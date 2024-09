Een geanimeerde samenvatting van meevallers die je nooit overkomen

Een week geleden lieten we je een animatie zien van dagelijkse situaties die ons humeur volledig verpesten. In de video Unsatisfying zag je onder meer een blikje fris dat vast blijft zitten in de automaat, een lepel die in je bord soep verdwijnt of een boterham die met de besmeerde kant op de grond valt. Deze week bekijken we de boel van een zonnige kant met de korte geanimeerde video Preposterous van de Franse grafisch ontwerper Florent Porta, die momenteel woont en werkt in Groningen. Het filmpje van ongeveer één minuut gaat over absurde en voornamelijk onmogelijke situaties die ons leven een stuk leuker zouden kunnen maken: een glas dat valt blijft heel, maar de grond ligt toch in diggelen. Een spijker wordt krom geslagen maar trekt vanzelf weer recht en – deze is echt absurd – een boterham valt eens niet met de besmeerde kant op de grond. Wat zou het leven toch mooi kunnen zijn.

Bekijk de video hieronder:

Meer werk van Florent Porta vind je op zijn website.