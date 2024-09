De stemming op Pitch was opperbest

Het leek eventjes alsof we op een heel ander festival waren. Waar Pitch voorheen traditiegetrouw te vinden was op het Westergasterrein, voelde het op de NDSM-werf in het begin nog wat onwennig. Gelukkig kwamen we na de eerste paar optredens en een paar hapjes en drankjes toch nog in een opperbeste stemming. Er was een flink blik lokale helden opengetrokken (Mairo Nawaz, Torus, Fatima Yamaha en Woody) en er waren wat oude bekenden (Evian Christ, Mount Kimbie). Wel een stuk minder optredens dan in voorgaande jaren (in 2014 stonden er nog een stuk of zeventig artiesten op de line-up, nu slechts 27), maar ook dat mocht de pret niet drukken. Bovendien is het inmiddels gewoon een traditie om je allermooiste outfit aan te trekken en een potje te flaneren op Pitch. Zoals je op de onderstaande foto’s van Raymond van Mil kunt zien, is dat in elk geval aardig gelukt.