We spraken scooterrijders over de naderende helmplicht en geplette kapsels

Vorige maand werd bekend dat de aankomende landelijke helmplicht voor snorfietsers nog zeker een jaar op zich laat wachten. In Amsterdam wachten ze dat landelijke verbod niet af: daar moeten alle scooterrijders vanaf 8 april – over precies een maand – een helm op. En ze moeten op de rijbaan rijden. Goed nieuws voor mensen met een hekel aan hoofdletsel, slecht nieuws voor de zorgvuldig gestylede gelkapsels van scooterrijders. We gingen de Amsterdamse straten op om te vragen wat ze zelf vinden van de aankomende helmplicht.

Ricardo (21)

VICE: Ik zag het wel! Jij werd net aangehouden door twee agenten. Wat deed je?

Ricardo: Ik reed op de trambaan. Ik kreeg gelukkig alleen een waarschuwing.

Weet je dat je vanaf 8 april een boete kunt krijgen als je geen helm draagt op je scooter?

Ja, ik heb een brief gekregen van de gemeente. Ik vind het vervelend. Ik heb niet voor niets een scooter met een blauw kenteken genomen. Er komen wel gebieden waar je nog zonder helm mag rijden, die routes moet ik nog even uitstippelen.

Je gaat gewoon de plekken opzoeken waar je nog wel zonder helm mag rijden.

Ja, het liefst wel. Toen ik van de helmplicht hoorde, zei ik wel eigenwijs dat ik me daar toch niet aan ga houden. Maar ik kom mezelf waarschijnlijk wel een keer tegen, en moet ik er toch aan toegeven. Het is toch een bepaalde vrijheid, rijden met een blauw kenteken.

Vind je het niet gevaarlijk zonder helm?

Nee, natuurlijk niet. Vind jij het niet gevaarlijk dat wij met 25 kilometer per uur op een weg moeten rijden waar auto’s zo’n vijftig rijden en die ons misschien niet of te laat zien? Die helm neemt ook veel zicht weg. Je hebt veel dode hoeken, dus het kan echt voor gevaarlijke situaties zorgen.

Dus heeft niks te maken je kapsel?

Het is niet per se m’n kapsel of uiterlijk, dat is voor mij niet echt een probleem. Het is gewoon comfortabeler zonder helm.

Noud (22)

Wist je al dat je straks verplicht een helm moet dragen?

Noud: Ja. Ik had eerst een scooter met een blauw kenteken. De nieuwe plicht was ook de reden om er een met een geel kenteken te nemen. Ik heb er dus zelf al voor gekozen om een helm te dragen.

Is het belangrijk dat iedereen een helm op moet, denk je?

Ik denk dat het problemen gaat opleveren dat je met een blauwe plaat op de weg moeten rijden. Die gaan dus langzamer, daar krijg je problemen mee. Ik heb deze scooter gekozen omdat-ie net zo snel rijdt als een auto. Een helm vind ik wel een goede oplossing. Natuurlijk is het lekkerder zonder, vooral in de zomer, maar veiligheid is belangrijk.

Wel echt kut voor je kapsel.

Och, ik ben geen puber meer. Mijn haar maakt me niet zoveel uit. Door de helm blijft het juist goed in model. En voor zover ik weet heb ik goede gel. Ik heb wel vrienden die veel met hun haar bezig zijn. Die zeggen dat ze er nu helemaal geen zin meer in hebben, om met de scooter te rijden. Wat ik vervelender vind, is dat je dat ding telkens op en af moet zetten.

Stefano (28)

Stefano! De nieuwe regels. Wat vind je ervan?

Stefano: Nou, de mijne kan maar vijfentwintig per uur, dus voor mij is het irritant om tussen de auto’s te moeten rijden. Ik doe alles volgens de regels, terwijl je anderen hebt die hun scooter hebben getuned zodat ze sneller kunnen. Nou, ik ga de mijne nu mooi ook tunen zodat ik sneller kan. Anders wordt het gevaarlijk. En ja, een helm op is natuurlijk ook niet leuk.

Even eerlijk: dat heeft met je haar te maken, is het niet?

Ik heb het vanochtend alleen maar even gewassen. Het mooie weer en de wind zorgt ervoor dat mijn haar goed zit. Daar maak ik me geen zorgen om. Ik werk in een restaurant en het is belangrijk dat het goed zit, maar volgens mij is dat nu wel het geval.

Salaheddine (16)

VICE: Wat vind je van de nieuwe regel?

Salaheddine: Op zich vind ik het niet erg om een helm te dragen, maar ik bezorg eten voor een Chinees restaurant, dus het is wel irritant om ‘m de hele tijd op en af te zetten tijdens het werk.

Blijf je je scooter gebruiken?

Ja, natuurlijk. Ik ben zestien, dus op dit moment is de scooter het enige vervoersmiddel. Ik heb op zich ook geen problemen met fietsen, maar dit is een stuk sneller voor een bezorger.

Nu je over fietsers begint: vind je dat zij ook een helm moeten dragen?

Fietsers weten nooit wat ze moeten doen. Ze hebben echt theorielessen en een examen nodig. Oude mensen van rond de zestig zijn gevaarlijk op de fiets. Ze wiebelen en ze zijn soms roekeloos. Waar ik me bij fietsers aan stoor is dat ze, als ik ze probeer in te halen, rustig naast elkaar blijven fietsen. Soms slaan ze ook ineens af naar links, dat zorgde laatst nog voor een ongeluk. Met een theorie-examen zou je zulke ongevallen voorkomen.

Je maakt je zorgen om je haar, is het niet?

Kijk mijn kapsel, ik heb kort haar.

Burcu (23)

VICE: Burcu, jij bent niet blij met de nieuwe regels.

Burcu: Nee, ik vind het echt vervelend. Ik wil niet op de autoweg rijden en ik wil absoluut geen helm op. Eerlijk, ik ben al slecht met de weg vinden en via de fietspaden kom je overal veel makkelijker.

Waarom wil je geen helm dragen?

Het wordt zo vervelend in de zomer, met de hitte.

Om nog maar te zwijgen over je kapsel

Ja, daar maak ik me wel druk om. Als ik dit had geweten, had ik nooit een scooter genomen. Ik ga denk ik maar zo’n satijnen bonnet kopen om onder m’n helm te dragen, en haarproducten in m’n buddyseat bewaren. Als ik dan ergens aankom, kan ik eerst mijn haar goed doen.