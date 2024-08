Uitzinnige foto’s van een ondergrondse Duitse worstelshow

Afgelopen juli bracht fotograaf Tim Bruening een bezoek aan Rock & Wrestling, een bizarre amateurworstelshow die al twintig jaar jaarlijks wordt gehouden in de Duitse stad Hamburg.

Elk jaar nemen lokale worstelaars het tegen elkaar op in een reeks wedstrijden, waar tegelijkertijd ouderwetse rock-‘n-roll muziek wordt gedraaid. De vechters ontmoeten elkaar van tevoren om zich voor te bereiden op het evenement. De meesten kennen elkaar al lang, en hun fans blijven ook steeds terugkomen. Er bestaat een hecht gemeenschapsgevoel.

We spreken af met Bruening om meer te weten te komen over de absurde dingen die hij heeft gezien op dit tweedaagse evenement.

VICE: Hey Tim. Waarom zouden mensen hier aan willen beginnen? Tim Bruening: Voor de lol. Ik denk dat de worstelaars veel lol hebben in het bedenken en ontwikkelen van personages met een achtergrondverhaal. De kostuums alleen al kunnen zeer uitgebreid zijn.

De groep traint ook samen voor de shows. Ze choreograferen alles, bedenken een ontstaansgeschiedenis voor de gevechten. Ze vogelen zelfs uit hoe de personages zich tot elkaar verhouden – als vrienden of vijanden.

Hulk Testikels heeft er zin in.

**Welk kostuum was het beste?

**Die vraag is lastig te beantwoorden, er liepen zoveel memorabele personages rond. Ik zal in ieder geval nooit de outfit van de Loony Lobster, een enorme kreeft, of die van Bento de Robot vergeten. Haidi Hitler, het ringmeisje, was ook erg grappig.

**Welke wedstrijd vond je het meest spectaculair?

**Anna Rexikova tegen dokter Umberto Gucci was ongelofelijk. Hun choreografie was heel vet: dokter Umberto Gucci, een Italiaanse plastisch chirurg, voerde een operatie uit op Anna Rexikova om vet weg te zuigen, wat hij wilde injecteren in haar borsten. Maar dat ging niet zoals gepland. Haar borsten ontploften en iedereen zat onder de smurrie.

Anna Rexikova schreeuwde het uit van de pijn. Toen werd er metal opgezet en waren er stroboscooplichten, en plotseling stak ze de dokter met een scalpel. Hij vocht terug, maar uiteindelijk lukte het haar om hem op de operatietafel te duwen, waardoor die brak. Ze won het gevecht. Dat was erg indrukwekkend en wreed.

Sailor Boy en Pirate Boy vliegen door de lucht.

**Op één foto draagt iemand een sprookjeskostuum met een hakenkruisstaf. Wat is daar in godsnaam aan de hand?

**Dat was Haidi Hitler, het ringmeisje. Het publiek was woedend, natuurlijk, en joelde haar uit. Ze kreeg ook een paar bierdouches.

**Bierdouches?

**Ja, het is net Formule 1, maar dan met bier in plaats van champagne. En iedereen krijgt een bierdouche, niet alleen de winnaar.

Ik stond aan de bar en wilde een limonade bestellen toen iemand een heel krat bier bestelde – geen fles, een krat. De volgende persoon bestelde ook een krat. Ik vroeg me af hoe ze dat allemaal gingen opdrinken, maar tijdens de eerste wedstrijd realiseerde ik me dat er veel bier in de ring terecht kwam. Het is één groot gekkenhuis.

Anna Rexikova op de operatietafel.

De operatie is mislukt – Anna Rexikova’s borsten ontploften.

**Heeft er uiteindelijk iemand gewonnen?

**Ja. Er werden kaarten uitgedeeld aan het publiek met een lijst van alle worstelaars, maar mensen konden ook stemmen op de scheidsrechter of op de zanger van het ‘worstellied’ – ja, de show heeft zijn eigen lied. Uiteindelijk wonnen Irene de Sirene en het Fluitspelertje.

**Wat was je grootste uitdaging tijdens het fotograferen van de show?

**Het was lastig om mijn camera’s te beschermen. Twee camera’s hebben het evenement niet overleefd omdat ik steeds overgoten werd met bier, nepbloed, smurrie en nep-MDMA.

**Wacht even, nep-MDMA?

**Het Fluitspelertje werd nogal in elkaar geslagen tijdens de wedstrijd. Maar toen haalden ze een brandblusser tevoorschijn gevuld met ‘MDMA’ – meel en verf, hoop ik – die ze op hun tegenstanders spoten. Toen waren hun vijanden plotseling erg op elkaar gesteld en wilden ze niet meer vechten. Het Fluitspelertje won hierdoor het gevecht.

Het kostuum van de Loony Lobster was nogal onpraktisch.

Kernbom maakt zich gereed voor het gevecht.

Sailor Boy is sprakeloos door Kernboms aanval.

In dit gevecht werd Sailor Boy’s tand per ongeluk losgeslagen.

Irene de Sirene

Irene de Sirene viert haar overwinning

De MDMA-aanval van het Fluitspelertje

Anna Rexikova zwaait de darmen van dokter Umberto Gucci boven haar hoofd.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Duitsland.

