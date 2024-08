Ontzettend gezellige foto’s van een avondje op de grootste kermis van Berlijn

Niets gaat boven een avondje uit op de kermis, toch? Je zintuigen worden flink op de proef gesteld met de smaak van suikerspin, vermengd met de geur van benzine en sigarettenrook. En je oren en ogen mogen ook smullen, alleen al van de mensen die met bleke gezichten uit gammele attracties strompelen, terwijl gedateerde Europese popliedjes uit de speakers knallen. Het is een prachtig tafereel vol neonlichten, gegil en kinderlijke opwinding.

De afgelopen 55 jaar trokken Berlijners naar het zuidoostelijke stadsdeel Neukölln om de meimaand te vieren op de ‘Maientagekermis’. Deze kermis vond plaats in een park, dat Hasenheide heet. Het gemeentebestuur heeft echter besloten dat dat niet meer kan, omdat het te lang duurt voor de grond herstelt na het evenement.

Fotografe Shirin Esione legde de laatste avond van deze kermis vast. Ze fotografeerde mensen net nadat ze uit attracties kwamen gewandeld, en kort nadat een stortbui over de kermis raasde. Het resultaat is een reeks foto’s die vastleggen hoe het voelt om weer even kind te zijn.

“Dat was de beste achtbaan tot nu toe. Zo leuk!” – Yoann

“Ik voel me geweldig. Je leeft maar één keer. Flikker op met alles! Probeer er het beste van te maken en doe wat je leuk vindt.” – Sbusiso.

Sara (links) en Sadia (rechts) hebben genoten. Sara zei zelfs: “Dit was echt een vreugdedansje!”

“Mijn hele lichaam was gevoelloos en mijn benen trilden. Ik had meteen door dat ik dat niet nog een keer kon doen.” – Hisui.

Ik heb hier op dit moment zoveel lol, ik woon al heel lang in Berlijn en wist niet eens dat deze kermis bestond. Het is gaaf dat ik de kans heb om het de laatste keer mee te maken.” – Juliet.

“Ik heb het verdomme gedaan!” zegt Moana (links). Alex (rechts) zegt dat hij bang was dat hij in zijn broek zou schijten, maar ondank die angst “ging alles goed.”