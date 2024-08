Heteroseksuele mannen, stop alsjeblieft met dat nutteloze gevinger

Tijdens een van de zes miljoen bruiloften die ik vorig weekend bezocht, liet mijn vriendin haar oog vallen op een aantrekkelijke man. Een paar glazen wijn en wat nietszeggende conversaties later waren de twee in elkaar verstrengeld, en moest het witte tafelkleed iets verbergen wat op driftig handwerk leek. “Hij stopte een vinger in me,” vertelde ze me later. “Ik voelde het amper. Eén vinger! Oh, en hij heeft me niet teruggevolgd op Instagram.”

Iedereen ervaart het hebben van een vagina anders, maar over het algemeen is het parkeren van één vinger daar beneden niet erg opwindend. Niet voor mij, en niet voor de vele mensen die ik over dit onderwerp heb gesproken. Er was zelfs overeenstemming dat vingeren zonder stimulatie van de clitoris of zonder het gebruik van meerdere vingers volkomen zinloos is – het is iets wat heteromannen doen om zich nuttig te voelen. Begrijp me niet verkeerd: vingeren is geweldig wanneer penetratie en stimulatie van de clit in perfecte balans zijn. “De twee ondersteunen elkaar,” vertelde een queervrouw me. “Enkel clit en geen penetratie is half werk, maar alleen penetratie en geen clit voldoet ook niet.”

“Ik zal nooit klaar kunnen komen door vingeren. Ik voel er gewoon niet echt iets van,” zegt mijn vriendin over vingeren, in de zin van het in-en-uit gaan van één (of meerdere) vinger(s). “Iets substantieels als een penis voelt in combinatie met stimulatie van de clitoris geweldig, maar een eenzame vinger in je vagina is als… een vinger in je neus? Maar zelfs daar voel je waarschijnlijk meer van.”

(Het doet me denken aan ‘soaking’: een seksuele uitvinding van mormoonse tieners die tegelijkertijd hun reinheid willen behouden, maar ook willen experimenteren met seks. Zonder over de vage scheidslijn van een in-en-uit beweging te gaan, stopt de jongen zijn penis in het meisje en legt het daar te ‘weken’, om zo vervolgens roerloos te blijven liggen.)

Een andere vrouw stelde dat vingeren zonder clit-stimulatie niet iets is voor volwassen mensen. “Ik ben gek op externe stimulatie, maar ik zie het punt niet van vingeren als je eenmaal seks hebt gehad in je leven,” zegt ze. “Dan wil ik liever gewoon een penis in me, snap je? Ik denk dat het een prima manier is voor tieners om te leren hoe je seksdingen doet, maar mij, een volwassene, doet het niets.”

Voor de geen-van-beide-heeft-een-penis-parters die ik gesproken heb, is vingeren meer een delicate kunstvorm die samengaat met orale bevrediging of met hulp van een apparaat of object. En dit vingeren vindt niet standaard plaats aan het begin of einde van de seks. Misschien dat penisloze mensen zich beter kunnen voorstellen hoe penisloze seks is en weten ze daarom wat ze met hun vingers moeten doen, terwijl heteromannen hun vingers vaak gebruiken als vervanging van hun pik.

Wat moet je dan wél doen? Want het kán lekker zijn, zeker in situaties waar vaginale seks niet mogelijk is, bijvoorbeeld op een dansvloer tijdens één van de miljoenen bruiloften waar je heen moet. Ik sprak met sekstherapeuten, vrienden en een paar mannen (waarbij ik dit als excuus gebruikte om ze aan te spreken), en vroeg ze naar hun tips en tricks voor plezierig vingeren. Ook testte ik producten die de vinger-ervaring naar een hoger niveau zouden moeten brengen, zoals een vibrerend apparaat dat om je vingers gaat. Vingeren kan daadwerkelijk beter voelen dan een vinger in je neus. En hieronder lees je hoe je dat voor elkaar krijgt.

Waag het niet de clitoris te vergeten

Als je denkt dat de definitie van vingeren een willekeurige in-en-uit beweging inhoudt, zou het niet legaal mogen zijn dat je vingers hebt. Het is de bedoeling dat je een balans vindt tussen insteken en stimulatie van de clitoris, maar omdat de eigenaar van de vingers vaak simpelweg de beweging van een penis imiteert, wordt dit laatste (en belangrijkste) deel regelmatig genegeerd.

“Wonderlijk hoeveel mannen denken dat het betekent dat je enkel je vingers erin stopt,” vertelt een vrouw. “Vingeren is in potentie geweldig, maar zal het nooit worden omdat mannen er zo vreselijk weinig van bakken.”

Er zijn manieren om er wel iets van te bakken. Betrek de clitoris, maar niet hardhandig. “Probeer direct contact met de clitoris te voorkomen als je haar voor het eerst aanraakt,” zegt Fine. “Dit kan namelijk super oncomfortabel zijn. Zorg er eerst voor dat je partner goed opgewarmd is, door bijvoorbeeld een hoge staat van opwinding bij haar of hem te bereiken,” adviseert ze. “Begin met plagen, bouw op naar het moment. Ga niet meteen met je hand in haar onderbroek maar blijf er eerst boven hangen – en wacht dan tot ze je smeekt om meer.’

Een heteroman met wie ik sprak – die zichzelf een 9 zou geven qua sekscijfer – bleef volhouden dat bassisten en drummers de beste vingeraars zouden zijn. “Drummers kunnen hun ledematen los van elkaar bewegen, en bassisten hebben het ’twee-vinger-ritme,” was zijn argument.

Maak je hand half mens, half machine

In de laatste Sex Expo in Brooklyn, een soort beurs voor seksuele voorlichting, kwam ik Fin tegen: een product van een seksspeeltjesbedrijf, Dame Products, dat volledig gerund wordt door vrouwen. Fin is een vibrerende ring die comfortabel om je vingers zit, waarmee je jezelf of je partner de controle geeft over wat er in en rondom je vagina gebeurt. Het zou bovendien de in-en-uit-beweging moeten voorkomen. “Partners willen betrokken worden bij het spel en soms vinden vrouwen het fijn om het speeltje zelf te bedienen,” zegt Alexandra Fine, oprichter en CEO van Dame Products. “De vingervibrators die al bestonden voldeden niet aan onze wensen, dus begonnen we met een groot onderzoek en ontwikkelden uiteindelijk een vingervibrator die bedoeld is als verlengstuk van de hand.”

Ik vingerde mezelf met Fin en het voelde fantastisch – ik kon externe met interne stimulatie afwisselen en had keuze uit drie verschillende vibrerende standen. De volgende keer dat ik een man met zijn vingers in mij laat, is het op voorwaarde dat hij dit om doet.

Warm je vingers van tevoren even op alsjeblieft

Tijdens een geile situatie zit je niet te wachten op een door vingers veroorzaakte shock – de aanraking moet juist heerlijk voelen. Het is daarom noodzakelijk dat je niet eerst een bevroren kip uit de vriezer haalt, direct voordat je je vingers in iemands warme lichaam stopt.

“Tenzij je partner geil wordt van een koude prikkel, moeten je vingers op kamertemperatuur zijn, of iets warmer,” zegt Fine. “Dit is comfortabeler voor je partner en voorkomt een shock. Oh, en knip je nagels. Lange nagels kunnen je partner verwonden.”

Gebruik in hemelsnaam glijmiddel

Iedereen die dit artikel leest zou tien keer meer glijmiddel moeten gebruiken dan ze tot nu toe hebben gedaan. Bevochtiging is de meest effectieve en makkelijkste manier om masturbatie, seks en voorspel beter te maken. (Als je dit niet kan vinden, gebruik dan wietglijmiddel voor nóg beter resultaat).

Over glijmiddel gesproken, een van de mannen die ik sprak zei vingeren te combineren met orale seks. Ik wil in een land wonen waar dat de norm is.