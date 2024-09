De belangrijkste tweets van onze tijd: 50 Cent stopt met masturberen

“De belangrijkste tweets van onze tijd” is een nieuwe serie waarin we de belangrijkste berichten van 140 tekens van het afgelopen decennium eren in een soort onofficiële Hall of Fame. Oké, om eerlijk te zijn is het eigenlijk gewoon een excuus om te kunnen praten over oude tweets van 50 Cent. Ik ga ook niet zitten liegen hier. Dit is geen revolutionair columnidee: het is gewoon een goed excuus om te praten over 50 Cent.

50 Cent is een wijze man, een spectaculaire man. 50 Cent is een ondergewaardeerde juweel van een man. Nu denk je misschien: als 50 Cent zo wijs en zo goed is, waarom vuurde die ene gast dan een heel magazijn aan kogels op ‘m af die ene keer? Dat is een heel erg 10 cent-manier van denken. Denk groter. Denk groots. Denk 60 cent, 100 cent. 50 Cent heeft 200 miljoen dollar verdiend met de verkoop van water. Kan Jezus dat? Kan Jezus zoveel geld verdienen met water? Ik heb even door de Bijbel gebladerd en ben niks tegengekomen over Jezus die iets bijzonders deed met water. Niets dat op hetzelfde level zit als 200 miljoen dollar verdienen, in ieder geval. Water in wijn veranderen is gewoon een kwestie van fermentatie. Van water keiharde cash maken is alchemie.

Dus we hebben nu vastgesteld dat 50 Cent een soort rondtrekkende hiphop hypertovenaar is: oké. Maar hij is meer dan dat. Een zakenman, een taalvernieuwer, een geheelonthouder, een gezondheidsfreak. En, voor minstens één middag in 2012, was hij een niet-masturberende man.

Stappen om te stoppen met masturberen, volgens 50 Cent:

Stap 1. Stop met pornosites bezoeken om de drang tot masturberen te vermijden

Stap 2. Maak een bewuste keuze om niet om te kijken naar mensen die langs je lopen

Stap 3. Ga niet naar stripclubs

Stap 4. Kijk niet naar wellustige tijdschriften

Ik denk dat we uit deze korte reeks tweets wel met enige zekerheid kunnen opmaken dat 50 Cent masturberen even helemaal zat was. Een man tweet geen anti-masturbatieadvies tenzij hij zelf ook even een rukpauze heeft ingelast. Je kan niet prediken vanuit de positie van de zondaar. Dat zou net zoiets zijn als ik die tweet over hoe je moet stoppen met drinken, of met koude ravioli rechtstreeks uit het blik lepelen als avondeten, of een vijfstappenplan voor hoe je kan stoppen met onnodig warrige stukjes typen over dingen die verschrikkelijk onbelangrijk zijn. Wat ik probeer te zeggen is: 50 Cent lijkt me geen hypocriete man. Dus als hij zijn volgers vertelt hoe je kan stoppen met rukken, is het aannemelijk dat hij zichzelf ook in de niet-rukken-zone had geparkeerd.

We kunnen alleen maar speculeren wat hem hiertoe dreef. En dat is precies wat ik nu ga doen.

Een paar vragen die bij me opkwamen na het lezen van deze tweets:

i) Hoe vaak had 50 Cent zich afgetrokken voordat hij dit wanhopige punt bereikte? Hoeveel low-fives op een dag is te veel low-fives op een dag voor 50 Cent? En hoeveel dagen achter elkaar kwam hij aan dit aantal? Hoeveel van zijn tijd besteedde hij aan doe-het-zelven? Welk incident was uiteindelijk de druppel waardoor hij zei: “Oké, nu is het genoeg geweest”? 50 Cent, die knipperend met z’n ogen tegen het felle zonlicht na een acht uur durend pornofestijn z’n kelder uit komt strompelen? Waren de vingers van 50 Cent zo verkrampt van het eindeloze sjorren dat hij z’n signature handgebaar niet meer kon maken? Wat is er gebeurd in de aanloop naar 26 september 2012? Wat is er gebeurd met 50 Cents jongeheer?

ii) Dat gezegd hebbende, weet Fiddy wel wat porno is? Hij gebruikt de woorden “wellustig tijdschrift”, als een soort robot-pastoor die zijn rukkende gemeente waarschuwt voor de eeuwig brandende vuren van de hel. Een pornoblaadje een “wellustig tijdschrift” noemen is net zoiets als een vrouw een “vaginabezitster” noemen, of een auto een “wielmachine”. Hetgeen het nog verwonderlijker maakt dat 50 Cent zich zoveel kan aftrekken dat hij aftrekken even moet afzweren; hij trekt zich af op een videoband terwijl er Blu-Ray is; hij trekt zich af op een stoomtrein terwijl we ruimteraketten hebben. Hij trekt zich af op een uitstervende vorm van erotiek en dan nog heeft hij moeite om zich in te houden; kan je je voorstellen hoe gek hij zal gaan als hij erachter komt dat Pornhub bestaat;

iii) Masturberen rijke mannen op andere en meer decadente manieren? Masturbeert 50 Cent met kaviaarglijmiddel en in een zijden zakdoek? 50 Cent, van top tot teen gehuld in het zachtste fluweel, die zich met gedecideerde rukjes aftrekt op een live-action seksshow met de allerduurste escorts die er in Connecticut te vinden zijn? Voelt hij nog steeds die zweem van verdriet en walging als hij klaarkomt op een stapel honderddollarbiljetten?

iv) Hoe opgewonden wordt 50 Cent als hij een vrouw voorbij ziet lopen op straat? Want Stap 2 is “Maak de bewuste keuze om niet om te kijken naar mensen die langs je lopen”. De aanname hier is: 50 Cent heeft de gewoonte om ergens tussen de tien en duizend keer per dag om te kijken naar billen die hij voorbij ziet wiegen op straat, elke dag. Wordt hij daar gelijk zo bloedgeil van dat hij dan en daar z’n broek laat zakken en Lil’ Curtis ter hand neemt? Is dit zijn cruciale karakterfout? Is 50 Cent Superman, en zijn voorbijgaande billen zijn Kryptonite? En zo ja: weet Floyd Mayweather van deze achillespik?

Maar ik denk dat de grote les hier is: 50 Cent, zo blijkt uit mijn diepgravende analyse van dit onderwerp, is een man die zich graag aftrekt. Maar hij had ooit een moment van zwakte: hij ging te ver, deed het te vaak. Als 50 Cent zo diep kan zinken – helemaal tot de bodem; 50 Cent om drie uur ’s nachts voor een flikkerende flatscreen-tv, omringd door verfrommelde zakdoekjes, diep verzonken in post-masturbatoire wanhoop – en weer op kan krabbelen, dan kan jij dat toch ook? Je hóeft niet verslaafd te zijn aan aftrekken, of Vitamin Water drinken, of heroïne: wat het ook is waar je vanaf probeert te komen, je kan het, met de positieve en proactieve aanpak van Fiddy. En dus zijn we weer terug bij het idee van 50 als Jezus: zijn persoonlijke reis is een inspiratie voor de onze, zijn verhaal ons pad. 50 Cents vijf tweets over stoppen met masturberen zijn geen vijf tweets over smeerlapperij. 50 Cents strijd tegen zijn eigen penis is een verhaal van hoop. Bedankt, 50. Moge God je vrede en eindeloos voorbij wiegende billen schenken in het koninkrijk der hemelen, amen.