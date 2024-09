Ben ik mijn vriend emotioneel aan het bedriegen als ik verliefd ben op een ander?

In Vraag het VICE beantwoorden we, met de hulp van psychologen, experts en ervaringsdeskundigen, jullie levensvragen. Of die nu gaan over onbeantwoorde liefdes, irritante huisgenoten of het gevoel van verlammende onzekerheid dat je overvalt na een avondje zuipen. Wil je ook dat we je vraag beantwoorden? Stuur een e-mail naar djanlissa.pringels@vice.com.

Beste VICE,

Mijn vriend en ik zijn bijna vijf jaar samen. Onze relatie is inmiddels niet zo spannend meer als in het begin, maar wel mooi, liefdevol en stabiel. We kennen elkaar van de middelbare school. Toen we twintig waren begonnen we te daten en nu wonen we samen. Misschien ben ik te jong om dit te zeggen, maar volgens mij is hij de liefde van mijn leven.

Omdat ik altijd al een enorme flirt ben geweest, vindt mijn vriend het niet erg als ik tijdens het uitgaan met een ander zoen. Hij zou dat trouwens ook mogen, maar hij zegt er niet zoveel behoefte aan te hebben. Die afspraak hebben we in onze eerste maand van onze relatie al gemaakt, en ik denk dat het daarom ook al zo lang goed gaat tussen ons. Ik snap eigenlijk niet waarom vrienden het zo’n big deal vinden. Zoenen is toch hartstikke leuk? We hebben wel de afspraak dat we niet mogen daten met een ander. En als we verliefd worden, moeten we dat meteen met elkaar bespreken.

Wat dat laatste betreft is het nu een beetje mis aan het gaan. Ik denk namelijk dat ik verliefd ben op Bas*, een jongen uit onze vriendengroep. En volgens mij is hij ook verliefd op mij.

We hebben elkaar leren kennen tijdens een boottochtje afgelopen zomer. Hij is grappig, slim, ontzettend charmant en ook nog heel erg knap. En bovenal: er was meteen een enorme klik tussen ons. Hij ging ook mee feesten en tijdens die avonden merk ik dat ik vooral oog heb voor hem. De hele avond spelen we een spel: we praten wel met anderen, maar eindigen altijd bij elkaar. De laatste keren dat we elkaar zagen, konden we niet stoppen elkaar aan te raken. Er zijn al mensen naar ons toegekomen om ons te vertellen dat we zo’n mooi stel zijn. Zo erg straalt het van ons af.

Sinds een paar maanden appen we ook met elkaar. Ik denk dat we elke dag wel iets sturen. Ik heb zelfs een keertje met hem gefacetimed terwijl hij bij zijn ouders was. Toen heeft hij ze ook meteen aan me voorgesteld. Maar we hebben nog niet gezoend. Sterker nog: we hebben nog nooit met z’n tweetjes afgesproken. Ik zou dat een stap te ver vinden.

Mijn vriend weet dat we goed met elkaar overweg kunnen, maar hij weet niet hoe goed. Mijn telefoon hou ik altijd in de buurt en leg ik zo neer dat mijn vriend niet kan zien wie me appt. Onze relatie is ook wat bekoeld. Als we seks hebben, denk ik eigenlijk vooral aan Bas. Toch wil ik het absoluut niet uitmaken. Ik ben bang dat onze relatie kapot gaat als mijn vriend weet hoe het precies zit tussen mij en Bas. Ondanks alles horen mijn vriend en ik bij elkaar. Maar ergens lijkt het me ook fijn om met Bas iets op te bouwen. Daarom voel ik me al weken ontzettend schuldig. Ben ik mijn vriend aan het bedriegen, ook al is er fysiek niets gebeurd? Is het normaal dat ik me zo voel?

Groetjes,

E.

Hey E.,

Ten eerste: liefde, verliefdheid en relaties zijn hyperpersoonlijk. We kunnen je natuurlijk wel raad geven, maar vooral jij weet wat het beste voor je is.

Maar goed, dat betekent nog niet dat het geen ontzettend moeilijke situatie kan zijn. Onderzoek wijst uit dat verliefdheid hetzelfde effect op je brein kan hebben als alcohol. Bij verliefdheid maak je namelijk oxytocine aan, en net als bij alcohol verminderen door dit hormoon je angstgevoelens. Dat voelt prettig, maar beïnvloedt ook je vermogen om heldere beslissingen te maken.

Volgens Yuri Ohlrichs, NVVS-seksuoloog en expert seksuele voorlichting bij Rutgers, is het logisch dat deze situatie verwarrend aan kan voelen. Hoewel je al vrij snel in je relatie hebt bepaald wat de regels zijn, merk je nu dat het ingewikkelder ligt dan je dacht. Ohlrichs raadt je daarom aan om het gesprek opnieuw aan te gaan. Dat je aan het begin van je relatie een aantal regels hebt vastgesteld, betekent niet dat je daar niet meer op terug kan komen.

“Ik zou dus aanraden om eerst met je vriend te gaan praten en met hem af te tasten wat jullie grenzen zijn. Bekijk met hem of er in jullie relatie nog ruimte is waarin je met een ander kan experimenteren of zelfs een relatie beginnen,” zegt Ohlrichs. Ook is het volgens Ohlrichs goed om je gevoelens voor Bas eens te ontleden.

Waarom ben je zo tot hem aangetrokken? Is het lust? Spanning? Kalverliefde? Of zie je jezelf in een relatie met hem?

Volgens Ohlrichs is het daarnaast belangrijk om aan Bas te vragen wat hij eigenlijk wil. Uit je brief valt af te leiden dat je er ergens aan twijfelt of je verder moet gaan met Bas, maar wie weet vindt hij het juist comfortabel dat jullie op deze verplichtingloze manier met elkaar omgaan.

Anderzijds kan het ook zijn dat je de band met Bas romantiseert. “Het gras is altijd groener aan de overkant. Ik denk dat je dat met Bas pas echt zal ontdekken als je met hem de weide ingaat,” zegt Ohlrichs.

Als je merkt dat Bas in je hoofd blijft rondspoken, kan het volgens Ohlrichs goed zijn om een keertje af te spreken op een andere plek dan een donker, zweterig en zwoel feestje. “Het is belangrijk om te onthouden dat je eigenlijk een hoop kanten van Bas nog niet gezien hebt. Je bent niet door de dagelijkse sleur gegaan, je hebt nog geen vakantie met hem meegemaakt, je bent nog niet op bezoek gegaan bij zijn familie.”

Je vraagt je ook af of je je vriend – al dan niet emotioneel – aan het bedriegen bent. Ook dit is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Dat je gevoelens hebt voor een ander betekent namelijk niet meteen dat je automatisch emotioneel bedrog pleegt. “Soms voel je nu eenmaal iets voor een ander. Je bent niet verplicht om alles wat je voelt meteen uit te spreken. Soms is het puur een fantasie of een seksuele prikkel,” vertelt Ohlrichs. Hij benadrukt ook dat je absoluut niet verplicht bent om al je doen en laten te delen met je partner. Daar vallen de appjes die je aan Bas stuurt dus onder. Toch is er een grens: je hebt bepaalde afspraken gemaakt met hem, en daar houd je je nu niet aan. Zo beschadig je het vertrouwen. Je doet je geliefde op die manier tekort, want geeft hem niet eens de kans om hier een open en eerlijk gesprek over te voeren.

Hoewel jij aangeeft verliefd te zijn, kunnen je gevoelens volgens Ohlrichs door een hoop andere dingen veroorzaakt worden. Dit is je eerste relatie, en misschien ontdek je nu een nieuwsgierigheid naar anderen. Het is goed om te ontdekken of dit iets is wat je echt wilt.

Mocht dat zo zijn, dan kun je samen kiezen voor een ander soort relatie. Je kan bijvoorbeeld voor een open relatie gaan, waarbij je seks mag hebben en eventueel ook afspreken met anderen. Of je kan, als je merkt dat dit iets is wat jullie allebei willen, kiezen voor een polyamoureuze relatie. In dit geval kunnen jij en je vriend (als die dat wil, natuurlijk) allebei een relatie met een ander hebben. Daarbij laat je toe dat je gevoelens ontwikkelt voor iemand anders. Je kan er zelfs voor kiezen om met z’n allen een relatie te beginnen.

“Als je samen kiest voor een polyamoureuze of open relatie, is het belangrijk om goede afspraken te maken, en je daar ook aan te houden,” vertelt Ohlbrichs. En volgens Ohlbrichs kunnen die afspraken per stelletje anders zijn. “Het kan ook heel goed zijn dat je allebei geen behoefte hebt aan afspraken,” vult hij aan. “Dan kan je zeggen: ga je gang, ik voel hier geen jaloezie of verdriet over en het lijkt me zelfs leuk om over jouw ervaringen te horen.”

Dit klinkt misschien idyllisch, maar volgens Ohlbrichs is het vooral een kwestie van aftasten. “Je weet vaak pas wat je wil als je het meemaakt. Het kan zijn dat je het oké vindt dat je vriend seks heeft met een ander, totdat het een keer echt gebeurt. Het kan ontzettend rauw op je dak vallen,” zegt hij. “En het is niet erg om van mening te veranderen.”

Ook hier is het belangrijk dat je eerlijk bent, want ook in een open relatie of polyamoureuze relatie kan je je geliefde bedriegen – bijvoorbeeld door diens grenzen niet te respecteren, en geheim te houden hoe ver je gaat.

Wat ook kan is dat je misschien merkt dat je op dit moment simpelweg niet toe bent aan een relatie, hoeveel je ook van je vriend houdt. Wat de situatie ook is, blijf eerlijk tegen jezelf en communiceer helder met je geliefde over waar je aan toe bent. En leg je er vervolgens ook bij neer als hij een ander soort relatie wil dan jij, waardoor het niet werkt tussen jullie.

Volgens Ohlrichs hoeft het zo’n vaart niet te lopen. Dat je iets voelt voor een ander, hoeft absoluut niet te betekenen dat je relatie nu voorbij moet zijn. Sterker nog: het is hartstikke normaal om zo nu en dan een crush te hebben op iemand anders. Soms kan het zo simpel zijn als ‘het is nieuw en daardoor lekker spannend.’ Het belangrijkste is dat je er op een goede manier mee omgaat en respect toont naar iedereen die hierbij betrokken is.