Niemand is meer geil en dat is de schuld van radio-dj’s

Hoewel de mogelijkheden oneindig lijken, is 2019 niet het jaar geworden waarin technologische ontwikkelen en virtual reality definitief de mainstream pornobeleving van de gewone mens zijn binnengewandeld. Aan de ene kant misschien jammer – stilstand is in de regel immers achteruitgang – maar soms is het ook goed om stil te staan bij, en vooral dankbaar te zijn voor, de gigantische hoeveelheid traditionele pornografie die er al is, en de toevoegingen die daaraan worden gedaan.



Goed nieuws voor jou als je nu goedkeurend zit te knikken: Mick Johan – kunstenaar, schrijver, voormalig hoofdredacteur van VICE – heeft een nieuw literair erotisch magazine gemaakt. Het heet Geïl, wat slaat op zowel de inhoud als de illustraties die hij bij de verhalen van onder anderen Maartje Wortel, Pepijn Lanen en Alma Mathijsen heeft gemaakt.

Dit blad klinkt als een essentieel voorwerp voor in je knapzak als je met de feestdagen terug naar je geboorteplek gaat en wat uren voor of na de vreetpartijen te doden hebt. Aanstaande zaterdagavond, 21 december, wordt het blad gelanceerd in Skatecafé, in Amsterdam-Noord, vooralsnog de enige mogelijkheid om een exemplaar te bemachtigen. Klinkt als veel gedoe, maar dat is het absoluut niet, want tegelijkertijd viert platenmaatschappij (en nu dus ook uitgeverij) Burning Fik op precies diezelfde plek ook nog eens hun eerste verjaardag. Dubbel feest!

Kijk hier voor meer informatie, maar niet voordat je een van de verhalen uit het blad hebt gelezen. Dit verhaal heet ‘gertenlonneke76’ en is geschreven door Marten Mantel.

“Zoals u ziet zijn we dit jaar op een absoluut nulpunt beland, minister-president,” zei Gerritsen. Ze voelde dat een brutale zweetdruppel zich had gevormd op haar voorhoofd. “En we zijn het enige land van de Benelux waar dit het geval is. Van Europa, eigenlijk.” Ze staarde naar een groef in de tafel, en fluisterde beschaamd: “De wereld.”



De grafiek die op de muur werd geprojecteerd liet er weinig twijfel over bestaan. De rode lijn zakte hakkelig maar onverbiddelijk naar beneden. Als Gerritsen de lijn volgde, leek het alsof ze een fluitje kon horen met een dalende toon, eindigend in een explosie op het punt waar de lijn genadeloos in de X-as stortte.

“Maar waaróm dan?” vroeg de minister-president. “Waarom kunnen we niet achterhalen waarom we de nul hebben behaald? Waarom kun jij dat niet achterhalen? Dit is toch letterlijk jouw werk, Gerritsen, mevrouw de demograaf? Waarom… Wáárom loopt Nederland zo ongelofelijk achter op de rest van de wereld?” Hij sloeg met zijn beide vuisten op de vergadertafel. “NEUKT MEN DAN NIET MEER?”

“Ik… To-tot mijn spijt weet ik dit niet, meneer de minister-president,” antwoordde Gerritsen met een stem die een heel scala aan toonhoogtes tentoonspreidde. “Wat mijn team ook probeert, mijn internationale onderzoeksgroep bestaand uit toegewijd – we kunnen maar niet achterhalen waarom het geboortecijfer in Nederland zo gekelderd is, en waarom we nu zelfs op de nul zijn terechtgekomen. Uit respect voor u en uw regering zie ik mij genoodzaakt af te treden.”

“Je vergeet iets, Gerritsen. Ontslagen personeel kán niet aftreden.”

Ze knikte begrijpend, en schoof haar stoel naar achteren. Met haar kin op de borst liep ze richting de deur, die net toen ze haar hand richting de klink bewoog, tegen haar schedel openknalde.

“Ma’am! I’m so sorry Ma’am, but I think we’ve got it!” Het was haar hoofdonderzoeker, Chen, die haar aanstaarde als een corpslid dat net succesvol het alfabet geboerd heeft.

Gerritsen wreef over haar hoofd. “You what?”

“Yes inderdeed, what have you?” riep de minister-president vanaf de andere kant van de vergaderzaal. “Mean you that you the solution have for the problem?”

“I actually think we do sir! We’ve obtained a video that serves as proof that there’s a clear reason for the weird infertility epidemic in this country!” Chen holde richting de laptop en begon iets in te tikken. Gerritsen nam weer plaats aan tafel en zag op de projectie op de muur dat Chen een filmpje op Pornhub had gevonden met de titel ‘Horny sex fucking with horny wife’ en op Play drukte.

Op de muur verscheen het gezicht van een man die net zijn camera had aangezet en nu geconcentreerd achteruit liep – hij bleek naakt te zijn. Hoe meer hij naar achter liep, hoe meer er te zien was: een donkere slaapkamer met hoopjes kleding op de grond, er stond een slecht verzorgde plant in de hoek bij het raam, een kat hobbelde net de kamer uit door een deur links en aan de rechterkant van het bed stond een nachtkastje met een wekkerradio; het was 5:58. “Nou de camera loopt schat, we kennen,” zei de man tegen de naakte vrouw die op het bed lag en haar handen naar hem uitreikte. Hij sprong bovenop haar en begon direct tegen haar aan te rijden. “Ik ben toch zo geil,” verkondigde de vrouw. “Ik ben ook zo geil wijfie, je weet niet hallef,” antwoordde de man.

De minister-president kuchte en ging anders zitten. “Where looken we at?”

“Pardon?”, vroeg Chen.

“What are we watching?”, vroeg Gerritsen.

“It’s an amateur sex tape we found on Pornhub. And look at the username: gertenlonneke76. They’re Dutch. But just wait. Look!”

De kat kwam de slaapkamer weer ingelopen. Hij keek een enkele seconde naar de pompende lichamen op het bed voordat hij onbekommerd zijn poot begon te likken. “Ik ben verdorie zooooo geil,” kermde de vrouw. De kat liep verder de kamer in, om het bed heen – en tijdens zijn sprong via het nachtkastje naar de vensterbank, zette hij per ongeluk de wekkerradio aan.

“…is er wederom uitstel gevraagd voor de Brexit-deadline,” klonk er door de slaapkamer. Het stel ging onvermurwbaar door met waar ze mee bezig waren. “Wat ben ik geil joh!”, kreunde de vrouw terwijl de nieuwslezer sprak over een privéjet die was neergestort op de Taj Mahal. “Ik ben ook zo megageil, het is echt niet normaal,” gromde de man tijdens een nieuwsbericht over een bloederige steekpartij in de gemeenteraad van Lelystad. “Ik weet gewoonweg niet of ik ooit geiler ben geweest,” hijgde de vrouw terwijl de slogan van Carglass door de slaapkamer schalde.

Chen gooide haar wijsvinger in de lucht, als teken dat nu het moment zou volgen waarop alles duidelijk zou worden.

Het nieuws en de reclame waren afgelopen, en een radioshow begon. “GOOOOOOOOEDEMORRRRGEN!” joelde de onnatuurlijk opgewekte stem van de DJ. “GÓÓÓÓÓEDEMORRRRRGENNNNN!” antwoordde een ander, op dezelfde jolige toon.

Of de vrouw de man van zich afduwde of dat de man zelf van haar afklom, was niet duidelijk te zien. Maar ze zeiden ongeveer hetzelfde tegen elkaar: “Hé ik ben eigenlijk niet meer geil, zullen we maar gewoon gaan slapen?”

Gerritsens mond viel open. “Het zijn… ochtendshow-DJ’s? De manier waarop ochtendshow-DJ’s praten? Is dat dan de reden waarom niemand nog seks heeft in dit land? Hun infantiele toon, inhoudsloze gesprekken, onuitstaanbare joviaalheid en gedateerde humor? Want… dat is… dat… dat verklaart eigenlijk zo veel.”

“WAT EEN LELIJK WEER VANDAAG HÈ! DOET ME DENKEN AAN MIJN SCHOONMOEDER!” zei een van de stemmen op de wekkerradio. “HAHAHAHAHAHAHAHAHA!” antwoordden zes anderen. De vrouw in de video zette de radio uit en kroop onder het dekbed. “Ik weet niet waarom, maar ik voel me opeens alsof ik nooit meer geil zal worden,” zei ze. De man sprong van het bed en liep richting zijn camera om deze uit te zetten. “Ja frappant, ik heb dat ook schat.” De extreem slappe penis van de man, die zeven seconden geleden nog als een strijdlustig kanon de lucht instak, bungelde verveeld tussen zijn benen.