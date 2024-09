Foto’s van alle metalvrienden die ik maakte op Hellfest

Hellfest is het meest epische, dronken, leukste, warmste, Disneyland-esque metalfestival in Europa. Laatst was alweer de elfde editie, nog altijd in het plaatsje Clisson in Frankrijk, en ik was er voor de vierde keer in mijn leven bij. Ik ben inmiddels weer thuis, helemaal voldaan en met een metaalachtige gloed op mijn wangen, maar ik voel me ook een beetje verdrietig want ik mis mijn metalvrienden.

Het is precies wat dit festival zo bijzonder maakt: de mooie mensen die er rondlopen. Zonder deze mensen zou Hellfest een stuk minder voorstellen. Wat je op Hellfest ervaart, is met geen ander festival te vergelijken. Misschien dat Gathering of the Juggalos nog een beetje in de buurt komt, maar daar ben ik nog nooit geweest dus ik durf dat niet met zekerheid te stellen.

De line-up was van belachelijke kwaliteit met onder meer Rammstein, Abbath, Napalm Death, Entombed A.D., Vision of Disorder, Twisted Sister, Slayer en Agoraphobic Nosebleed. Er speelden zo’n vijftig bands per dag en er was rekening gehouden met elk type metalfan en zelfs met kinderen.

Toch wil ik liever nog iets meer over het publiek vertellen. Iedereen was ontzettend aardig en wilde een leuke tijd hebben. Veel mensen boden gratis knuffels aan en lieten met liefde hun naakte, vieze, maar mooie lichamen aan de wereld zien. Omdat iedereen zo superaardig en open is, en graag praat over het leven, bier en eten, maak ik elk jaar weer veel nieuwe vrienden. Ik had dan ook geen andere keuze dan afgelopen editie foto’s te maken om al mijn nieuwe vriendschappen voor eeuwig vast te leggen. Daarbij zijn het ook nog eens de meest fotogenieke mensen op aarde. Ik kan niet wachten om ze volgend jaar allemaal weer te zien.

Hier geniet een van mijn vrienden van zijn lunch.

Op Hellfest doen ze het rustig aan, comazuipen komt hier amper voor. Neem nou deze vriend hier, die heeft het rustig een biertje drinken tot een nieuw niveau gebracht.

Sommige van mijn vrienden nemen hun huisdier mee naar het festival.

Er is zelfs een rosse buurt op Hellfest, voor het geval je zin hebt in dat soort dingen.

Misschien moeilijk te geloven, maar zwart is niet de populairste kleur op dit festival, het is NEON, duh! Hier bespreek ik samen met een van mijn nieuwe vrienden de voor- en nadelen van neonpetten.

Mijn andere vrienden zijn ook zeer modebewust, zoals mijn vriend hier trots laat zien met zijn nieuwe coupe.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn metalmensen zeer vindingrijk. Hier zie je een vriend die een creatieve oplossing bedacht toen hij een kussen nodig had.

Soms is samen een beetje relaxen al genoeg.

Of samen de armen spreiden en net doen of je vliegt.

De hele dag naar metal luisteren en fun maken met je vrienden is vermoeiend. Dan moet je zo dapper kunnen zijn om een momentje voor jezelf te pakken.

Hier sta ik op de foto met twee van mijn BESTE vrienden. Mijn roze vriend kijkt alleen een beetje boos :(

