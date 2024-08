Dit zijn de ultieme drugssteden van Europa, gebaseerd op het rioolwater

De cocaïnehoofdstad van Europa is de Belgische havenstad Antwerpen, Gävle in Zweden is de hotspot voor speed en Ostrava in Tsjechië gaat erg lekker op meth, volgens de laatste analyse van drugs in afvalwater in 104 Europese steden.

Uit de jaarlijkse studie, die test op metabolieten van illegale drugs in afvalwater van toiletten, blijkt dat er in 2022 in de EU meer cocaïne en methamfetamine werd aangetroffen en dat er grote verschillen zijn in het drugsgebruik op het continent.

Het cocaïnegebruik is het hoogst in steden in het westen en zuiden van Europa, terwijl het gebruik van het veel goedkopere speed (amfetaminen) het hoogst is in het noorden en oosten van Europa. Het gebruik van meth is vooral geconcentreerd in Centraal-Europa, in de buurt van de productiebasis in Tsjechië.

De vijf belangrijkste steden voor cocaïnegebruikers zijn Antwerpen – een belangrijke haven waar de drug Europa binnenkomt en waar de drug veel meer in het afvalwater voorkomt dan elders – Tarragona in Spanje, ons eigen Amsterdam, Brussel in België en Zürich in Zwitserland.

De grootste zones voor speedgebruik werden ontdekt in Zweden: Gävle, de derde grootste containerhaven van het land, en Sandviken, een gemeente 23 km ten westen van Gävle.

Deze twee plaatsen hadden, naast de Zweedse hoofdstad Stockholm, de afgelopen drie jaar het hoogste pepgebruik in Europa. Deze gebieden werden gevolgd door Antwerpen en de twee Duitse steden Saarbrücken en Dülmen.

Ostrava, de Tsjechische stad dichtbij de grens met Polen, is volgens de studie de grootste hub voor methamfetaminegebruik in Europa, gevolgd door de hoofdstad Praag, Larlovy Vary, een klein kuuroord eveneens in Tsjechië, en Chemnitz, een stad in Duitsland.

Hoewel methamfetaminegebruik traditioneel geconcentreerd is in Centraal-Europa, is de drug volgens de studie de laatste jaren in toenemende mate gevonden in het rioolwater van België, Cyprus, Spanje, Turkije en verschillende Noord-Europese landen zoals Denemarken, Finland, Litouwen en Noorwegen.

Het aantal sporen van amfetamines zijn ongewoon hoog in Noord-Europese steden vanwege de “beschikbaarheid van drugs en consumentenvoorkeuren”, vertelt João Pedro Matias, wetenschappelijk analist van drugsgebruik bij het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) aan VICE World News. Met andere woorden, speed is veel gemakkelijker en goedkoper te krijgen dan andere stimulerende middelen zoals cocaïne en MDMA, en sommige Scandinaviërs lijken ook een voorkeur te hebben voor speed.

Volgens Matias zijn speed en meth populairder in kleinere steden en dorpen, terwijl in grote steden cocaïne en MDMA meer worden gebruikt, volgens Matias omdat het aanbod daar uitgebreider is.

Cannabis komt voor in alle geteste afvalwatervoorraden, maar het grootste bewijs van gebruik werd gevonden in Genève in Zwitserland. Amsterdam is dan weer de hoofdstad voor MDMA, terwijl het ketaminegebruik, dat waarschijnlijk het hoogst zou zijn in het VK als het aan de studie zou deelnemen, het hoogst is in Barcelona, Lissabon, Kopenhagen en Milaan.

Het gebruik van ketamine, cocaïne en MDMA schiet omhoog in het weekend, terwijl het gebruik van cannabis door de week gelijk blijft, aldus de studie, gepubliceerd door het afvalwatertestbedrijf SCORE Group in samenwerking met het EMCDDA.

De laagste van de 104 geteste gebieden voor cocaïnegebruik is Kemi, een klein havenstadje in Lapland, Finland, dat het grootste sneeuwkasteel ter wereld heeft. Kemi vertoonde echter tekenen van regelmatig MDMA- en amfetaminegebruik.

De plaats met het laagste MDMA-gebruik in Europa is Paphos, een kleine kuststad in Cyprus die misschien ironisch genoeg verschillende plekken herbergt die verband houden met de cultus van de Griekse godin van de liefde, Aphrodite.

Afvalwateranalyse, oorspronkelijk gebruikt om de milieu-impact van vloeibaar huishoudelijk afval te controleren, wordt sinds 2001 gebruikt om het drugsgebruik te meten.

“De resultaten geven een waardevolle momentopname van de drugsstroom door de betrokken steden, waarbij duidelijke geografische verschillen aan het licht komen”, aldus het rapport.