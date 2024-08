Onze versplinterde hoogtepunten van Eurosonic Noorderslag 2020

Eurosonic Noorderslag is een festival dat, op het moment dat het afgelopen is, in je hoofd direct versplintert in losse herinneringen. Ten eerste omdat het lang genoeg duurt om alle hersencellen in je kop afzonderlijk aan te wijzen en dood te drinken, maar nog meer omdat er in die vier dagen zo veel dingen gebeuren die sick of simpelweg zo ongelofelijk zijn dat ze allemaal een eigen plek willen claimen in je hersenpan. Dit ordenen is een proces wat veel energie kost, zeker met de bloeddoorlopen stapelkater achter je oogballen, maar gelukkig voor jou hebben wij dit al ondergaan en zijn we niet te beroerd om wat dingen die niet zomaar vergeten mogen worden hier te vereeuwigen en te delen.



– De half-Duitse show van Spinvis. Werkt heel goed in een andere taal, voor de begrijpelijkheid van de teksten maakt het toch weinig uit. Eervolle vermelding voor de man naast mij die met een halve pond hondenkak onder z’n schoen besloot de hele Nieuwe Kerk te trakteren op een misselijkmakende geur.

– Zwangere Guy, eveneens in een van de huizen van God, die met twee shows zijn status als de aanvoerder van Nederlandstalige rap uit België heel prettig kwam opdringen in het Noordelijkste puntje van ons land.

– Het optreden van Lous and the Yakuza op de SONY Music-borrel in Blokes. Van alle jonge talenten die Groningen probeerden plat te leggen heeft zij waarschijnlijk de meeste sterrenpotentie. Zelfs in een bar waarin iedereen dingen te bespreken heeft die oersaai zijn maar belangrijker worden geacht dan de muzikanten die op staan te treden, wist de Brusselse zo te verbluffen dat ik gelijk minder zin had om naar andere dingen te kijken omdat ze alleen maar tegen kunnen vallen. Bonuspunten voor haar instagrampagina, die sowieso de moeite waard is om te volgen, waarop te zien was dat ze luttele uren later op de eerste rij zat bij de Paris Fashion Week-show van Balmain. Dat is nu al de sterrenstatus die Nederlanders zelden bereiken.

– De jongens van GIAN in de kelder van de Oosterpoort. Sinds Lil Wayne op Appelsap de allerslechtste show ooit gaf krijg ik koud angstzweet van gitaristen die het podium delen met rappers, maar hier was het onverwacht een sicke toevoeging aan de toch al tot in de puntjes uitgedachte show. Zonde dat het niet helemaal volstond, maar dat lag aan de ietwat overspannen crowd controllers, die bij een vermoeden aan drukte gelijk de deuren dichtdeden, waardoor een grote groep mensen de optredens van Gotu Jim en Ashafar niet mee kon pakken.

– De frons op de voorhoofden van tientallen mannen op leeftijd in de bovenzaal, denkend over waarom cocaïne zo duur is – de vraag die de korte carrière van GOLDBAND typeert.

– Het is erg ontroerend om te zien hoeveel stappen S10 heeft gezet sinds haar optreden op Noorderslag vorig jaar. Haar debuutalbum Snowsniper is het perfecte voertuig om heel hard weg te rijden van alle twijfels die nog over haar zouden kunnen bestaan.

– Kevin rapte in zijn laatste sessie bij 101 Barz dat hij ongeveer duizend euro aan pannen had uitgegeven, waarmee hij een goede poging doet om hoogwaardige keukenspullen een nieuw statussymbool in hiphop te maken. Als ik nog een suggestie mag doen in dezelfde categorie: beveiligers op podia. De security van Mensa was namelijk zo angstaanjagend intimiderend dat het gelijk een hele nieuwe, onverkende dimensie gaf aan de enorme flex die hij in z’n optreden legde.

– Het is over het algemeen tragisch dat rappers denken dat ze een liveband nodig hebben om serieus genomen te worden, maar de Future Jazz Band van Bokoedro is precies wat nodig is om aan meer mensen te laten zien wie hij echt is, namelijk het Schiedamse antwoord op Bob Dylan.

Shali Blok liep zaterdagavond rond op Noorderslag om foto’s voor ons te schieten.