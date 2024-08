Herbeleef Appelsap 2017

Iedereen heeft het momenteel over de matpartij tussen de mannen van SBMG en LouiVos op Appelsap. Ik snap het, het is sensatie en blijkbaar schuilt er in een hoop mensen een ramptoerist. Maar laten we eerlijk zijn; het is een dom verhaal en er is veel hardere shit gebeurd op Appelsap. Dat kan door niets overschaduwd worden.

Zo heeft Bokoesam, de koning van Amsterdam-Oost, bijna een uur lang mensen een gat in de lucht laten springen bij de mainstage. Voor velen was gisteren de eerste keer dat ze 070 Shake live konden zien en ze deed het geweldig. De artiest uit Jersey bewees dat niet elke Amerikaanse rapper per se lui shows geeft over eigen mp3’s en ik weet zeker dat ze na gisteren een hoop extra fans erbij heeft gekregen. Toen J Hus opkwam begon het te plenzen. De jonge Brit sleepte met zijn indrukwekkende energie het publiek met gemak door de regenbuien heen. Aan de overkant van het park zou Kempi staan, maar hij heeft zijn rentree bij Appelsap gisteren niet gemaakt. Hij was te laat en heeft tot grote spijt van veel mensen niet meer opgetreden.

Lil Wayne was de grootste naam op de line-up. Zo ongeveer het hele festival trok naar het hoofdpodium toen hij moest optreden, maar helaas was die show een grote teleurstelling. Het was rommelig en de combinatie van een band en een dj werkte totaal niet. Het is haast bewonderenswaardig om te zien hoe iemand met zo’n repertoire aan hits zo weinig kan losmaken bij het publiek. Gelukkig werd de bittere nasmaak van Weezy’s wanvertoning vrijwel meteen weggespoeld door een bizar energieke show van 67, waar het hele veld in een moshpit veranderde, en een grandioze afsluitset van Vic Crezée.

Al met al was het weer een keiharde editie waarin de vooral de Nederlanders en Britten lijpe shows weggaven en letterlijk en figuurlijk op handen werden gedragen. Hieronder kun je het herbeleven door de foto’s van Raymond van Mil.