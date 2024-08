Hoe je thuiswerkt zonder je een eenzame, slome slak te voelen

Advies over thuiswerken gaat bijna altijd over hoe je een beetje productief kunt zijn, aangezien je nu geen collega’s om je heen hebt die je erop wijzen als je maar wat zit te lanterfanten. Productief zijn is natuurlijk ook belangrijk, want als je vanuit huis werkt zou je ook vooral moeten doen waarvoor je betaald wordt: werken.

Aan de andere kant: fuck productiviteit. Als je geadviseerd wordt om thuis te werken omdat je werkgever bezorgd is over het coronavirus, is de gezondheid van jou en iedereen om je heen toch echt het allerbelangrijkst.

Videos by VICE

Het is begrijpelijk als je zoveel je best doet om indruk te maken op je baas dat je vergeet om voor jezelf te zorgen. En dat aan het eind van je thuiswerkdag je shirt onder de restjes tortillachips zit die je bij wijze van ‘lunch’ hebt gegeten, je haar helemaal vet is en je rugpijn hebt omdat je de hele dag met je laptop in bed hebt gezeten.

Dat hoeft natuurlijk ook weer niet. Nu er een pandemie is uitgebroken, is het misschien verstandig om je íets minder druk te maken om je productiviteit, en iets meer om hoe je voorkomt dat je er straks heel belabberd uitziet – en niet per se omdat je COVID-19 hebt opgelopen. Daar hebben we nog wel wat tips voor.

Begin niet met werken zodra je wakker wordt

Misschien is het verleidelijk om gelijk op je telefoon te kijken, of je laptop open te klappen en te zien welke nieuwe mailtjes er allemaal in je inbox zijn binnengestroomd, en die gelijk maar eens allemaal te beantwoorden. Ontbijten komt zo wel. Maar in plaats van je normale ochtendroutine ineens overhoop te gooien, is het beter om er eerst voor te zorgen dat je je een beetje mens voelt.

Neem lekker een bad in plaats van een douche

Je kunt best onder de douche springen, maar een bad nemen is nog een veel beter idee. Doe er iets van lavendel in, of van welke geur je ook ontspannen raakt. Verwen jezelf. Een gezichtsmaskertje is ook niet verkeerd. Of twee gezichtsmaskertjes: een in de ochtend en een tijdens die oersaaie call die je straks hebt.

En uiteindelijk: was je gezicht, poets je tanden, en doe schoon ondergoed aan

Al het voorgaande vormt samen de heilige drie-eenheid van de ‘minimale stappen die je kunt nemen om je niet heel goor te voelen’ – wat uiteindelijk het doel is dat we hier proberen te bereiken, of eigenlijk proberen te overtreffen.

Overdag een pyjama dragen is prima, maar trek wel een schone aan

De eerste tip in bijna ieder artikel over thuiswerken is dat je “je normale kleren aan moet trekken”. Er is inderdaad niets mis met het advies om schone kleren aan te trekken, aangezien het niet per se prettig is om de hele dag in je eigen stank te zitten. Maar business casual hoeft ook weer niet altijd, zeker als het eigenlijk niet zo lekker zit. Het enige wat er eigenlijk toe doet is dat je iets aantrekt waarin je a) niet hebt geslapen en b) je comfortabel voelt.

Trek eventueel iets aan waar je actief van wordt

Als ik thuis sneakers draag, ben ik ook sneller geneigd om op te staan en rond te huppelen. Mijn collega Hannah voelt zich altijd beter als ze haar haar in een vlecht heeft. “Dat heeft te maken met de no-nonsenselook, dat alles naar achter getrokken is,” zegt ze. Kom erachter wat ervoor zorgt dat jij actief wordt.

Werk niet vanuit je bed

Als je bed heel lekker ligt, en/of je thuis niet zo’n handig bureau hebt, is het verleidelijk om gelijk maar de hele dag in je nest door te brengen. Maar wat om acht uur ‘s ochtends nog een heel goed idee lijkt, kan om drie uur ‘s middags aanvoelen als een nekhernia. Ga dus op een normale plek zitten, en probeer als het even kan ook wat af te wisselen – je mag best af en toe met je laptop op de bank zitten.

En als je dan toch vanuit je bed werkt, maak je bed dan wel op

Het zijn de kleine dingen die het verschil maken.

Doe je best om wel met anderen te praten

Als je thuiswerkt, schiet het er al snel bij in om IRL contact te hebben met andere mensen – en nee, de kassamedewerker van de supermarkt telt niet mee. Tenzij je ziek bent, zou je kunnen overwegen om met iemand samen thuis te werken, en als dat geen optie is kun je altijd nog af en toe een vriend of collega bellen of facetimen. Erg handig, mocht je je connectie met de bewoonde wereld niet volledig kwijt willen raken.

Verwaarloos je lunch niet

Als ik thuiswerk heb ik vaak de neiging om iets te lunchen dat je misschien net wat eerder als snack zou kunnen typeren (ik neem tenminste aan dat paprikachips niet ontzettend hoog scoort op de Schijf van Vijf). Dat komt meestal doordat ik dan verder niks in huis heb gehaald.

Doe dat dus wel. Het is sowieso handig om wat basisproducten in huis te hebben, zoals brood, beleg, eieren, soep – of wat je ook luncht en niet uren duurt om te bereiden. Ben je dat vergeten, neem dan gewoon op tijd pauze om naar de supermarkt te gaan, en sla dan meteen wat in voor de volgende keer.

Maak je niet druk of je wel productief genoeg bent

Tuurlijk, je bent nog steeds gewoon aan het werk, maar als je zo hard hebt doorgewerkt dat je om vijf uur ‘s middags nog steeds niet gedoucht of gegeten hebt, wordt niemand daar beter van. Als je op kantoor werkt zijn er ook zat momenten waarop je je tijd verdoet, dus dat gaat thuis ook heus wel gebeuren. En als dat niet zo is, en je veel eerder met je werk klaar bent dan normaal, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.

Let er wel op dat je op tijd stopt

Als je thuiswerkt is de kans net iets groter dat je de tijd vergeet, aangezien er nu geen collega’s om je heen zitten die om klokslag vijf uur voldaan hun laptop dichtklappen. Misschien hou je de klok altijd wel goed in de gaten, dan is er niets aan de hand. Maar anders is het toch misschien wel een idee om een alarm in te stellen.

Het kan ook erg helpen om naar een bepaald moment toe te werken, al is het maar dat je even boodschappen gaat doen voor het avondeten. Dat klinkt misschien niet als de spannendste avondbesteding die je kunt bedenken, maar het is wel in ieder geval genoeg om te voorkomen dat je in een totale staat van verval raakt.

Rachel Miller is de auteur van het boek The Art of Showing Up: How to Be There for Yourself and Your People , dat uitkomt in mei 2020.