De nacht staat op, dit keer voor Oekraïne

Na weken van oplopende spanningen viel Rusland afgelopen donderdag Oekraïne binnen. Sindsdien zien we dagelijks beelden van de oprukkende oorlog. Grote steden in Oekraïne worden gebombardeerd. Terwijl mensen wereldwijd protesteren tegen de oorlog, vluchten veel Oekraïners naar aangrenzende landen. De VN schat dat inmiddels zo’n 100.000 mensen hun huis hebben verlaten.

Inwoners van Kiev verschuilen zich massaal in metrostations. Volgens verschillende bronnen in Kiev zouden ook in de bekende club K41 nu mensen schuilen.

Voor het uitbreken van de oorlog was Kiev op weg om het kloppende hart van de wereld te worden als het gaat om nachtcultuur en elektronische muziek. In een voormalige bierbrouwerij opende in november 2019 club ‘∄’ (het wiskundige symbool voor ‘niet bestaand’), ook wel ‘K41’ genoemd. Ondanks de constante dreiging van oorlog in het oosten, werd de geheimzinnige en imposante bunker al snel de broedplaats voor lhbti-activisme en een nieuwe, progressieve generatie in Oekraïne. Dit viel ook op bij rechts-extremisten die zich verzetten tegen dat gedachtegoed. De elektronische muziekscene werd dan ook regelmatig aangevallen door rechts-extremistische groeperingen. Desondanks bruiste de scene, en werd het meer dan alleen een plek om te ontsnappen. Dansen werd een vorm van verzet.

Tijdens de pandemie was K41 de enige club die open was in Europa en omstreken. De verhalen die de ronde deden over de speciale scene in Kiev, zorgde ervoor dat pandemie-escapisten en dj’s wereldwijd naar de stad vlogen. Waaronder ook Nederlandse dj’s als Job Jobse, Elias Mazian en Ki/Ki, die nauwe banden ontwikkelden met hun Oekraïense collega’s.

Elias Mazian en Job Jobse poseren voor K41 in Kiev, 2020. Foto met dank aan Elias Mazian.

Nu Oekraïne wordt aangevallen door Rusland, staat de Amsterdamse clubscene op voor de plek die hen dierbaar is. Samen met dj’s Alison Swing, Carista, Young Marco, Lola Palmer en DJ Bone draaien zij op zondag 27 februari om 15.00 bij Radio Radio voor de fundraiser Amsterdam Stands with Ukraine. De fundraiser is opgezet door Vincent Reinders van Radio Radio en Ilyas Fdis van het Amsterdamse boekingsagentschap Minor AM. Met het geld dat ze ophalen, steunen ze het Ukrainian Humanitarian Fund.

We spreken met Ilyas Fdis en Elias Mazian over de oorlog in Kiev, over hoe onze dansvloeren internationaal verbonden zijn en over de manier waarop ze geld willen ophalen voor gemarginaliseerde groepen in Oekraïne.

VICE: Hoi Ilyas en Elias, wat is jullie persoonlijke relatie met Kiev? Elias: De eerste keer dat ik in Kiev draaide was ik samen met Job Jobse. Het was de laatste gig voor de pandemie. De crew van K41 nam ons mee uit eten, we kregen meteen een tour door de club en ze deelden met veel precisie, liefde en passie hoe zij hun missie om de ideale clubervaring te creëren willen bewerkstelligen. Doordat er veel gevaar is vanuit rechts-extremistische hoeken, voel je dat de bunker waar de club zich in bevindt een safe space is voor mensen uit de queer community. Je voelt meteen dat deze plek noodzakelijk is. Er staat daar veel meer op het spel dan in Nederland. Dat maakt de ervaring ook superintens. Op zondagmiddag draaide ik tijdens de closing van K41. In de de oude bierfabriek scheen er licht door de schachten naar beneden, recht op de dansvloer. Het was euforisch op een manier die ik nog nooit heb meegemaakt. Maar het waren de mensen die speciaal waren. Ik had er meteen een klik mee.

Ilyas: Ik heb een speciale band met de mensen in het nachtleven en de mensen die werken voor club K41. De manier waarop zij werken zijn wij in het Westen niet gewend, deze mensen zijn zo gastvrij. Elk van mijn artiesten die daar heeft opgetreden, had een heel unieke ervaring. Ik denk dat er in steden waar een politieke spanning hangt, er een ander soort nachtcultuur is. Het heeft veel meer urgentie. Dat zorgt voor een intense energie.

Ik kan me voorstellen dat de situatie nu voor jullie erg moeilijk is. Hoe gaat het met jullie vrienden in Oekraïne? Ilyas: Ik ben in shock, ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Mijn vrienden zijn momenteel samen op de vlucht, via Lviv hopen ze Polen te kunnen bereiken.

Elias: Ik heb nog eerder nooit contact gehad met mensen die in een oorlogssituatie zitten. Die in een auto zitten met hun ouders, vluchtend naar de grens. Met een vader die waarschijnlijk terug moet omdat hij moet vechten. Gezinnen die uit elkaar worden gescheurd. Het is een van de meeste bizarre situaties waar ik in heb gezeten, en ik zit hier veilig in Amsterdam.

Is dat voor jullie een extra drijfveer om deze fundraiser te organiseren? Ilyas: Zeker, maar we zijn zes dagen geleden al begonnen met het opzetten van het programma. Toen was er nog geen invasie. We organiseerde de fundraiser in eerste instantie om solidariteit te tonen. Nu organiseren we omdat het oorlog is.

Elias: Absoluut. Je ziet ook dat er internationaal veel gedaan wordt. Ze waren in Kiev altijd erg bezig met het opbouwen van een community, nu zie je dat dat zich in extreme situaties terugbetaalt. Samen met een netwerk aan dj’s bekijken we internationaal hoe we hulp kunnen organiseren. Het geeft aan dat er een intermenselijke relatie is. Ook in extreme situaties. Ook buiten de dansvloer. Ook als het weer licht wordt, zijn we nog steeds met elkaar verbonden. Ik ben daarom blij dat we iets kunnen doen.

De Amsterdamse nacht helpt Kiev, zou je zeggen dat onze dansvloeren internationaal verbonden zijn?

Ilyas: We bevinden ons binnen de elektronische muziekscene in een hyperprogressieve bubbel. We mobiliseren snel en bezoeken elkaar regelmatig. Daarom zijn we internationaal verbonden en willen we elkaar helpen. De Amsterdamse scene is zo hartelijk verwelkomd in Kiev, nu is het onze beurt om voor hen op te staan.

Elias: Zeker. Het is bijna alsof of je bij elkaar thuis over de vloer komt. Als je draait op andere plekken en het is daar fijn, dan neem je dat voor altijd met je mee. Je hoeft maar een goede nacht met iemand op de dansvloer te staan en je kan dit voor de rest van je leven met iemand delen.

Waar gaat het geld van de fundraiser heen?

Ilyas: Tijdens een oorlog worden de meest gemarginaliseerde groepen het zwaarst getroffen. Daarom halen we geld op voor het Ukraine Humanitarian Fund. Dit fonds helpt ngo’s en VN-agentschappen in Oekraïne om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen met levensmiddelen. Het gaat hier dan over ouderen, maar denk ook aan mensen met een lichamelijke of fysieke beperking. We hebben geluk, want we hebben een bedrijf gevonden dat onze donaties gaat verdubbelen. Een extra reden om te doneren.

Bedankt Elias en Ilyas!

Naast Radio Radio zal er dit weekend ook een fundraiser plaatsvinden in club Lo.Fi. Een deel van de inkomsten gaat naar goede doelen in Oekraïne.

Niet alleen de Amsterdamse nacht staat op, wereldwijd verenigen zich elektronische muziekscenes die zich verbonden voelen met Kiev. Zo komen verschillende organisaties in Berlijn samen in Anomalie Art Club voor de fundraiser United for Ukraine. Ook is er op zondag 27 februari een Berlin Fundraiser For Ukraine, georganiseerd door Refuge Worldwide. Club Tempio del Futuro in het Italiaanse Milaan biedt onderdak en werkgelegenheid in hun club en studio’s aan creatieven uit Kiev die hun werk niet meer kunnen doen vanwege de oorlog.