig waren, vroegen ze mensen ook om meer details over hoeveel tijd en geld ze in hun outfits hadden gestoken, zodat ze de toewijding van deze superfans volledig konden begrijpen en waarderen.

Gianna, 30 – Lich Queen uit “World of Warcraft”

Gianna.

VICE: Waarom ben je vandaag voor deze outfit gegaan?

Gianna: Ik speelde vroeger veel World of Warcraft met mijn beste vriendin, vooral de uitbreiding Wrath of the Lich King. Daarom ben ik gekleed als de Lich King, of eigenlijk de Lich Queen.

Hoeveel tijd en geld heb je erin geïnvesteerd?

Ik kocht het van een vriendin voor 300 euro en investeerde er nog eens 150 euro in. Zij was er al een paar weken mee bezig en ik heb er ongeveer twee weken aan gewerkt.

Marvin, 22 – Space Marine uit “Crimson Fists – Warhammer 40K”

Marvin.

VICE: Hoeveel tijd en geld heb je aan je harnas besteed?

Marvin: Ongeveer 3000 euro. Ik heb mijn uitrusting door een gespecialiseerd bedrijf laten maken en het kostte ze zeven maanden om het af te maken.

Wat motiveerde je om zoveel tijd en geld te investeren in deze outfit?



Ik had toevallig het geld en wist niet echt wat ik er anders mee moest doen. Ik had het natuurlijk kunnen sparen. Maar ik heb in de toekomst nog genoeg mogelijkheden om te sparen. Vooral omdat ik de komende maanden veel geld ga verdienen op het schip en in die tijd niet veel hoef uit te geven.

Welk schip? Ga je op een cruise?

Ja, precies. Ik werk op een cruise. En ik heb nog genoeg geld over, voor zoiets ga ik schulden maken. Zolang ik weet dat ik het me kan veroorloven en nog genoeg geld heb voor als mijn auto kapot gaat of zo, blijf ik het doen.

Bastian, 38, en Oliver, 37 – Skaven uit “Warhammer Fantasy”

Bastian en Oliver

VICE: Hoeveel tijd en geld hebben jullie in deze outfits gestoken?

Bastian: Alles is DIY, dus zelfgemaakt. De materialen hebben in de loop der jaren zo’n 300 tot 400 euro gekost. Het is moeilijk in te schatten hoeveel tijd we hebben geïnvesteerd omdat we er uren, weken, maanden aan hebben gewerkt. Het duurde ongeveer een half jaar om de basisstructuur af te krijgen.

Oliver: Het kostuum evolueert van jaar tot jaar. Je vindt altijd wel iets dat je kunt verbeteren en dat kost natuurlijk geld.

Kerstin, 25, en Michelle, 25 – 2B Magical Girl uit “Nier: Automata” en Seraphine uit “League of Legends” in de Prestige Ocean Song Skin

Kerstin en Michelle

VICE: Hoeveel tijd en geld hebben jullie in je outfits gestoken?

Kerstin: Ik heb de mijne voor ongeveer 80 euro gekocht, en de tape-accessoires kostten me nog eens 20 euro. Het enige probleem was om uit te vinden hoe ik alles goed moest vastplakken, want het zit nogal strak. Ik moest tutorials bekijken en een beetje rondvragen, maar het kostte me niet meer dan vijf uur.

Michelle: Het maken van de mijne duurde ongeveer 40 uur en kostte ongeveer 400 euro, denk ik. Ik heb alles zelf gemaakt.

Wat vind je het leukst aan cosplay?

Michelle: Ik ben sociaal werker en dat kan soms best vermoeiend zijn. Cosplayen stelt me in staat om even uit het dagelijkse leven te stappen en nieuwe mensen te ontmoeten. Het is geweldig om deel uit te maken van deze gemeenschap.

Janik, 27 – Ork geïnspireerd door “The Lord of the Rings”.

Janik.

VICE: Hoe lang heb je erover gedaan om zo’n mooie Ork te maken?

Janik: Ik heb hem vrij snel gemaakt, in ongeveer twee maanden. Maar ik blijf nieuwe dingen toevoegen. Het zwaard is dit jaar toegevoegd.

Janik.

En hoeveel heeft het gekost?



Ik ben er goedkoop vanaf gekomen. Ik heb de tanden gewonnen, die hadden me anders 400 euro gekost. Ze zijn voor mij op maat gemaakt, net als in Hollywood! Het masker was ook op maat gemaakt, het kostte 180 euro, wat nog steeds redelijk is. Alle harnassen kosten 200 euro. En voor de stof en lappen, laten we zeggen 150 euro. Dus ik zit nog onder de 1000 euro.

Jonas, 23 – Spirit Blossom Thresh uit “League of Legends”.

Jonas

VICE: Hoeveel tijd en geld heeft deze transformatie gekost?

Jonas: Het duurde iets meer dan een maand om alles in elkaar te naaien en de rekwisieten te maken. Maar ik heb veel geld uitgegeven, vooral aan schuim, stof en prints. Waarschijnlijk rond de 300 euro.

Kim, 31 – Sylvanas Windrunner uit “World of Warcraft”

Kim

VICE: Hoeveel tijd en geld is je kostuum waard?

Kim: Ik heb niet alles zelf gemaakt; ik heb een deel gekocht. Maar met reparaties en al heb ik al zo’n tien tot elf uur en 400 euro geïnvesteerd. Ik ben altijd onder de indruk geweest van cosplay op Gamescom, en vandaag ben ik hier voor het eerst.

Kristoffer, 27 – Visser uit Pokémon

Kristoffer

VICE: Hoeveel tijd en geld heb je in je cosplay gestoken?

Kristoffer: Het duurste onderdeel waren de Magikarp-kaarten. De hengel was erg goedkoop, hij is gemaakt van restjes.

Wat voor een restjes precies?

Oude tentstokken, een isolatiebuis, paperclips en een oud vliegertouw. Ik heb een aantal dagen aan het ontwerp van de hengel gewerkt. In totaal kostte het me ongeveer een week.

En hoeveel heeft het gekost?

Als ik de Magikarps meetel… Dat zijn er toch zes?



Ja.

Dan zit ik op een totaal van iets meer dan 150 euro.

Heb je nog andere personages in je cosplay-portfolio?

Ja, natuurlijk. Ik heb personages als Mihawk Dulacre uit One Piece en zelfs een Nazgul uit The Lord of the Rings nagespeeld. Maar de Fisherman heeft me altijd gefascineerd. Iedereen die Pokémon heeft gespeeld, kent hem. Hij staat daar maar met zes Magikarps, neemt veel van je tijd in beslag in het spel, maar geeft je geen geld of ervaring. Hij is gewoon irritant en komt in bijna elke Pokémon-titel voor. Dus ik dacht dat het een originele, niche cosplay als grap zou zijn.

Lea, 22 – Katarina uit “League of Legends”

VICE: Hoeveel tijd en geld heeft deze outfit gekost?

Lea: Ik zou zeggen ongeveer twee maanden en 400 euro. Het beenpantser duurde het langst.

Is dit je enige cosplay? Nee, ik heb er nog veel meer, meestal gerelateerd aan anime en manga. Ik ben begonnen met My Hero Academia: Ochako en Deku. Daarna ging ik verder met Mitsuri in Demon Slayer. En toen begon ik met Caitlyn uit League of Legends.

Marco, 32 – Dwight Fairfield uit “Dead by Daylight”

VICE: Waarom heb je dit personage gekozen?

Marco: Ik heb veel Dead by Daylight gespeeld. Ik wilde een cosplayer creëren om andere cosplayers te helpen. In Dead by Daylight heb je voorwerpen zoals verbanddozen of gereedschapskisten. Ik heb er net zo een meegenomen en hij zit vol met reparatiespullen voor cosplayers.

Hoeveel tijd en geld is je outfit waard?

Ik zou zeggen zo’n tien tot twaalf uur voor de outfit, maar de generator achter me kostte wel 400 uur. Alles is erg low-budget.

Wat vind je het leukst aan cosplayen?

Ik doe het voor alle mensen die super enthousiast worden als ze je zien en zeggen, “Oh mijn God, dat is Dwight uit Dead by Daylight!”. Dan kan ik met ze kletsen. Die vreugde die in de ogen van mensen glinstert, dat is gewoon zo geweldig!

Sven, 25 – Surfer Singed uit “League of Legends”

VICE: Hoeveel denk je dat je outfit waard is?

Sven: De surfplank kostte me 300 euro. Met de rest zit ik bijna op 500 euro.

OK, en hoeveel tijd heb je eraan besteed?

Bijna een heel jaar. De tank en de surfplank zijn doe-het-zelf dingen en de surfplank heb ik meerdere keren moeten verbouwen. Verder heb ik zo’n beetje alles gekocht omdat ik niet kan naaien. Het is helemaal niets voor mij.

Waarom heb je dit personage gekozen?

Drie jaar geleden werd ik beïnvloed door de streamer ProxyGinger. Op een gegeven moment cosplayde hij Surfer Singed, en ik dacht: ‘ik kan iets beters maken dan dat van hem.’ Dus ik heb het geprobeerd en het is inderdaad beter.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Germany.



