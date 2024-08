Mensen vertellen hun grootste horrorverhalen over camseks

Zeker als je honderden kilometers van je geliefde bent verwijderd, is camseks helemaal zo’n slecht idee nog niet. Wel kunnen er een hoop verschillende dingen gebeuren die niet bepaald bevorderend zijn voor de algehele geilheid, zoals een slechte wifiverbinding, sekstoys die niet goed blijken te werken of een huisgenoot die net op het verkeerde moment pardoes de kamer binnen komt lopen.

Zelf zat ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden met een jongen op Bumble te chatten, die me verder best normaal leek. Toen we even aan het kletsen waren werden we allebei geil, dus vervolgden we ons gesprek op FaceTime. Voordat ik het doorhad droeg ik alleen nog maar een kort spijkerbroekje en zat ik te strippen voor een man die ik nog nooit in het echt had gezien. Ik trok mijn broekje langzaam van mijn billen, en zag dat hij steeds sneller aan zijn pik begon te trekken. Hij kwam klaar, en zijn scherm werd zwart. Het gesprek was voorbij. Een jaar later stuurde hij een whatsappje: “Wie is dit? Ik heb dit nummer opgeslagen, maar er staat geen naam bij.”

Wat ik hiervan heb geleerd is dat je beter niet online kunt strippen voor mensen die je niet kent – tenzij je strippen als baan hebt en je er dus je geld mee verdient. Gelukkig ben ik zeker niet de enige die zijn of haar digitale seksavontuur heeft moeten bekopen met zo’n ongemakkelijke situatie. Ik sprak een aantal mensen over hoe hun cybersekservaringen compleet in de soep liepen.

“Hij zoomde de camera in op een ondergepoepte luier.”

Ik ben gespecialiseerd in kinks met urine, toilet-play en hardcore BDSM, maar poep is voor mij wel echt de grens. Dat zei ik ook tegen een man die me een keer vroeg of ik met hem wilde skypen. Ik ben een sub, dus met Skype-sessies ben ik onderdanig en mogen klanten altijd zeggen wat ik moet doen,

Toen het gesprek begon was zijn scherm heel zwart, en kon ik hem niet zo goed zien. Ik vroeg of hij het wat helderder wilde zetten, en toen hij dat deed zag ik dat hij de camera had ingezoomd op een hele vieze, ondergepoepte incontinentieluier. Hij zat er zelfs met zijn hand in te wroeten. Ik heb nog nooit zo snel iemand geblokt. — Katy*, 22

“Iemand stuurde me een still uit de video met de tekst: ‘Ik weet het.’”

Toen ik op de kunstacademie zat werd ik een keer knetterstoned op een huisfeestje. Samen met een meisje ging ik naar een slaapkamer, waar we een videocamera vonden. Het leek ons wel geinig om onszelf te filmen terwijl we seks hadden, dus dat deden we. Ik weet nog steeds niet waarom we dat toen zo’n goed idee vonden. Hoe dan ook: we waren het daarna best snel weer vergeten. Een paar jaar later kreeg ik ineens een still uit de video opgestuurd via WhatsApp, van iemand van wie ik nog nooit had gehoord. “Ik weet wat jullie hebben gedaan,” stond erbij.

Het leek alsof we in een heel nare film waren beland. Ik werd gek en was bang dat ze het online zouden zetten. Ik liet het aan een goede vriendin zien, en vroeg of het geloofwaardig over zou komen als ik zou zeggen dat ik het niet was. Uiteindelijk gebeurde er niks, en de afzender liet niet meer van zich horen. Ik weet nog steeds niet wie het had gestuurd. — Emily, 31

“Net toen ik klaarkwam hoorde ik iemand schreeuwen – het was zijn moeder”

In 2014 was ik op afstand aan het daten met een leuke jongen. We spraken meestal zo’n drie keer per week af. Ik woonde op mezelf, dus ik had aardig wat vibrators en sexting was me ook niet vreemd. Maar ik wilde meer. Zijn dickpics waren het alleen niet helemaal. Ik wilde met hem cammen, maar hij woonde met zijn ouders, dus hij deed er wat moeilijk over. Uiteindelijk lukte het me toch om hem over te halen. Hij belde me, alles ging goed en we waren on fire. Maar net toen ik klaarkwam hoorde ik iemand schreeuwen – het was zijn moeder. Zijn behoorlijk katholieke moeder. Die net de kamer was binnengelopen. Het was het begin en het einde van onze camsessies, en ook van onze relatie. Hij was nog erg afhankelijk van zijn ouders en zijn moeder vond me nu een monster.

Het is niet eens mijn enige cyberseksverhaal waar een moeder in voorkomt. Toen ik net ging studeren woonde mijn vriendje best ver weg, dus ons seksleven bestond voor een groot deel uit sexting, telefoonseks en cammen. Ik ging in het weekend een keer naar mijn ouders, en mijn gezin was weg, dus het leek me het ideale moment om even met hem af te spreken. Zijn camera werkte goed, maar het geluid deed het niet, dus communiceerde hij via de chat. Hij typte hoe ik mezelf aan moest raken, inclusief anaal. Alles ging perfect, en we kwamen allebei klaar. Ik ging douchen, en toen ik terugkwam zag ik dat mijn moeder achter mijn laptop zat, met de leegste blik die ik ooit in haar ogen had gezien. Ze had de laptop geopend om de weersvoorspelling voor het weekend op te zoeken en was er zo achter gekomen dat haar lieve dochtertje aan BDSM en anale seks deed. Ze wist niet eens dat ik zelf net seks had gehad. Ze sloeg mijn laptop stuk tegen de tafel. Ik was niet eens boos. Eigenlijk begreep ik het ergens ook wel. — Nicole*, 25

“Er zijn vast een hoop pedofielen die nog altijd mijn dickpic op hun harde schijf hebben staan”

Als tiener was ik een wanhopige geilneef. Eigenlijk nog steeds wel. Ik zat toen weleens op een chatsite waarop je in contact kwam met vreemde mensen, en het gebeurde weleens dat je elkaar dan je MSN gaf zodat je elkaar ook op de webcam kon zien. Dan zat je ineens oog in oog met een random vrouw die vreselijk aan het masturberen was. Ik kreeg ook weleens pikante foto’s opgestuurd, wat ik destijds als naïeve tiener zonder gezond verstand, maar met ADHD, opvatte als iets goeds. Alsof ik de mooiste vrouwen ter wereld had gescoord. Terwijl je achteraf natuurlijk weet dat die vrouwen niet de vrouwen waren die ik in mijn hoofd had.

Via MSN heb ik een eindeloze hoeveelheid dickpics gestuurd, in de hoop om ook maar een bescheiden tepelfotootje terug te krijgen. Er zijn vast een hoop pedofielen die nog altijd mijn dickpic op hun harde schijf hebben staan. Maar goed, eigenlijk maak ik me er niet meer zo druk over. Ik was gewoon wat eigenwijs en was me van geen kwaad bewust. MSN zat destijds vol cyberseks. Ik had geen idee waar ik mee bezig was. — James, 27

*namen zijn veranderd om privacyredenen

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US