Bedacht Lil B al in 2010 de dab?

We gaan terug naar het jaar 2010. Drake, Nicki Minaj en Lil Wayne waren verantwoordelijk voor tien nummers uit Billboards Top 20 rapnummers, B.o.B. verscheen voor het eerst in de schijnwerpers en Takeoff van Migos was nog maar vijftien jaar oud. Ook Lil B maakte destijds rumoer in de krochten van het internet met zijn onophoudelijke stroom aan video’s en mixtapes. De one man entertainment-machine bevond zich op een creatief hoogtepunt. Hij vond de cooking dance uit en maakte de “swag” adlibs populair bij zijn collega’s lang voordat beide trends ingelijfd werden in de populaire cultuur. Maar wat wisten we weinig van het feit dat hij toen ook aan de wieg stond van een andere revolutionaire dans.

Twitteraar @YxngDreGxd postte deze week een video waaruit blijkt dat Lil B in 2010 de allereerste dab deed. Rond de twee minuten buigt Lil B zijn hoofd kort naar zijn elleboog. Zijn andere arm is misschien niet volledig uitgestrekt, maar de beweging is in basis hetzelfde.

Videos by VICE

Verder onderzoek bracht ons naar een KTT thread waar valt te lezen dat Lil B in zijn video voor I Cook iets vergelijkbaars, zo rond de 1:31. Is het mogelijk dat de piepjonge Migos superfan waren van Lil B en al zijn video’s afstruinde op zoek naar inspiratie? Zou kunnen. Maar de dab is ook een van de weinige dansjes in de geschiedenis van leuke dansjes die uit het niets kan zijn ontstaan. Ik dab persoonlijk al jaren, maar dan vooral om geen bacterieën te verspreiden als ik moet niezen. Dee Brown won van Shawn Kemp in de NBA dunkwedstrijd van 1991 door te dabben. Maar omdat Lil B de uitvinding van de dab nog niet heeft opgeëist en hij nog niemand aan de publieke schandpaal heeft genageld voor het onrechtmatig gebruik van zijn dans, zoals hij deed met de cooking dance, kan het ook allemaal op louter toeval berusten. Oordeel vooral zelf, bekijk de video hieronder.