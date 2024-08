Ed Sheeran zit dus in Game of Thrones en dat kun je hier zien

Het nieuwe seizoen van Game of Thrones is begonnen. Er zijn oorlogsplannen gesmeed, mensen worden vergiftigd en er zijn per ongeluk portalen naar andere dimensies geopend. Het is top. Ondanks al deze zieke gebeurtenissen, praat men vooral over het feit dat Ed Sheeran aan de (al bijna overvolle) cast is toegevoegd, wat eigenlijk helemaal niet zo gek is gezien zijn relatief middeleeuwse uitstraling.

Sheerans rol is ‘slechts’ een cameo, maar hoe durft hij de verhaallijn van Arya (aka het schattige meisje dat nu een bloeddorstige massamoordenaar is aka het meest interessante personage van de serie) te onderbreken. Hoe het ook zij, bekijk de scène van de zanger hier.