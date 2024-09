WTF gebeurt er in deze video voor Kanye Wests ‘Famous’?

Niemand op deze wereld zegt nee tegen een vakantie in Italië: je kan er dronken worden van goede wijn, tonnen spaghetti naar binnen werken en ook nog wat monumentale gebouwen van dichtbij bewonderen. Welja! Je maakt nog wat foto’s met je telefoon en uploadt ze naar Instagram om je trip wereldkundig te maken.

Dat is ook zo’n beetje wat Eric Wareheim en Aziz Ansari (beiden uit Master of None) hebben gedaan tijdens hun vakantie in Italië, behalve dan dat ze in plaats van een paar foto’s hier en daar een complete video voor Kanye Wests Famous hebben gemaakt (wat – laten we daar maar vanuit gaan – vast niet de officiele clip is).

Videos by VICE

Wareheim is trouwens naast acteur ook een piekfijne videoregisseur, die eerder al officiele clips schoot voor Flying Lotus, Charli XCX, Major Lazer, Beach House en MGMT en meer. Ansari, die de video mede heeft geregisseerd, is dan weer vrienden met Kanye West. Dus er bestaat alsnog mogelijk een kans dat de clip zijn goedkeuring mag ontvangen. De video is mooi in al zijn surrealistische gekte. Bekijk hem hieronder.