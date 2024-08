DJ Isis mocht opwarmen voor haar idool Prince en viel in slaap op het podium

In deze serie vragen we interessante mensen naar hun allersterkste verhaal. In aflevering 5 het verhaal van dj Isis, die dit jaar haar 25-jarige jubileum als dj viert. Begin 2018 komt haar nieuwe ep uit op het label KROOKS. Volgend jaar zal ze, samen met haar studiopartner, onder de naam ‘Isis & Mozes’ op het podium staan met een splinternieuwe live-set.

Al sinds jonge leeftijd ben ik een hele grote fan van Prince. Mijn ouders hadden alle albums en videobanden van zijn concerten in de kast staan, dus ik ben er echt mee opgegroeid. Als klein meisje danste ik in de kamer voor de spiegel op zijn muziek, want ik wilde net zo zijn als Cat, zijn danseres. Maar na zijn album Lovesexy, dat uitkwam in 1988, raakte ik mijn interesse in hem een beetje kwijt. Ik vond het niet spannend meer, en het was bovendien de tijd dat ik geïnteresseerd raakte in elektronische muziek – ik was toen twaalf.

Op mijn zeventiende was ik al professioneel dj en had ik een residency in de RoXY in Amsterdam. In die tijd was er een opmars van elektronische muziek in Europa. Het genre begon echt heel groot te worden, en tegelijkertijd begon mijn carrière een beetje vorm te krijgen. Ik draaide ook veel in België.

In 1995, toen ik negentien was, werd ik gebeld door een lokale promotor uit België. Ik kreeg een raar verzoek: of ik bij een privéconcert van een bekende popster wilde draaien. Er werd niet bij gezegd wie. Ik moest die avond al in de RoXY draaien en dat wilde ik niet zomaar afzeggen, dus ik wilde per se weten wie het was. De promotor zei: “Ik kan je écht niks vertellen, maar ik zou absoluut ‘ja’ zeggen.” Ik wist alleen dat het in Brussel zou zijn, in Club Mirano, en dat die popster een vrouwelijke dj wilde hebben. Ik vroeg wat mensen die veel over de muziekwereld wisten wie het zou kunnen zijn, en toen kwamen we erop uit dat het hoogstwaarschijnlijk Prince was.

Ik ben toen gelijk – met lood in mijn schoenen – naar de RoXY gegaan, om te vertellen dat ik die avond niet zou kunnen draaien. De directeur van RoXY reageerde gelukkig heel lief en zei: “Tuurlijk, dit moet je absoluut doen.”

Ik reed samen met mijn chauffeur naar Brussel. We hadden er extreem veel zin in.

Ik draaide in die periode elke maand wel een keer in België. Nederland en België waren toen nog heel erg samen een stroming, qua elektronische muziek. Ik had een elektronische, funky set voorbereid, want Prince is natuurlijk de koning van de funk. Het hele publiek ging compleet uit z’n dak.

Op een gegeven moment kwam de manager van Prince naar me toe met een aantal vinylplaten onder zijn arm, en vroeg me of ik niet wat Janet Jackson en George Michael kon draaien. Hij zei letterlijk: “Excuse me, Prince wants you to play these records.” Zodat het publiek wat getemperd zou kunnen worden. Toen brak mijn klomp. Ik had zoiets van: fuck it, dat ga ik niet doen. Ik draai wat ik wil draaien, en niet wat andere mensen willen dat ik draai. Ik zei: “I’m sorry, I can’t play this music.” Dat waren ze niet gewend.

Dj’s werden in die tijd in de VS nog niet echt gezien als artiesten, maar gewoon als opvulling van de avond. In Europa was elektronische muziekscene wel al geëxplodeerd en ik was een vrij grote naam. Dat was denk ik een inschattingsfout van Prince.

Het werd een ongemakkelijke situatie in de dj-booth. Mijn chauffeur, met wie ik erg goed bevriend was, stond ook in de booth. Hij probeerde de boel te sussen door voor te stellen om zelf die platen van George Michael en Janet Jackson te draaien. Gepikeerd haalde ik mijn handen van de decks. Ik vond dit een behoorlijke afknapper, van Prince. Ik keek zo enorm tegen hem op, en dan mocht ik het voorprogramma van zijn show zijn. Dan hoop je natuurlijk dat hij het leuk vindt. Maar ik werd onderbroken omdat hij wilde dat ik hitparademuziek ging draaien.

Mijn chauffeur draaide uiteindelijk dan toch die platen, en toen dat voorbij was, begon Prince aan zijn privéconcert. Het was een heel intieme setting. Ik vond dat zo slaapverwekkend dat ik in de dj booth, die op het podium stond en ik dus vijf meter verwijderd was van mijn jeugdidool, in slaap ben gevallen op een hoopje jassen. Uiteindelijk heb ik anderhalf uur geslapen en werd ik wakker gemaakt, omdat ik na zijn concert nog een keer moest draaien. Het ging toen weer helemaal los. Ik heb Prince die avond niet meer gezien of gesproken.

Je kan het jubileum van dj Isis samen met haar vieren op 25 november in Radion, in Amsterdam, of op 9 december in Tivoli, in Utrecht.

