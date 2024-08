Deel alsjeblieft nooit meer je ijsje met je hond

Mensen kunnen erg raar zijn als het op hun huisdieren aankomt. “Zo schattig,” zeggen ze. “Deze hond is er altijd voor me.” En voor je het weet zit je naar eeuwigdurende Instagram-filmpjes te kijken van een nukkig keeshondje dat bij de kapper zit, plan je je eetdates om de voedertijd van Kitty McTruffles heen en geef je op dierendag opeens 30 euro uit aan een gepersonaliseerde hondenbandana voor je harige vriend.

Maar weet je wat echt te ver gaat, lieve hondenbaasjes van deze wereld? Je eten met ze delen. En het is in deze warme zomermaanden al helemaal een dom idee om samen met je lieftallige doggo aan een ijsje te likken. Het is belangrijk om iedereen hier even goed op te wijzen, omdat deze week een video van een vrouw die haar ijsje met een hond deelt helemaal viraal ging. In de video, die op het Instagram-account Beige Cardigan staat, zie je hoe een vrouw in een park haar teckel een ijsje aanbiedt. Het hondje geeft het ijsje een lekkere tongserenade van wel zes seconden, waarna de vrouw datzelfde ijsje gewoon weer in haar mond stopt.

Videos by VICE

Er gebeurt hier veel waar we het even over moeten hebben. Ten eerste: het slaat nergens op om een heerlijk ijsje te delen met een beest dat met alle liefde een broodje ei van twee dagen oud van de vloer slobbert. Kijk, ik hou van honden. Het zijn brave beestjes die ons onvoorwaardelijk steunen en ons zelfs kunnen reanimeren. Maar het zijn nog steeds omnivoren en ze eten ook weleens poep. Dus waarom zou je je Magnum verspillen aan een dier dat net zo gelukkig wordt van dingen als gedroogde varkensoren?

Dit brengt me bij mijn tweede punt. Weet jij waar de mond van die hond is geweest? Hij heeft letterlijk aan alles gelikt. Dat doen honden namelijk. Ik weet niet waarom, maar ze doen het. Een paar voorbeelden waar honden allemaal met hun tong aan komen: de stoep, gras, mensen, poep, dode knaagdieren, mensenpoep, vuilnisbakken, vuilnis, schoenen, poep en natuurlijk de poepert van andere honden. Als je je lieftallige pupper aan jouw ijsje laat likken en het vervolgens weer in je eigen bakkes stopt, krijg je ook wat van dat speeksel vol kont-, grond- en hondenbacillen in je mond. In. Je. Mond.

Oké, laatste punt. IJs is niet goed voor de honden, jongens!!! Wist je obesitas onder honden een groot probleem is? Volgens onderzoek van Better Cities for Pets is 59 procent van alle honden de wereldwijd te dik en dat komt vooral omdat mensen huisdieren hun eigen menseneten geven.

“Er is een enorm obesitasprobleem onder huisdieren en dat komt vaak omdat huisdieren voedsel dat voor mensen bestemd is eten, waar te veel vet in zit,” vertelt dierenarts Roisin Bolger aan MUNCHIES. “Eten met veel suiker is ook geen goed idee en sommige huisdieren kunnen ook niet tegen zuivel.”

Bolger stelt in plaats daarvan voor om “ijsklontjes met daarin hondensnoepjes of lekkere stukjes vlees of vis” te maken. Dat klinkt echt goor. Maar het is dan ook hondeneten. Het voorkomt in ieder geval dat je hond een vadsig klein worstje wordt en jij geen voedselvergiftiging oploopt door hun kwijl.

Sorry, doggos.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.