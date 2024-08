Dit is de porno die vrouwen in 2018 het liefst keken, volgens Pornhub

Terwijl de hele wereld hard aan het werk is tussen, op of onder de lakens, heeft pornogigant Pornhub weer eens de tijd genomen om ons hitsige kijkgedrag te analyseren. En als er één ding duidelijk wordt over onze geile gewoontes in 2018, dan is het wel dat vrouwen graag naar vrouwen kijken.

Onder de ‘meest gezochte zoektermen’ en ‘meest bekeken categorieën’ door vrouwen, staat ‘lesbisch’ in z’n eentje ver bovenaan. ‘Scharende lesbiennes’ en ‘lesbisch trio’ staan op nummer 8 en 13, ‘stiefmoeder’ en ‘MILF’ op 9 en 10.

De hoogste nieuwe binnenkomer onder zoektermen door vrouwen was ‘lesbisch strap-on’, en die versloeg zelfs met gemak de populaire term ‘Fortnite‘.

De populariteit van vrouwen onder vrouwen is niet nieuw. Vorig jaar liet VICE dezelfde trend zien, en vrouwen in de pornohoofdrol blijkt onverminderd geliefd sinds Pornhub in 2014 begon met het in kaart brengen van het pornokijkgedrag van vrouwen.



Er zijn twee verklaringen voor, volgens psycholoog en sekstherapeut Laurie Betito, die ook in dienst is als ‘Sexual Wellness Center Director’ bij Pornhub. Zij legt uit dat vrouwen in lesbische porno “dingen zien gebeuren die ze zelf graag zouden ontvangen – daarom is ‘pussy licking’ zo’n populaire zoekterm”. Vorig jaar werd die term met 281 procent meer gezocht door vrouwen dan door mannen.

In 2016, toen ‘lesbisch’, ‘scharen’, ‘lesbienne verleidt hetero’ en ‘drie lesbiennes’ onder de meest populaire zoektermen vielen, gaf de psycholoog een andere verklaring: “Als je naar deze statistieken kijkt, zou je kunnen denken dat bicurious vrouwen op zoek gaan in porno naar ideeën, dingen om te leren, bevestiging en inclusie.”

Het pornojaar 2018

‘Asian porno’ is ook al heel lang (of in ieder geval sinds 2014) populair onder vrouwen, en in 2018 waren verwante zoektermen zelfs hoog in de top 10 te vinden. ‘Japans’, ‘hentai’ en ‘Koreaans’ stonden op nummer 2, 3 en 5. Op plek 4 stond ‘trio’.

De resultaten van Pornhub laten ook iets eigenaardigs zien in de voorkeuren van vrouwen. Vrouwen kijken twee keer liever dan mannen naar gangbangs en dubbele penetratie, maar kijken ook twee keer meer naar romantische video’s. Psycholoog Laurie Betito zegt daarover: “Vrouwen zoeken in porno naar verschillende scenario’s. In hun fantasieën willen ze wel verrast en overvallen worden. Dat is interessant, want in het echt zijn ze vaak krachtig en sterk en weten ze precies hoe het zit met hun seksualiteit – maar in hun fantasieën vallen sommige vrouwen dus graag terug op meer traditionele rolpatronen.”

Voor dit nieuwe jaar wens ik alle pornokijkers veel ontdekkingstochten toe in hun eigen fantasieën, wat die ook zijn. En probeer eens wat nieuws uit als je zin hebt – de laatste vijf jaar tikken we vaak dezelfde geile doch eentonige categorieën aan.

