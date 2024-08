Je kat haat je niet, hij probeert je alleen iets duidelijk te maken

De meeste katten zijn in- en in slecht, toch? Nee. Zoals velen van ons zijn ze gewoon onbegrepen. Van het kneden of ‘masseren’ dat ze doen tot het blazen naar random voorwerpen, katten zijn raar en raadselachtig. Dit kan ertoe leiden dat mensen het gedrag van katten verkeerd opvatten en denken dat hun gestaar inhoudt dat ze een moord aan het beramen zijn en dat hun geschijt buiten de kattenbak duidt op wraak.

Het is echter eerder zo dat de veel katteneigenaren niet genoeg op de hoogte zijn van wat hun kat nodig heeft, zegt Rachel Geller, een gecertificeerde kattengedragsspecialist. Sommige mensen denken zelfs dat bepaalde dingen die hun kat doen gewoon gekke trekjes zijn. Maar het kan heel goed zijn dat je kat je duidelijk probeer te maken dat er iets mis is. Of juist prima in orde.

Videos by VICE

“Katten doen niks uit wraak of om je te treiteren. Als je kat zich ‘misdraagt’ is dat omdat hij een probleem op probeert te lossen als kat zijnde met de kennis die een kat heeft,” aldus Geller.

Katten rekenen op hun mensen voor kameraadschap, zegt Anita Kelsey, kattendeskundige en schrijver van het boek Let’s Talk About Cats: Conversations on Feline Behaviour. Maar katten hebben hun eigen ‘taal’, volgens Geller en de truc is om dat taaltje te ontcijferen.



Om je heen hangen

Katten laten op meerdere manieren zien hoe hun pet staat, maar er is één teken van een goed humeur makkelijk over het hoofd te zien.

“Een van de manieren waarop katten positief gedrag laten zien is gewoon aanwezigheid. Het idee van gewoon aanwezig zijn in een kamer,” aldus Jackson Galaxy, een kattengedrag en -welzijnexpert. Volgens Galaxy betekent het dat ze “zelfverzekerd over hun eigenaarschap van het territorium” zijn wanneer katten rechtop zitten met hun borst naar voren, oortjes omhoog en neutraal en ogen helder. Dat of ze voelen zich gewoonweg vrij om te gaan en staan waar ze willen. Een ander positief teken is wanneer een kat zich zo comfortabel en relaxt voelt door gewoon in dezelfde ruimte als jij te zijn. Volgens Kelsey laat dit zien dat de kat je vertrouwt. Katten die bij je op schoot komen zitten of hun buik aan je laten zien zijn ook comfortabel. Maar wees voorzichtig. “Het is zeker geen groen licht om ze lukraak op hun buik te gaan aaien, sommige katten zullen dan uithalen omdat ze dat fysieke contact helemaal niet willen,” zegt Kelsey.

Spinnen

Het spinnen is een teken van geluk en liefde, volgens Geller. “Geur verspreiden” of wanneer katten hun hoofd tegen jou of een voorwerp aanwrijven, is ook een teken van liefde. Het is een manier voor katten om hun lichaamsgeur achter te laten en zo hun territorium af te bakenen. Katten doen dit ook door te likken.



Kneden

Een duidelijk teken dat je kat gelukkig is, is als hij veel kneedt. “Toen je kat een kitten was, kneedde hij om z’n moeders melk los te krijgen. En nu je kat een volwassene is, doet dat kneden hem denken aan de geborgenheid die hij voelde als klein katje dat z’n moeder masseerde. Volwassen katten kneden wanneer ze zich relaxt, tevreden en geliefd voelen. Het is een teken van verbondenheid,” zegt Geller.



Een rechte staart

Ook de staart van een kat kan een goede indicator zijn van z’n humor. Wanneer een kat naar je toe komt met een staart die fier in de lucht staat maar een beetje gekanteld is aan het eind – dan is dat ook een teken van liefde.

Een langzame knipoog

Een andere lieve karaktertrek van de kat, is hun langzame knipoog. “Relaxte, open ogen, gevolgd door een langzame knipoog is een teken dat je kat gelukkig is en van je houdt. Katten gebruiken die knipoog omdat een directe staarsessie kan worden gezien als dreigend,” aldus Geller.

Blazen en grommen

Volgens Kelsey betekent blazen en grommen dat een kat ergens niet blij mee is of dat hij pijn heeft. Geller voegde eraan toe dat blazen meestal een waarschuwing is aan een ander persoon of dier – de manier van de kat om te zeggen dat hij zich terug moet trekken. Katten houden van vertrouwde dingen die hen een veilig gevoel geven, aldus Geller, dus soms blazen katten omdat er een nieuw voorwerp in hun omgeving is (zoals een speeltje of een meubelstuk). Wanneer dit gebeurt, raadt Geller aan om de nieuwe voorwerpen langzaam in je huis te introduceren om je kat eraan te laten wennen.

Buiten de pot piesen

Buiten de kattenbak poepen is ook een teken dat er iets niet helemaal in orde is en dat je kat ergens moeite mee heeft of ongelukkig is, aldus Kelsey. Volgens Geller kan dit gewoon betekenen dat je kat niet houdt van het soort kattenbakvulling dat je gebruikt of dat het misschien te diep in de bak ligt. Een veel voorkomende misvatting is dat katten privacy willen als ze hun kattenbak gebruiken. Volgens Geller is het tegenovergestelde waar.

“Katten willen een goed uitzicht tijdens het poepen. Ze willen helemaal om zich heen kunnen kijken. Katten willen geen overdekte kattenbak of een kattenbak die ergens is weggestopt. Wanneer de kat in de kattenbak zit, bevindt ze zich in een zeer kwetsbare positie. Ze wil een ruime visuele waarschuwingstijd als er een tegenstander of indringer verschijnt.”

Galaxy zei dat een andere reden waarom katten hun kattenbakken soms opeens niet gebruiken territoriale angst kan zijn of dat de katten zich niet veilig voelen in hun ruimte. In dit geval, “is het neerzetten van meer kattenbakken altijd een goed idee,” zei Galaxy, eraan toevoegend dat die kattenbakken dan op verschillende plaatsen in huis moeten staan.



Krabben



Katten krabben volgens Geller om verschillende redenen. Bijvoorbeeld tijdens een lekkere stretchsessie, of om hun opwinding te uiten, spanning te verminderen en stress te verlichten, of om hun territorium af te bakenen (visueel en via de geur), maar ook om de dode nagelhuls te verwijderen en de klauwen in shape te houden. Krabben is niet per se slecht gedrag, maar het kan wel lastig worden als katten aan je bank of de goede hardhouten vloer beginnen te krabben.

“Als uw kat aan voorwerpen krabt die je liever heel houdt, kunt je het gedrag bijsturen door een geschikte krabpaal te plaatsen,” aldus Geller.

Vraatzucht

Extreme honger of het bedelen om voedsel kan een teken zijn van gezondheidsproblemen, zoals een lintworm of een schildklier die te snel werkt.

Een heerlijk kattenleventje

Het is nogal wat om te verwerken, maar Galaxy heeft nog meer advies voor katteneigenaren: “Het allerbeste wat je kan doen om katten het beste leven te geven, is goed nadenken over wie ze zouden zijn als ze buiten zouden leven, als ze hun leven zouden doorbrengen met jagen en het maximaliseren van hun territorium. Dat is hoe je het meest stimulerende en bevredigende leven van je kat creëert… wij als verzorgers moeten ons best doen om die buitenervaring na te bootsen, binnen.”



Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE Asia.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.