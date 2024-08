Is het oké om te fantaseren over je ex?

Van politici tot pornosterren, ze kunnen allemaal onverwacht opduiken in onze seksuele fantasieën. Studies hebben aangetoond dat – als het gaat om de seksuele verbeelding – meer cis-vrouwen dan cis-mannen fantaseren over ex-geliefden.

Dat kunnen fantasieën zijn over een spannende one-night stand die je jaren geleden had. Maar soms gaat de fantasie over iemand met wie je een langere relatie hebt gehad. Dit is waar het ingewikkeld kan worden: waar trek je de grens tussen onschuldige, geile gedachten en het herontdekken van gevoelens voor je ex?

Stefano Verza, psycholoog en expert in ethische non-monogamie, vertelde me dat aantrekkingskracht vele vormen kan aannemen. De sensuele aantrekkingskracht, “heeft alles te maken met aanraking en lichamelijkheid, maar is niet erotisch “. De platonische aantrekkingskracht is verbonden met vriendschap, en de romantische aantrekkingskracht is geworteld in “gevoelens en emotionele banden”, legt Verza uit. Tot slot is er de seksuele aantrekkingskracht, die voortkomt uit gevoelens van erotiek en intimiteit.

Seks-met-je-ex-dromen zijn meestal onschuldig, ze gaan over het verlangen naar seks in die nu afgebroken relatie. Maar, zo voegt Verza eraan toe, “we zijn misschien niet in staat om die gevoelens onmiddellijk te herkennen – en te scheiden – van de romantische aantrekkingskracht die er ooit was”

Onderzoek van Amy Muise, een gedragswetenschapper aan York University in het Verenigd Koninkrijk, probeert de vraag te beantwoorden waarom we ons fixeren op positieve seksuele ervaringen uit het verleden. Haar onderzoek, dat ze omschreef als “seksuele nostalgie”, wees uit dat – je raadt het nooit – we vaker fantaseren over onze exen als we single zijn of ontevreden zijn in onze huidige relatie. Het onderzoek toonde ook aan dat single mensen die om kunnen gaan met emotionele nabijheid meer seksuele nostalgie ervaren dan mensen die emotioneel meer afstandelijk zijn.

Verza beweert dat het niet makkelijk is om seksuele fantasieën over ex-partners te interpreteren. “Fantasieën kunnen verschillende betekenissen hebben op verschillende tijdstippen in ons leven,” zegt hij. “Misschien missen we de seksuele ervaring die we met die persoon hadden, of de persoon zelf, of gewoon wat ze voor ons betekenen”.

Verza zegt verder dat we vaak geneigd zijn onze seksuele gedachten te over-analyseren en daardoor te denken dat er iets mis is met ons. Maar “fantasieën die voortkomen uit herinneringen zijn normaal,” zegt hij. “Ze zijn onderdeel van onze eindeloze stroom gedachten. Het is normaal om stil te staan bij momenten die belangrijk voor ons waren.”

Je kunt je behoorlijk slecht over jezelf voelen als je middenin een vrijpartij plotseling aan een ex moet denken. Maar Verza zegt dat we weinig controle hebben over wie er plotseling in ons hoofd opduikt. “Het is normale hersenactiviteit en je hoeft je er niet schuldig over te voelen,” zegt hij.

Maar soms kunnen deze fantasieën een alarmbel doen rinkelen die aangeeft dat je minder tevreden bent in je huidige relatie. Dat betekent niet dat het tijd is om je partner te dumpen, maar het kan er wel op wijzen dat sommige van je behoeften en prioriteiten veranderd zijn of niet worden vervuld.

Dan kun je jezelf twee vragen stellen: Zijn dit dwaallichtjes of worden de fantasieën in je hoofd steeds groter? En, misschien wel de belangrijkste vraag: moet je je huidige vlam erover vertellen?

Verza vindt dat fantasieën altijd gedeeld en besproken moeten worden tussen partners, hoe ingewikkeld of moeilijk dat ook lijkt. “Omarm vanaf het begin een communicatiestijl die je in staat stelt om vrijuit over die dingen te praten. Zowel over fantasieën die je wil uitleven, als over gedachten die je liever als fantasie behoudt.”

Als de relatie gezond en sterk is, zegt hij, “is niemand bang om de ander te verliezen, er bestaat dan geen jaloezie”. Het gesprek zal goed verlopen en niet tot een ongemakkelijke situatie leiden, als je je partner geruststelt dat een erotische fantasie niet meer is dan dat: een fantasie. Het hoeft niet te betekenen dat dit gesprek emotioneel lastig wordt. Zelfs als dat wel het geval is, dan heb je ervoor gekozen om met je partner te zijn, niet met de persoon in je fantasie. “Als je eerlijk bent, zal de reactie van je partner op het gesprek veel meer over hem of haar zeggen dan over jou.”

Fantasieën over mensen en situaties zijn vaak – ongeacht je relatiestatus – geïdealiseerd. Intense ervaringen worden herbeleefd zonder het gedoe en gerotzooi in ons dagelijks seksuele leven. “We passen deze beelden aan in ons hoofd,” zegt Verza. “Als ik terugdenk aan een eerdere seksuele ervaring, dan denk ik niet aan de geuren, geluiden of specifieke momenten die ik niet leuk vond.”

Dus als je in de verleiding komt om terug te gaan naar je ex vanwege die geile fantasieën, neem dan even een stap terug en wees voorzichtig. Het is namelijk niet voor niets je ex.



