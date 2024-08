ICE walgt van de manier waarop jij naar de wc gaat

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we ICE, internetsensatie en een van de leukste nieuwe rappers van het moment, over zijn sympathie voor de boerenprotesten en persoonlijke hygiëne.

VICE: Zijn er complottheorieën waar je in gelooft?

ICE: Ik hou me niet bezig met dat soort dingen. Wat maakt het mij uit of er iemand op de maan is geweest? Ik ga zometeen gewoon naar huis en ik ga er niet meer of minder door slapen. Ik ken wel mensen die zeggen dat de aarde plat is. Bro, als je dat gelooft, doe je ding. We leven in een tijd waarin alles snel wordt vergeten. Je kan mensen gewoon vermoorden. Je kan bijvoorbeeld de meest gezochte man ter wereld vermoorden en in zee gooien, en over een maand is iedereen het vergeten. We hebben het over mensen die naar het consulaat worden gebracht en in stukjes worden gehakt. Twee weken later weet niemand het meer.

Van welke film of televisieserie moet je heel erg huilen?

Huilen? Ik heb nog nooit gehuild bij een film of een serie. Ik moet er vaker om lachen. Het zijn maar films, toch? Al zie ik genoeg mensen die hun leven inrichten alsof het Scarface

is, die hun hele leven rondom zo’n personage hebben ingericht. Uiteindelijk is het gewoon een sneuvelend mannetje. Hij wordt doodgeschoten door ik weet niet hoeveel mensen. Dus het is uiteindelijk ook geen feelgood story. Die droom dat je van niets iets kunt maken is leuk, maar het loopt altijd fout af.

Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt?

Een muur in een huis. Je wilde iets spannends horen? Ik kan toch niet zomaar dingen gaan slopen? Ik heb een voorbeeldfunctie. Natuurlijk weet ik dat er zeker in rap een verschil zit tussen de realiteit en fictie, maar voor jonge kinderen is dat toch moeilijk om te zien soms. Vroeger had je die Alfred Jodocus Kwak, en je had een kraai in die serie. Die kraai had een kraaienpartij, en hij was gewoon Hitler. Ik wist niet wie Hitler was, maar ik wist wel dat het lieve gele eendje mijn voorbeeld moest zijn, en niet die kraai. Dat is de invloed die je hebt.

Ik denk dat er wel een aantal jeugdvrienden van je zijn die jaloers zijn op wat jij nu doet. Zijn er ook jeugdvrienden waar jij jaloers op bent?

Nee man, bro. Nu lijk ik op een of andere een arrogante hond ofzo, zeker? Ik ben echt niet jaloers. Op niemand van mijn jeugdvrienden. Ik denk ook niet dat mijn jeugdvrienden jaloers zijn op mij. Alle jongens met wie ik vroeger omging zijn goed terecht gekomen. Alles gaat goed. We zijn goed.

Voor welk nummer van welke artiest zou je een moord plegen om het zelf geschreven te hebben?

Platina, a sahbi. Welke nummers, vraagt-ie. Haha, bro, mijn hele album bestaat uit twaalf woorden ofzo. Heb je dat door of niet?

Welke beautyproducten gebruik je?

Wax voor in m’n haar – kost 3,50 ofzo – en Nivea. Ik vind het wel echt belangrijk om goed schoon te zijn. Je nagels moeten er goed uitzien, en je tanden ook. Stel je voor dat je met iemand praat en die heeft een zwarte vlek op z’n tand. Je kan dan niet meer tegen hem praten. Je kan niets van hem aannemen. Stel je voor: je stinkt. Je praat tegen iemand, maar je stinkt. Yallah. Diegene kan zich niet meer concentreren op jouw woorden. Diegene blijft met zijn hoofd bij de gedachten zitten met het feit dat je stinkt. De innerlijke stem begin vragen te stellen: waar komt die geur vandaan, heeft diegene wel gedoucht? Terwijl je gewoon iets aan het vertellen bent. Dat is niet handig en niet praktisch. En laat me niet praten over wc-gebruik. Heb je een kraan in de wc? Nee, hè? Alleen papier? Ewa, smeer uit, a broer. Net als brood.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter mag lenen?

Als je deze vraag had gesteld toen ik 10 jaar oud was, dan zou ik de meisjeskleedkamer in rennen, of een bank binnen gaan ofzo. Of, nee, wacht even. Ik zou bij Geert Wilders naar binnen lopen. Ik zou daar zijn en ik zou precies kijken naar de rare dingen die hij doet, zoals naar de wc gaan met alleen wc-papier.

Voor welke Nederlandse traditie zou je de barricades opgaan?

Ik vind heel veel tradities nep. Als er een traditie zou zijn, dan zou het iets met boeren te maken hebben. Wat zijn Hollandse tradities? Geld verdienen en niet zeggen hoe je eraan komt. Weet je wat nog meer traditie is? Pensioen omhoog halen naar 67 en gek gaan op Zwarte Piet. Je mag alles tegen Nederlanders zeggen, maar zeg een keer iets over Zwarte Piet. Wollah ze blokkeren een snelweg voor jou. Dat is Nederland toch?

Ik ben alleen met boeren. Zij komen op jouw snelweg met ik weet niet hoeveel auto’s, blokkeren alles. Had jij die dag een toets? Gezakt. Had jij die dag sollicitatie voor een nieuwe baan? Je gaat niet. Waarom? Je moet boeren niet boos maken, bro, want ze komen. Ze wilden voor dat distributiecentrum van Jumbo gaan staan, hè. ‘’Wij eten niet? Niemand eet.’’ Dat zijn tradities. Voor hen zou ik gaan schreeuwen.



Wat vind jij het leukste aan internet?

Het is praktisch. Toen ik in Rotterdam was, kon ik kijken hoe lang het zou duren tot ik hier was, inclusief files. Ik kan ook zien waar er wel en geen politie staat. Daar hecht ik waarde aan. Ik ben actief op Instagram en Snapchat, maar dat doe ik puur en alleen voor promotie van muziek en mezelf. Als ik geen muziek zou maken, dan zou ik het niet gebruiken. Op Instagram wordt alleen maar gelogen.

Op Instagram is het normaal voor de youth om te zien dat schoenen 1.000 euro kosten. Dat is niet normaal, neef. Nu moet een moeder een Louis Vuitton-tas kopen van 700 euro voor haar zoontje. Alleen omdat hij die zo graag wil hebben. Als hij een goed rapport heeft dan krijgt hij die tas. Daar schiet je niets mee op.

Instagram staat zo ver weg van de realiteit dat je gewoon niet meer kan zien wat feit en fictie is. Fuck dat! S/o naar de realiteit. Wollah, s/o naar blauwe brieven die in jouw bus vallen. Je doet hem open en je krijgt een piep in je oren. Pieeeep. Alsof je je sleutels kwijt bent. Maar je bent je sleutels niet kwijt, je bent je doekoe kwijt.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Zeker niet. Het is nooit goed afgelopen met mensen die veel drugs gebruikten. Vroeger, als je crack, cocaïne, lsd en speed nam, dan was je de beste. Nu is het dertig jaar later, en heb je die sjonnies gezien op straat? Dat zijn de mensen die vroeger zo lekker gingen.

Met ballonnen is het precies hetzelfde. De kleine gevolgen die je nu hebt kunnen nog onderdrukt worden, maar wacht maar. Over dertig jaar ben je kapot. Met roken ook. Johan Cruijff maakte zelfs reclame voor sigaretten. Omin mensen gaan daar kapot aan. En drank ga ik niet eens benoemen. Broer, ik doe al mijn shows nuchter. Ik ben fucking vrolijk, ik ben misschien vrolijker dat jullie allemaal bij elkaar. Daar heb ik niets voor nodig. En jullie ook niet. Je hebt God nodig.

Wanneer heeft iemand voor het laatst tegen je gezegd dat-ie trots op je is?

Vandaag nog. Mijn oom, nadat hij m’n laatste videoclip zag. “Neefje, ik ben trots op je,” zei hij. Er zijn meer mensen die zeggen dat ze trots op mij zijn, en het voelt toch altijd goed. Eer en trots zijn sowieso goede dingen om je aan vast te houden. Als je me ooit vies hebt behandeld, kijk ik je nooit meer aan. Weet je wat miyek betekent? Wijk uit! Ga weg, laat me met rust. Bel me niet, donder op. Weet je nog vroeger toen ik een liedje met je wilde en jij niet? Haha.