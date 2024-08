Ik ben een heteroman maar ik heb seksuele fantasieën over een vriend

In Vraag het VICE beantwoorden we, met de hulp van psychologen, experts en ervaringsdeskundigen, jullie levensvragen. Of die nu gaan over onbeantwoorde liefdes, irritante huisgenoten of het gevoel van verlammende onzekerheid dat je overvalt na een avondje zuipen. Wil je ook dat we je vraag beantwoorden? Stuur een e-mail naar djanlissa.pringels@vice.com.

Hoi VICE,

Ik denk de laatste tijd steeds vaker aan seks met een goede vriend van me. Dat voelt raar voor me: ik heb me nog nooit aangetrokken gevoeld tot een man in de 23 jaar dat ik op deze aardbol rondloop. Tuurlijk, ik kan het heus wel zien als een man aantrekkelijk is, daar heb ik ook nooit moeilijk over gedaan – maar zonder enige seksuele interesse, echt waar. Die seksuele interesse was altijd op vrouwen gericht, voor de volle 100%.

Maar nu heb ik dus geile gedachten over m’n vriend. Wanneer ik ‘m zie, wanneer ik z’n social media bekijk, wanneer ik masturbeer. Sinds het zes maanden geleden uitging tussen hem en z’n vriendin, komt het steeds vaker voor. Hij is biseksueel en doet het nu ook met mannen. Dus denk ik de hele tijd: waarom niet met mij?

Het gekke is dat ik zelfs heb geprobeerd om homoporno te kijken om m’n situatie beter te snappen, maar ik vond het niks. Maar tegelijkertijd voel ik me zo goed als ik met hem ben en zijn de momenten die we samen doorbrengen zo fijn, onze bromance doet echt iets met me en dat weet hij volgens mij ook. Een week geleden zei hij dat hij dronken was en zoende hij me. Hij zei toen dat het misschien beter was als we samen naar huis zouden gaan in plaats van uit en ik zei toen “Kom op joh, waar heb je het over? Aan de kant!” terwijl iedereen het kon horen.

Wat is er met me aan de hand? Is het mogelijk om hetero te zijn maar wel een uitzondering te willen maken voor seks met één gast die medium aantrekkelijk lijkt maar voor mij extreem aantrekkelijk is? Als ik dit aan iemand zou vertellen, zouden ze me dan geloven? Wat als de seks tegenvalt? En wat als ik de seks te leuk vind?

R.

—

Hi R.,

Heteroseksualiteit is net als al die andere termen slechts een label dat je uitkiest om naar de rest van de wereld te communiceren wat je seksuele voorkeur is. Dus als jij denkt dat je hetero bent, dan ben je dat. Daar kan je van op aan. Maar dat betekent niet dat dit label automatisch jouw drang om seks te hebben met een gast uitsluit. “Labels zijn er om iets te beschrijven in plaats van voor te schrijven,” aldus psycholoog Stefano Verza die gespecialiseerd is in LHBTI-issues. Beter gezegd: een label beschrijft de realiteit die je leeft, het voorspelt niet wat er in de praktijk gaat gebeuren. “Onze zelfbeschrijving helpt ons met het introduceren van onszelf in de wereld maar het staat niet in steen gebeiteld: we kunnen binnen en buiten die grenzen opereren.” Het is ook mogelijk dat die verlangens er uiteindelijk voor zorgen dat je je initiële seksuele voorkeur gaat bevragen.

Wat betreft Verza bestaat seksualiteit uit drie hoofdcomponenten. Onze seksuele identiteit is onze persoonlijke interpretatie van het complexe mozaïek van alles wat met ons verlangen te maken heeft. Dan is er onze seksuele oriëntatie, de aantrekkingskracht die we voelen tot andere mensen. Ten slotte hebben onze seksuele gedragingen betrekking op hoe we ons in de praktijk gedragen, die onze seksuele geaardheid gedeeltelijk, volledig of helemaal niet kunnen weerspiegelen. Iemand kan bijvoorbeeld bi zijn zonder ooit homo- of zelfs heteroseks te hebben gehad. Of iemand kan hetero zijn, maar een ervaring met iemand van hetzelfde geslacht willen hebben.

“Vaak verwijst je seksuele geaardheid naar tot wie je je voornamelijk aangetrokken voelt,” vervolgt Verza. Een kleiner percentage van je seksuele oriëntatie kan gericht zijn op een ander soort aantrekkingskracht, maar blijft onuitgesproken vanwege je sociale context, omdat je nooit de kans hebt gehad om het te verkennen of omdat het gewoon op een ander moment in je leven ter sprake kwam.

“Over het algemeen is seksualiteit fluïde en kan het in de loop van de tijd veranderen,” voegde Verza eraan toe. Omdat heteroseksualiteit in de samenleving als de standaard wordt gezien, kiezen we dit etiket soms gewoon omdat het het meest gangbare is. Seksualiteit volgt geen tijdlijn: Sommige mensen ontdekken alles als tiener, anderen hebben meer tijd nodig.

Een van de beroemdste manieren om de menselijke seksualiteit af te beelden is de schaal van Kinsey, die mensen in een spectrum plaatst van volledig hetero tot volledig homoseksueel. De overgrote meerderheid van de mensen zit ergens tussen deze twee polen in, en het idee dat je netjes in zwart-wit categorieën moet passen is onrealistisch en benauwend.

In je brief zei je dat je homoporno probeerde te kijken, bijna als een test om de echtheid van je verlangens te bevestigen of te ontkennen. Het probleem is echter dat wat mensen leuk vinden in porno niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met wat ze doen in hun daadwerkelijke seksleven. “Dat is het goede aan porno: Je kunt je fantasieën in je kamer verkennen zonder er per se naar te handelen,” aldus Verza. En het omgekeerde is ook waar – je zou er de voorkeur aan kunnen geven sommige seksuele handelingen uit te voeren in plaats van ernaar te kijken. Ook in dit geval heeft seksualiteit vele nuances.

Kortom, iemand ontmoeten die haaks staat op hoe jij over je seksualiteit denkt, is zeker niet onmogelijk, zelfs niet op latere leeftijd. Het roept absoluut vragen en angsten op, aangezien mannelijke biseksualiteit nog steeds erg gestigmatiseerd wordt. Wat dit betekent voor hoe je je in de toekomst zult identificeren is nog moeilijk te zeggen. Dit zijn vragen die alleen jij kunt beantwoorden en daar moet je de tijd voor nemen. Wat wel duidelijk is, is dat het onderdrukken van deze gevoelens je niet zal helpen jezelf goed te begrijpen.

Je schreef in je brief ook dat je je vriend afwees waar iedereen bij was. Het lijkt alsof je je zorgen maakt over wat je andere vrienden zouden kunnen denken van het feit dat je je aangetrokken voelt tot hem. Verza zei dat je jezelf daarover een paar vragen moet stellen, waaronder: “Waarom wil ik dat andere mensen me geloven om te voelen dat deze ervaring echt is?”

In werkelijkheid zou deze aantrekkingskracht een fantasie kunnen blijven die je onderzoekt tijdens het masturberen, zoals nu het geval is. Het kan er ook toe leiden dat je onverwachte dingen over jezelf te weten komt. Maar je moet zelf beslissen wat je ermee doet, onafhankelijk van wat je vrienden – of zelfs Verza – denken of suggereren.

Als je besluit actie te ondernemen, is het natuurlijk mogelijk dat de seks je niet bevalt. De vraag die je jezelf op dat moment moet stellen is of je volledig aanwezig was in het moment maar er gewoon geen zin in had of dat je je probeerde te verzetten tegen de ervaring. Je zegt ook dat je bang bent dat je de ervaring “te leuk” vindt. Maar dat bestaat niet, want er is niets mis met het genieten van welke vorm van seks dan ook.

Bovendien moet je niet vergeten dat je temidden van al deze verwarring nog steeds met een vriend te maken hebt. Misschien kun je een open en oprecht gesprek met hem aangaan en kijken waar dat toe leidt.



