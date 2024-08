Eindejaarsmix 2017: Ben Penn

Hé! Wat is dat? Een stapel cadeautjes onder je boom. Vijf spijkerharde mixtapes van onze lievelingsdj’s. Deze week krijg je er elke dag eentje voorgeschoteld. Een soort adventskalender, maar dan leuk. We trappen af met Jeroen Opstelten alias Ben Penn, Tilburgse boogieboy, partyprins van het Zuiden, stijlicoon, maar vooral ook een fantastisch mens. Hij bracht afgelopen jaar zijn debuut-EP uit op Safe Trip, het label van Young Marco. Een knaller van heb ik jou daar. We belden hem nog even op, om te babbelen.

Noisey: Hoi Ben! Wat was voor jou de leukste dag van 2017?

Ben Penn: De dag dat mijn EP uitkwam. Een jongensdroom kwam uit. Ik wilde altijd al iets uitbrengen op vinyl. Ik zat altijd al in bandjes, en daarna ging ik elektronische muziek maken, maar ik was er nooit tevreden over. En nu dus wel.



Wow, je droom is uitgekomen! Wat is nu je droom?

Ik wil wel bioloog worden. Maar ja, ik ben al bijna veertig, dus misschien ben ik al te oud. Ik ga wel af en toe de natuur in.



Wat waren je goede voornemens voor 2017?

Wat constructiever worden met geld verdienen. Dat is niet gelukt. Ik wilde iets doen waarmee ik een financiële basis kon creëren om rustiger met muziek bezig te kunnen zijn. Dat ging een tijdje goed, maar het leven is grillig. Soms is dat leuk, maar soms ook kut. Wat dat betreft was het een taai jaar, waarin ik werd gered door de muziek en het geven van feesten. Dat is eigenlijk ook veel meer waard dan geld.



Had je een goed jaar?

Nee, het was een rampjaar. Het was lastig, maar muziek gaf me houvast en energie. Het heeft me erdoorheen gesleept.



Wat gaat 2018 je brengen?

Mijn tweede EP komt uit op Safe Trip en ik werk aan een album.

Wat doe jij op oudejaarsavond om middernacht?

Dan drink ik bier.



Kun je nog wat zeggen over de mixtape die je hebt gemaakt?

Er komt van alles voorbij. Normaal draai ik nog diverser, maar ik heb hier gekozen voor een elektronische set, omdat ik die kant een beetje op wil. Mijn eigen muziek klinkt ook wat losser dan de gemiddelde clubplaat. Dat maakt het levendig en organisch. Ik blijf gewoon dicht bij mezelf, dan klinkt het ook het meest overtuigend.