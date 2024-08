We vroegen mensen naar hun allergoorste soa-verhaal

Ik heb een keer chlamydia gekregen van een ex. We hadden onbeschermde seks gehad en nog diezelfde week belde hij me op om te vertellen dat-ie een soa had. De volgende dag kwam hij langs om me de pillenkuur te geven die hij had opgehaald bij de GGD. “Ik zeg wel dat ik ze verloren ben zodat ik nieuwe krijg, maar dan heb jij ze alvast,” zei hij.

Videos by VICE

Dat vond ik lief, maar het leek me toch beter om me ook zelf te laten testen – wie weet was ik de dans wel ontsprongen, en hoefde ik die pillen niet te slikken. Maar helaas, toen ik de uitslag kreeg vertelde de arts me dat ik inderdaad chlamydia had. “Ook in je anus,” voegde ze daaraan toe.

Daar moest ik heel hard om lachen – beetje ongepast misschien. Ik lachte niet omdat ik me schaamde voor anale seks, wat we inderdaad hadden gehad, maar omdat ik nog nooit van een anale soa gehoord had. De pillen die ik meekreeg waren anders dan het kuurtje dat m’n ex me had gegeven. Dat maakte me extra blij dat ik me had laten testen – anders liep ik nu misschien nog rond met chlamydia in mijn kont.

Er is een toename van chlamydia en gonorroe onder vrouwen en heteroseksuele mannen onder de 25, blijkt uit cijfers van Centra Seksuele Gezondheid. In 2022 nam het aantal gonorroe-diagnoses toe met ruim 33 procent, zo’n tienduizend mensen kregen de diagnose. Chlamydia is de meest gevonden soa; in 2022 werd het 24.684 keer vastgesteld. Volgens het Aidsfonds-Soa Aids Nederland is die toename onder andere te wijten aan gebrekkige voorlichting en preventie – de nationale Vrij Veilig-campagne (met legendarische slagzinnen als “wie laat zich dan ook naaien zonder condoom?”) werd in 2011 stopgezet.



Dat is spijtig, want het hebben van een soa is ongelooflijk onprettig, maar met de juiste kennis prima te vermijden. Ik vroeg een aantal jonge mensen naar hun allervervelendste soa-ervaringen, hoe ze die opliepen en wat ze ervan hebben geleerd.











Elisabeth* (24)

Afgelopen zomer heb ik een soa opgelopen tijdens Lowlands. De eerste avond was ik helemaal het padje af en heb ik seks gehad met een jongen die ik die avond had ontmoet.

Omdat we het zonder condoom hadden gedaan, moest ik de volgende dag een morning-afterpil slikken. Niet lang daarna kwam ik erachter dat ik herpes had. Ik had heel gore, stinkende afscheiding, pijn bij het plassen en ik kreeg blaasjes op mijn vulva. En dat viel nog mee, gelukkig, ik heb veel rampzaligere verhalen over herpes gehoord.

Het was wel heel oncomfortabel. En daarbij: herpes is een soa die je de rest van je leven met je meedraagt. Er is geen pilletje tegen.

Gelukkig is het niet altijd besmettelijk, dus ik hoef niet de rest van mijn leven met condoom seks te hebben. Maar zodra mijn immuunsysteem verslechtert, is er een vrij grote kans dat de herpes weer tevoorschijn komt. Laatst had ik een leuke jongen ontmoet en kreeg ik last aan mijn vulva. Meteen raakte ik in de stress. Gelukkig was het geen herpes, maar het idee dat ik mijn potentiële bedpartners kan besmetten en ergens voor altijd mee kan opzadelen is heel naar.

Vooral in het begin had ik ook een rotgevoel over die bewuste avond. Mijn lichaam was behoorlijk van slag door de herpes en de morning-afterpil. Een tijd lang heb ik niet gemenstrueerd. Daarbij vond ik het creepy dat ik geen idee had met wie ik seks heb gehad. We hebben geen nummers uitgewisseld, ik heb geen idee wie hij is en heb hem nooit meer gezien. Sindsdien heb ik een andere relatie met alcohol – ik wil niet meer in een staat raken waarin ik geen bewuste keuzes kan maken. De keren dat ik geen condoom gebruikte had ik meestal gedronken. Ik ben veel meer gaan nadenken over veilige seks. Sindsdien heb ik een verstandige relatie met mijn seksuele gezondheid. Superbelangrijk, het gaat over je gezondheid! Regelmatig laat ik me testen, ik neem het serieus. Ook communiceer ik erover met vrienden en bedpartners.

Piet* (32)



Op dit moment heb ik schaamluis. Het jeukt enorm, ik ben constant aan het krabben.

Twee weken geleden zag ik ineens iets zitten. Het bewoog. Ik plukte het van mijn huid en hield het dicht bij mijn gezicht om het te bekijken. What the fuck, dacht ik, dit is een fucking luis. Heel goor. Hoe ik eraan kom weet ik niet, ik heb onbeschermde seks gehad met meerdere mensen.

Ik heb best wel een volle soa-bingokaart. Naast schaamluis heb ik een keer chlamydia gehad en twee keer gonorroe. Twee jaar geleden was ik aan het werk, en voelde ik iets plakken aan de binnenkant van mijn broek. Toen ik naar de wc ging om te kijken, bleek mijn hele onderbroek vol gele zooi te zitten. Ik had een druiper, vol afscheiding. Heel kut. Ik moest antibiotica nemen. Daarna zei ik tegen mezelf: ik ga alleen nog maar veilige seks hebben, mijn lichaam is een tempel.

Toch dacht ik na een aantal weken weer: o boeie, ik doe het zonder condoom. Een jaar later was ik op vakantie en voelde ik me grieperig. Ik zat op bed en zag pus uit mijn piemel komen. Er kwam een arts die me een prik in mijn reet gaf. Ik werd superziek en nam mezelf weer voor nooit meer onveilige seks te hebben. Maar ook daarna ging het snel weer mis.

Als je een soa hebt, moet je al je sekspartners inlichten. Dat doe ik niet. Ik weet dat dat heel slecht is, maar ik vind het te gênant. Het lijkt alsof ik er niets van leer. Hoe ik met mijn lichaam omga, is roekeloos en dom. Mijn lichaam is een tempel van verdoemenis. Het is superbelangrijk om veilige seks te hebben. Rationeel gezien weet ik dat, maar toch lukt het me niet. De suffe maar eerlijke reden dat ik het meestal zonder condoom doe, is dat ik het geiler vind.

Mimi* (20)

Eind 2022 had ik chlamydia en gonorroe, tegelijkertijd. De jongen met wie ik seks had gehad, stuurde een bericht dat hij na onze seks gonorroe had gekregen en dat ik me beter ook kon laten testen. Toen de GGD belde met mijn testresultaten zei ze: “Je bent positief voor beide.” In shock was ik, ik kon nauwelijks reageren. Ik wist geeneens dat je twee soa’s tegelijkertijd kon hebben. Hoe kon het dat die jongen één soa had en ik twee?

De laatste persoon met wie ik seks had gehad, was mijn ex. Dat ging uit, omdat hij met iemand anders had gezoend. Hij zei dat hij geen seks met haar had gehad, maar hij viel door de mand. De soa moest van hem komen, want ik had geen andere bedpartners gehad. Blijkbaar heeft mijn ex mij chlamydia gegeven, van het meisje met wie hij vreemdging. Ik was net een beetje over hem heen, het voelde als een naaisteek. Nadat het uit was heb ik nog een keer seks met hem gehad, dus ik moest hem een appje sturen om hem te waarschuwen. Hij liet zich testen en hij had chlamydia. Toen wist ik het zeker: ik heb twee verschillende soa’s, van twee verschillende mensen.

Lichamelijk had ik niet heel veel klachten, het enige was dat mijn tepelpiercing zwaar ontstoken was. Ik kon niet eens vooroverbuigen, zoveel pijn deed het. De GGD had ook daar een swapje afgenomen – zowel vaginaal als bij mijn tepelpiercing testte ik positief. De pijn bij mijn tepel kwam dus door mijn soa.

Tegen de chlamydia kreeg ik een pillenkuur. Die pillen vond ik heel misselijkmakend. Ik had ze ingenomen op een brakke maag, zonder te eten. Tegen de gonorroe kreeg ik een spuit in mijn bil. Beetje vergelijkbaar met een naald in je arm en daarna een beetje spierpijn, dat was prima. Sindsdien gebruik ik sneller een condoom als ik met mensen ben die ik niet ken, hiervoor deed ik dat nooit. Gelukkig kan ik er inmiddels wel om lachen.





Dauphine* (26)

Mijn soa-verhaal is een beetje ingewikkeld. In de zomer van 2020 ging het uit met mijn eerste vriend. Een paar maanden daarna had ik een korte relatie met Rik. Het waren de enige twee jongens met wie ik ooit seks had gehad. Op Tinder ontmoette ik een jongen, Bas, met wie ik mijn eerste onenightstand had. Hij stuurde me daarna een berichtje waarin stond: “Ik denk dat je je moet laten testen op een soa.” Nadat wij seks hadden gehad, had hij lichamelijke klachten gekregen.

Het leek me onmogelijk dat ik hem een soa had gegeven. Ik had twee ex-partners met wie ik een monogame relatie had. In paniek ging ik naar de huisarts. Het was de eerste keer dat ik casual seks had, en nu dit?

De uitslag bleek negatief. Ik was opgelucht. Toch had ik een raar gevoel in mijn onderbuik. Ik dacht: ik ga toch even langs de huisarts, om het te dubbelchecken. Ze zei: “O, je urinetest is nog niet terug!” Het bleek een grove medische fout. De volgende ochtend werd ik gebeld: ik had wél chlamydia. Als ik het niet had laten checken, liep ik daar misschien nog mee rond, met alle gevolgen van dien [op lange termijn kan chlamydia soms leiden tot o.a. onvruchtbaarheid, red.]. Met alle drie de mannen heb ik contact hierover gehad. Ik weet nog steeds niet van wie ik de soa had, terwijl ik vind dat ik het recht heb om dat te weten. Het was opgelost met met twee pilletjes, maar ik vond het een drama. Het was ongemakkelijk en ingewikkeld. Sindsdien laat ik me regelmatig controleren op soa’s. Ik zeg tegen iedereen: laat je testen, ook als je weinig bedpartners hebt.

*Om privacyredenen zijn alle namen gefingeerd. De echte namen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie.