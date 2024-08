Alles wat je moet weten over pegging

De eerste man die ik ooit heb gepegged was heus geen meesterbrein, maar toen hij zei dat het was “alsof je van een PlayStation 1 naar een PlayStation 4 gaat”, werd dat daarna wel mijn standaardmanier om mannen zover te krijgen. Om voorover te bukken, zich over te geven en zich door mij en mijn voorbinddildo anaal te laten nemen. De rolverandering en de macht die je krijgt als je de grote, harige anus van een man penetreert – in plaats van dat hij mijn grote, harige anus penetreert – brengt een ongeëvenaard genot met zich.

Toen ik een aantal vrouwen vroeg waarom ze zo graag peggen, was het voornaamste antwoord dat ze graag hun partner domineren. De antwoorden van de mannen hadden een soortgelijke strekking, maar dan omgekeerd. “Het voelt bevrijdend als ik al mijn macht weggeef en mijn partner de controle laat overnemen,” zegt de 33-jarige Ben. “Bukken en helemaal schraal geneukt worden voelt ongelooflijk goed.”

Naast dat het de dynamiek verandert, is de meest voor de hand liggende reden dat mannen geneukt willen worden hun prostaat. Dat zegt Gillian Myhill, sekstherapeut en mede-oprichter van dating-app BARE. De prostaat is namelijk in feite de mannelijke g-spot, en de stimulatie ervan kan leiden tot een orgasme dat de gemiddelde heteroseksuele man nooit eerder heeft gehad.

Maar wat je reden ook is: misschien vind je het wat intimiderend om je vriendin te vragen of ze je met een voorbinddildo wil nemen. In dat geval hebben we nog wel wat tips voor je.

KEN JE PUBLIEK

Als je vriendin nog nooit je anus heeft aangeraakt, en nooit gezegd heeft dat ze je weleens vanachter zou willen penetreren, dan is het waarschijnlijk geen goed idee om meteen van wal te steken. Wat voor de anus zelf geldt, geldt immers ook voor dit proces: je kunt het er beter geleidelijk in brengen. En schrik niet als blijkt dat ze niet weet wat pegging überhaupt is.

Bedenk waarom je zo graag gepegged wilt worden en vertel dat aan haar. Als je dat goed over weet te brengen, ziet jouw vriendin het misschien wel zitten. Zinnen die je hiervoor zou kunnen gebruiken, zijn volgens de 27-jarige Alg bijvoorbeeld: “Wat voor fantasieën heb jij eigenlijk? Hou jij van anaal? Zou je weleens wat nieuws willen proberen?”

“Wees gewoon open en eerlijk,” voegt Caoili (25) daaraan toe. “En als je partner ervan schrikt, dan ben je misschien samen met de verkeerde persoon! Of, waarschijnlijker: dan neuk je met de verkeerde persoon.”

WEET WELKE SPULLETJES JE NODIG HEBT

Kelsey (28) zegt dat haar grootste fantasie is dat ze gevraagd wordt of ze iemand met een voorbinddildo wil neuken, al is dat ook gewoon zo gegaan toen ze voor het eerste ging peggen. “Tijdens een trio vroeg de andere vrouw of ik hem vanachter wilde nemen, toen kwam de voorbinddildo tevoorschijn en nam hij zijn positie in. Het was vooral de verrassing die het zo leuk maakte. Toen ik het later bij een andere man ging doen, moest ik van tevoren zo’n ding kopen. Dat voelde zakelijker en maakte het veel minder spannend.”

Als je er niet zo om staat te springen om dildo’s te shoppen, zou je ook simpelweg je partner daarbij kunnen betrekken. “Ik heb het altijd sexy gevonden als iemand die ik peg vraagt of ik meega om sekstoys te kopen,” zegt Alg. “Gewoon samen rondkijken, en dat ik ‘m daarna omdoe.”

MAAK HET SEXY

Je kunt je interesse ook laten blijken door eerst te vragen of ze er een vinger in wil steken of je wil rimmen. Dan kun je het woord ‘voorbinddildo’ laten vallen tijdens jullie dirty talk, stelt Myhill voor. “Als zij met haar vinger in je anus cirkelt en je prostaat masseert, fluister dan in haar oor dat je eigenlijk ook wel wat groters wilt.” Ik weet niet wat alle vrouwen die dit lezen ervan vinden, maar het leek in ieder geval een wijdverspreid idee onder de peggers die ik sprak.

Alle vrouwen die ik hiervoor interviewde zeiden dat zowel zijzelf als hun partners pegging heel geil vonden, dus onthoud dat, wanneer je eenmaal geneukt wordt: jullie doen dit niet alleen voor jouzelf, maar voor jullie allebei. Waar alle vrouwen het als gelegenheid zien om hun dominante kant tot leven te laten komen, kun je zelf eindelijk zo onderdanig zijn als je altijd al had gewild.

GELOOF IN JEZELF

“Veel mannen moeten helaas niet zoveel van anaal hebben,” zegt Myhill teleurgesteld. “De voornaamste redenen hebben te maken met hun seksualiteit, schaamte en hygiëne.” Deze zorgen zijn ook wel de reden waarom deze hele pegging-gids er überhaupt moet zijn. Maar als je vertrouwt op jouw verlangens en je partner in je fantasieën betrekt, dan is de kans groot dat je partner er maar wat graag in meegaat.

Met terughoudendheid bereik je weinig, en als je niet zo goed weet hoe je het moet vragen, dan heeft Alg nog wel een advies: “Bij mij zou je me het op exact dezelfde manier kunnen vragen als hoe je als tiener een meisje mee uit vraagt. Ga op een vrijdagavond buiten bij mijn raan staan, schrijf ‘pegging?’ in benzine en steek het vuurtje aan. En speel ondertussen Peter Gabriel op de speakers.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.