FreeBritney-aanhangers vertellen waarom ze protesteren

Britney Spears staat inmiddels al twaalf jaar lang onder curatele, waardoor ze geen zeggenschap heeft over haar eigen financiën, carrière en dagelijks leven. Fans roepen al jaren dat hier een einde aan moet komen, en dit jaar des te harder. De kans zit erin dat er nu echt iets aan haar situatie gaat veranderen.

Dat heeft te maken met iets dat afgelopen april gebeurde: de podcast Britney’s Gram liet een voicemailbericht horen van een anonieme man die beweerde dat hij als paralegal aan Britneys curatele had gewerkt. Hij beweerde dat Britney tegen haar wil in in behandeling moest gaan voor haar psychische klachten, waardoor haar fans zich zorgen begonnen te maken om haar welzijn.

Nadat de podcast uitkwam, groeide dit alles uit tot een serieuze protestbeweging: Free Britney. De hashtag #FreeBritney werd meerdere keren trending op social media, een online petitie die ervoor moet zorgen dat ze haar eigen advocaat krijgt werd meer dan een kwart miljoen keer ondertekend, fans organiseerden campagnes om media-aandacht te genereren en beroemdheden als Cher, Miley Cyrus en Paris Hilton spraken hun steun uit. Britneys vader Jamie Spears – die het zeggenschap over haar financiën heeft – zei dat hij en het gezin van Britney bedreigd zijn geweest door aanhangers van deze beweging, die hij een samenzweringstheorie noemde.

Britney zit al onder curatele sinds 2008. Dit werd ingesteld nadat men zich wel heel erg zorgen begon te maken om haar gedrag, waar je dankzij de onophoudelijke media-aandacht, talkshow-grapjes en memes waarschijnlijk wel bekend mee bent (denk aan het paraplu-incident, het kaalscheren van haar hoofd, de opnames in psychiatrische ziekenhuizen).

Haar vader kreeg de controle over haar financiën, zakelijke beslissingen en sommige dingen uit haar dagelijks leven. “Haar meest alledaagse aankopen, zoals een koffie bij de Starbucks of een nummer op iTunes, worden vastgelegd in rechtsdocumenten,” schreef de New York Times in 2016. “Dit maakt deel uit van het plan om het grote fortuin veilig te stellen dat ze heeft verdiend, maar niet de controle over heeft.” In de loop der jaren zijn er meerdere mensen betrokken geweest bij haar curatele, maar de kern bleef hetzelfde: ze heeft zelf niks te zeggen over een aantal behoorlijk belangrijke dingen uit haar leven.

Britney zelf laat het er echter niet bij zitten. In gerechtelijke documenten die eind augustus zijn ingediend en in handen kwamen van de LA Times, schreef haar advocaat dat Britney “er fel op tegen is” dat haar vader de enige is die over haar zaken mag beslissen, en dat het curatorschap “substantieel moet veranderen om de grote veranderingen in haar huidige leefstijl en uitgesproken wensen te weerspiegelen.”

Daarnaast worden er ook Free Britney-demonstraties gehouden, vooral in Los Angeles.

“Ik ben hier vandaag om mijn steun aan Britney te laten zien,” zei Britney-fan Dustin Strand afgelopen maand bij het protest bij de Stanley Mosk-rechtbank in Downtown LA. “We laten niet zomaar gebeuren dat deze mensen van je profiteren, en zijn hier om ervoor te zorgen dat je je vrijheid terugkrijgt.”

Een andere fan, Leanne Simmons, vertelde me dat Britney zich zorgen maakt dat de mensen om haar heen niet de beste bedoelingen met haar hebben, en op haar geld uit zijn. “Ze is heel veel geld waard en blijft ook geld verdienen,” zegt ze, waarmee ze verwees naar de vele optredens en tv-optredens die de zangeres nog altijd heeft. “Maar ze krijgt daar zelf niets van te zien. Ze heeft geen enkele controle over haar eigen financiën.”

Zelf heeft Britney zich tot voor kort nauwelijks uitgesproken over deze toestand. Ze ging er het uitgebreidst op in in de documentaire For the Record uit 2008. “Er is geen spanning, geen leven,” zei ze destijds. “Ik heb goede en slechte dagen. Zelfs als je naar de gevangenis gaat weet je dat je op een dag vrijkomt. Maar aan deze situatie lijkt geen einde te komen, het is net elke dag Groundhog Day.”

Nadat haar fans zich zorgen om haar gezondheid begonnen te maken, postte Britney op Instagram dat alles goed met haar ging. “Ik probeer even een moment voor mezelf te hebben, maar alles wat er gebeurt maakt het er niet makkelijker op. Mijn situatie is uniek, maar ik beloof dat ik zal doen wat voor nu het best is,” schreef ze afgelopen april op Instagram. Maar daar gingen haar fans niet zomaar in mee. “Ze heeft totaal geen controle over haar leven,” zei Strand. “Hoe kan ze dan een video posten zonder dat iedereen het verdraait? Dat was mijn eerste gedachte toen ze zei dat ze oké was.”

Wat geldt voor wel meer mensen op de wereld, geldt ook voor een hoop Britney-fans: ze zijn hardnekkig in complottheorieën gaan geloven.

“Ze heeft best vreemde dingen op TikTok en Instagram gezet,” vertelde Britney-fan Clinton Cargile me afgelopen maand tijdens een demonstratie. “Op een foto zie je een roos op een open boek, en ergens beneden kun je de naam Nicholas Nickleby zien staan. Dat is een boek van Charles Dickens over een jonge man die zijn vader verloor en vervolgens financieel verantwoordelijk werd voor zijn hele gezin, en daarna verhuisde ze naar de grote stad, waar hij ging werken voor een man genaamd Squeers, die ongewenste kinderen opvangt, het geld van zijn ouders pakt en zijn zakken vult terwijl hij ze misbruikt, te weinig eten geeft en uitbuit. Ik denk dat ze ons duidelijk probeert te maken ze hulp nodig heeft.”

Andere fans vertelden dat ze denken dat Britney een keer een gecodeerde boodschap doorgaf via de kleuren van haar outfit, en dat ze expres 116 accounts op Instagram volgt omdat dat 911 wordt als je het omdraait. Een man zei dat Britneys huidige situatie al is voorspeld in Kabbala-teksten.

Niet iedereen gelooft zo in dit soort geheime boodschappen. “Ik heb er niet zoveel mee,” zegt Elizabeth Denan, een Britney-fan die vanuit Philadelphia ruim 4000 kilometer naar Los Angeles reisde om een demonstratie bij te wonen. “Ik wil me graag richten op de feiten, en wat er nou eigenlijk aan de hand is.”

Britney is erg op haar privacy gesteld, en heeft gedurende haar leven meerdere keren geklaagd dat mensen zich met haar privéleven bemoeiden. Wat best begrijpelijk is, aangezien zowel haar maagdelijkheid, uiterlijke vertoning, als haar functioneren als moeder onderwerpen waren waar iedereen een mening over had.

Deze druk van buitenaf is ook geregeld terug te horen in haar muziek. Denk bijvoorbeeld aan teksten als “She’s so lucky, she’s a star, but she cry, cry, cries in her lonely heart” (Lucky), “I don’t need permission to make my own decisions, why can’t they just let me live” (My Prerogative) en “Don’t matter if I step on the scene or sneak away to the Philippines, they still gon’ put pictures of my derriere in the magazine” (Piece of Me).

Ik vroeg me af of de Britney-fans zich zorgen maakten dat de beweging zelf misschien ook schadelijk kon zijn voor Britney. Want ongeacht je psychische toestand, lijkt het niet bepaald iets gezonds als een hoop mensen denken dat je geheime boodschappen doorgeeft via je kleren, dat mensen je op Instagram massaal voor kloon uitmaken, of dat demonstranten schreeuwen dat je familieleden en zakenpartners in de bak moeten.

Simmons herkent zich daar wel in. “Ik maak me wel zorgen om sommige reacties, die schadelijk voor iedereen zouden zijn,” zei ze. “Als ik Britney was en dat soort dingen zou lezen, zou het me wel pijn doen. Ik denk niet dat het voor wie dan ook gezond is.”

“Ik ben niet persoonlijk betrokken bij haar curatorschap, dat is niemand van ons eigenlijk,” voegde ze toe. “Uiteindelijk wil ik ook wat Britney wil. Als zij privacy wil, dan wil ik ook dat ze dat krijgt.”

