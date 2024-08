Hoe je stomende doucheseks kunt hebben zonder je nek te breken

Warme waterstralen, naakte lichamen tegen elkaar aan, stoom die boven de gordijnen uitstijgt – op zich lijkt er weinig mis met doucheseks. Maar het idee is misschien geiler dan de werkelijkheid. Het straaltje kan bijvoorbeeld iets bescheidener zijn dan je had gedacht, waardoor je vooral staat te rillen van de kou. Of misschien maak je een verkeerde voetbeweging en maak je een smak van jewelste. Dan is die stomende sekspartij toch ineens een stuk minder heet. Gevaarlijk, zelfs!

Of je nu een luxe douche hebt met een dubbele kop, een Japans ligbad of een krap hokje waarin je amper de ruimte hebt om een arm uit te steken; er zijn manieren waarop je doucheseks hartstikke goed kunt laten werken. We vroegen advies van pornosterren en -regisseurs die zelf geregeld onder de douche hebben staan filmen – wat zelf trouwens ook best een uitdaging moet zijn, maar dat terzijde. Hier is een gids om uitglijders te voorkomen en lekkere doucheseks te hebben.

Videos by VICE

Bereid je goed voor, zodat je een beetje in balans blijft

Jiz Lee, pornoster en marketingdirecteur van pornoproductiebedrijf Pink & White Productions, zegt dat badmatten “ideaal zijn” om te voorkomen dat je achterover kukelt. Ze zijn goedkoop, makkelijk in gebruik en ook niet al te aanwezig. Daarnaast is het bij orale seks wel zo comfortabel voor je knieën, want douchevloeren staan nu eenmaal niet bekend om hun fluwelen zachtheid.

Bij doucheseks denk je misschien al snel dat je het staand moet doen, maar niks is minder waar. Helemaal plat liggen hoeft misschien ook weer niet, maar zitten – bijvoorbeeld op een douchestoeltje – kan behoorlijk goed werken en is bovendien veiliger. “Je kunt er ook een been op zetten, of ‘m als steun gebruiken als je je voorover buigt,” zegt Lee.

Zitten is daarnaast ook een stuk ontspannender, zegt Madison Young, die naast pornoster en -regisseur ook schrijver en host is van Submission Possible. Het is namelijk makkelijker vol te houden dan staan.

Lee waarschuwt dat je beter niet op de rand van de badkuip kunt staan. En je vastklampen aan de gordijnroede is ook geen goed idee. “Als je douche toevallig een leuning heeft, zorg er dan voor dat die goed vastzit en gebruik ‘m alleen om je balans te bewaren. Ze zijn meestal niet gemaakt om iemands volledige lichaamsgewicht te dragen.”

Een ferme, warme waterstraal kan je helpen te ontspannen, maar probeer te voorkomen dat-ie in je gezicht komt. Mocht je zo nu en dan per ongeluk ineens een hap water in je oog krijgen, dan moet je misschien even van positie veranderen. En probeer elke keer als je dat doet even te kijken of je stabiel staat. Niet alleen om ongelukken te voorkomen, maar ook omdat het nou niet bepaald hitsig is als je de hele tijd bang bent dat je een botbreuk oploopt.

Gebruik de douchekop – en het water – in je voordeel

“Geniet met al je zintuigen van de seks, jezelf, je partner en het water,” zegt Young. Als je je douchekop kunt verplaatsen, zou je die kunnen gebruiken om bepaalde plekken te stimuleren. Is dat niet zo, dan kun je altijd nog zo gaan zitten dat de straal precies op je genitaliën of anus gericht staat.

Zorg er alleen wel voor dat je de juiste temperatuur alvast hebt afgesteld. “Met koud water spelen kan best opwindend zijn,” zegt Lee. “Maar met hete temperaturen moet je voorzichtig zijn, zeker met deze lichaamsdelen.” Maak ook gebruik van je omgeving. Als je je partner tegen de koude tegels aandrukt (voorzichtig!) kan dat goed werken om de boel even wakker te schudden.

Water en zeep zijn geen glijmiddelen

Water mag dan glad aanvoelen, maar veroorzaakt juist onaangename wrijving. Gebruik het niet als glijmiddel: het kan de natuurlijke smeermiddelen die je lichaam zelf al produceert uitdrogen, waardoor penetratie juist pijnlijker wordt.

Ook geen geschikte vervangers van glijmiddel: zeep, shampoo en douchegel. Je kunt zeep natuurlijk prima gebruiken om je partner (of jezelf) te masseren, maar zorg ervoor dat het niet in openingen terechtkomt. Vermijd vagina’s in het bijzonder. De zuurte kan de pH-balans namelijk verstoren, wat kan leiden tot jeuk, een branderig gevoel, infecties en andere onaangename dingen. Doucheproducten gaan ook niet goed samen met condooms, die daardoor kapot kunnen gaan. “En pas op zeep die op je handen of onder je voeten blijft plakken, want daardoor kunnen natte oppervlakken nog gladder worden,” zegt Lee.

Wat Lee betreft kun je het best een klein beetje glijmiddel op siliconenbasis gebruiken of een gel op waterbasis. Al loop je dan nog steeds gevaar om uit te glijden, dus gebruik het voorzichtig. “Maak niet al te ruwe bewegingen die je uit balans zouden kunnen brengen.”

Doucheseks hoeft niet met penetratie te zijn – voorspel is ook prima

Volgens Young werkt seks onder de douche vooral goed als het op je het op een “langzame en verleidelijke” manier doet. Bovendien is er een hoop meer dan alleen penetratie, benadrukt ze. “Douches kunnen fantastisch zijn voor handwerk, orale seks of om gewoon de sfeer erin te brengen,” zegt ze. Mocht je net een stapje verder willen gaan, dan zou je wat haar betreft ook nog waterbestendige vibrators kunnen overwegen.

Een douche kan een prima plek zijn om te beginnen, want je hoeft natuurlijk niet gelijk álles daar te doen. “Less is more – en ‘more’ kan ook daarna nog komen,” zegt Lee. “Als je doucheseks vooral neerkomt op douchevoorspel, krijg je het beste en veiligste van beide werelden. Vooral als je niet gewend bent om klaar te komen terwijl je rechtop staat of in een ongebruikelijke positie op je knieën zit. En kletsnat bent.”

Als je niet goed ter been bent, wat meer tijd nodig hebt om te ontspannen of klaar te komen, of gewoon niet helemaal de juiste positie kunt vinden, is het een goed idee om het kort en simpel te houden. Voel in ieder geval niet de druk dat het allemaal daar en op dat moment moet gebeuren. Zoals Lee zegt: “Je kunt altijd even samen douchen om schoon te worden, de stemming erin te krijgen – en dan je handdoek pakken en in de slaapkamer verdergaan.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.