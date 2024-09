Luister hier naar ‘Smother’, het verpletterende nieuwe album van Frameworks

Beeld: Britain Weyant

Frameworks uit, Gainesville in Florida neemt een unieke plek in tussen twee uitersten met aan de ene kant hardcore-collega’s Touché Amoré en aan de andere kant van het spectrum This Will Destroy You. De band weet van serene momenten vlekkeloos over te gaan in bikkelharde felheid.

Frameworks liet op hun debuut Loom uit 2014 al veel lef horen. Daarop was screamo te horen, emotional hardcore, en, nou, hoe je het ook wil noemen, het was gewoon fucking hard. De band bracht in februari een EP uit en die is nu opgevolgd door het verpletterende album Smother. Op het indrukwekkende album is te merken dat Frameworks de grens op blijft zoeken van wat er binnen de lijnen van hun sound kan vallen.

Luister hieronder naar het album dat op juli uitkomt op Deathwish. Een fysiek exemplaar is alvast te bestellen via de website van de band.