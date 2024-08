Ik ging op date met Gio

Sinds mijn twaalfde ben ik al fan van Gio, en sindsdien wil ik hem eigenlijk al bedanken. Hij bracht het nummer Ik Denk Aan Jou uit toen het net uit was met mijn eerste vriendje. Maandenlang luisterde ik aan één stuk door dat lied, en zijn zachte stem was in die bittere tijd een enorme troost.

Daarom was ik nogal zenuwachtig toen ik in de trein naar Almere, de woonplaats van mijn tieneridool, stapte om met hem op date te gaan. Al helemaal nadat een man naast me in de trein verbaasd opkeek toen ik vertelde waar ik naar onderweg was. Hij zei dat ik er niet uitzag alsof ik naar een date zou gaan.

Ik keek naar mijn kleding en had ineens ongelooflijk veel spijt van mijn nonchalante outfit. Ik had een versleten spijkerbroek van mijn moeder aan, afgetrapte Nikes, en een shirt van een oude scharrel. Toen ik Gio zag arriveren in zijn jogginpak was ik opgelucht. We gaven elkaar meteen een knuffel en terwijl we aan het terras gingen zitten, grapte ik dat ik blij was met zijn kledingkeuze. “Het is niet zomaar een joggingpak hoor, ik heb er wel over nagedacht. En ik ben zelfs gisteren nog naar de kapper geweest,” antwoordde hij. Terwijl ik nog baalde van mijn openingszin gingen we zitten.



Mijn afgetrapte Nikes versus zijn weloverwogen joggingpak.

Noisey: Deze date stond eigenlijk vorige maand al, maar toen heb je afgezegd. Waarom?

Gio: Ik was vergeten in mijn agenda te zetten dat ik naar Albufeira ging. Ik ben super slecht met afspraken en op tijd komen.

Gelukkig was je vandaag wel op tijd.

Als mijn vriendin er niet was geweest, had ik deze date gemist. Ze maakte me vanmiddag wakker. Ik schrok me rot. Mijn telefoon was uitgevallen, en het bleek al half één te zijn.

Bedank haar maar voor mij! Ben je blij dat ik heb voorgesteld om te daten op een terras?

Deze plek vind ik iets te openbaar. Ik hou meer van cosy en intiem. Liever was ik naar de bios gegaan of waren we buiten gaan chillen in een parkje.

Zou dat jouw ideale date zijn, chillen in een parkje?

Op mijn ideale date zou ik voor je koken, iets van de Hollandse pot, stamppot of zo. Daar ben ik gek op. Met op de achtergrond pianoliedjes – ik ben hartstikke fan van Marco Borsato. En dan zouden we filmpjes kijken op de bank, alleen zou het daar niet van komen. Negen van de tien keer eindigt ‘een filmpje kijken’ met seks, of eigenlijk tien van de tien keer.

De ober komt naar ons toe, Gio bestelt een cola.

Drink je nooit alcohol op een eerste date?

Ik drink geen alcohol meer. Alleen op speciale gelegenheden.

O? Vind je dit niet speciaal dan?

Vroeger dronk ik veel alcohol, maar ik werd daar echt lelijk van op foto’s. Ik dronk zoveel shotjes dat ik de volgende dag nooit meer wist wat ik had gedaan. Het ging echt ver. Dan was ik met vrienden in Lloret de Mar, lag de ene op de grond en was de andere zoek. Een paar jaar geleden was ik daar klaar mee en ook de katers trok ik niet meer goed. Mijn vrienden doen dat nog wel, maar ik niet. Ik ben overgegaan op ballonnen. Die zou ik nu wel lusten.



Ik drink wel graag op dates, dat helpt tegen de zenuwen. Was jij niet nerveus voor onze date?

Nee. Ik heb zoveel dates gehad in mijn leven, wel meer dan honderd. Ik ben niet zo’n jager die op meisjes afstapt – ik ben een beetje verwend geworden door al die vrouwenaandacht.

Ja? Hoe ging je om met de aandacht van vrouwen toen je beroemd werd?

Die aandacht was niet echt nieuw – ik was altijd al met meisjes bezig. Maar ik hoefde wel steeds minder mijn best te doen, de vrouwen hingen om m’n nek. Om me heen zie ik mensen die door hun fame ineens in de meisjesgame komen, die slaan daarin door.

En jij hebt nooit gebruikt gemaakt van je roem?

Jawel, ik denk dat ik in die tijd seksverslaafd was. Ik had elke dag seks. Dan ontmoette ik na een show een groupie en dan was het letterlijk: “Hé, daar is een kleedkamer. Neuken?” Ik kom nu misschien arrogant over, maar dat was echt een periode in mijn leven. Ik ben wel honderdduizend keer naast iemand wakker geworden wier naam ik niet meer wist. Maar het vrijgezellenbestaan bracht me op het verkeerde pad. Ik hou heel erg van muziek maken en de studio ingaan, maar al mijn focus verschoof naar meisjes, waardoor ik een tijdje mijn muziek heb verwaarloosd. Het was een leuke tijd, dus spijt heb ik niet. Na mijn dertigste ben ik minder seks gaan hebben. Vroeger kon ik met mijn vriendin in de keuken of stiekem op de bank seks hebben, nu moeten we rekening houden met onze kinderen of we zijn moe. Dat zijn dingen die ik me vroeger nooit had kunnen voorstellen.

Had je in die tijd wel eens een vriendin?

Ik ging van relatie naar relatie. Ik heb het probleem dat ik niet alleen kan zijn, waardoor ik snel verliefd word. Vaak zei ik tegen die meisjes dat ik verliefd was, maar de volgende dag kon ik harteloos bij ze weggaan. In mijn hoofd wist ik toch wel dat ik iemand anders zou vinden. Ja, hoe verliefd was ik dan? Ik denk dat ik nog steeds niet weet wat verliefd zijn is.

Hoe was het voor je vriendinnen dat je zoveel aandacht kreeg?

Ze waren allemaal heel jaloers. Het ging altijd hetzelfde. In het begin zeiden ze dat ze er wel mee konden dealen, maar al snel werden ze boos als ze een foto zagen waarop ik een fan een kus gaf. Terwijl ja: ik kan gewoon best wel flirterig zijn met vrouwelijke fans.

Ben jij zelf jaloers?

Ik zeg van niet, maar dat ben ik wel. Ik kan ziekelijk jaloers zijn. Als ik een vriendin heb, is ze ook gewoon van mij.



Vond je het moeilijk om over te stappen van wildebras naar gezinsman?

Die wilde haren ben ik inmiddels wel kwijtgeraakt. Het gezinsleven heeft me veranderd op een positieve manier. Vroeger kon ik best wel seksistische dingen zeggen. Dan postte ik op Instagram dingen zoals: real men only lick pussy. Dat zou ik nu nooit meer doen, omdat ik dochters heb.

Zijn er types met wie je dochters later niet thuis mogen komen?

Hoe zij hun vriendjes kiezen, moeten ze zelf weten. Maar als iemand ze ooit tegen hun wil aanraakt, krijgen ze problemen met mij. Zodra ze in de buitenwereld zijn heb ik geen grip op ze, daarom leer ik mijn dochters assertief te zijn. Soms loop ik met ze naar de spiegel en dan moeten ze van mij zeggen: “Wie ben ik?” Dan roepen ze hun naam. Dan vraag ik: “Wie is de prinses?” Dan schreeuwen ze: “Ik ben de prinses.” Zo leer ik ze trots zijn op zichzelf.



Wat lief! Zie je jezelf ooit trouwen?

Jawel. Ik vind dat het mooiste gebaar naar een vrouw om te laten zien dat je van haar houdt. Je zou misschien verwachten dat ik dan naar zo’n duur eiland als de Malediven op huwelijksreis zou gaan, hè? Maar ik vind zo’n gek en gezellig eiland als Curaçao veel leuker.

Denk je dat jij makkelijk bent om mee samen te leven?

Nee, ik kan heel snel boos worden om kleine dingen en dan pas dagen later weer tegen mijn vriendin praten. Vooral als mijn vriendin zegt dat ik de afwas nooit doe, terwijl ik die wél doe.

Laten we het even hebben over je muziek: binnenkort ga je een comeback maken, toch?

Zo noemt mijn manager het, maar voor mijn gevoel is het geen comeback. Soms komen mensen naar me toe en zeggen ze dat ze nooit meer iets van me horen. Dan denk ik: misschien moet ik weer een keer een nieuwe EP droppen. Maar ik voel de druk niet om mezelf de muziekgame in te forceren. Ik wil geen oude klager zijn, maar de nieuwe generatie is vooral bezig met streams halen. Op het hoge tempo en met de nieuwe sound van deze generatie zou ik nooit meer liedjes zoals Je Hebt Me en Ik Denk Aan Jou kunnen uitbrengen.

Voor die twee nummers wil ik je eigenlijk al heel lang bedanken. Blijf alsjeblieft dat soort muziek maken.

Mensen zingen die liedjes nog steeds massaal mee. Ze zijn tijdloos. Dat soort nummers ga je zeker wel terughoren op mijn album.

Heb je ondanks dat je weinig nummers hebt uitgebracht, de afgelopen jaren kunnen leven van de muziek?

Ik leef nog steeds van het nummer Omlaag en er gaat geen weekend voorbij dat ik niet optreed. Ik weet niet of ik dit over mezelf kan zeggen, maar ik denk ook wel echt dat ik goeie shows geef. Op stage rock ik het gewoon, of er nou één of tienduizend man staat.

Tot slot: vond je de date geslaagd?

Honderdduizend procent. Als ik geen vriendin had zouden we nu naar huis gaan, haha.

Er komt een vrouw naar onze tafel toe, of haar nichtje met Gio op de foto mag. Terwijl hij enthousiast opstaat betaal ik de rekening. Hij komt terug: “Je hebt me op mijn hart getrapt Milou, je hebt betaald.” Ik knik. “Nog nooit heeft een vrouw voor mij betaald, een man hoort dat te doen. Ik breng je naar huis.” Even later komt hij voorgereden met zijn auto en rijdt hij me van Almere naar Amsterdam.



