Sex Sirens heeft de VICE X IDFA documentaire-pitch gewonnen

Op donderdag 22 november, tijdens de VICE-night op de afgelopen editie van IDFA keken we uitstekende documentaires, dronken we uitstekend bier, en maakten we de winnaar van de VICE x IDFA documentaire-pitch bekend. De winnaars zijn Cholena de Koningh en Max Kutschenreuter, die een docu over de Nederlandse vogue-scene bij ons pitchten. Ze wonnen tienduizend euro ontwikkelingsbudget, om samen VICE deze documentaire te gaan maken.



Cholena en Max willen het verhaal vertellen over de ballroom-cultuur, die in de jaren tachtig ontstond in New York, en waarin gemarginaliseerde groepen (voornamelijk) afro-amerikaanse en latino lhbt’ers hun eigen dans- en schoonheidswedstrijden organiseerden. De latino en Afro-Amerikaans LHBTI gemeenschap werden in die tijd achtergesteld mochten bijvoorbeeld niet meedoen aan ‘echte’ schoonheidswedstrijden,” legt Max uit. “Ze werden genegeerd en in die zin ook gediscrimineerd. Deze subcultuur is enorm gegroeid, maar toch weten weinig mensen er nog vanaf.”

Al vanaf het begin is er een zekere overlap tussen de categorie Sex Siren en de seksindustrie. “Het mooie is dat je voor Sex Siren niet per se naakt hoeft te zijn,” legt Max uit. “Ik vind de zekerheid in hun ogen, hun uitdrukking en hun houding het allermooist. Dat is ook waar het om gaat binnen deze scene,” zegt Cholena.

Max en Cholena kwamen op dit idee toen ze samen naar het Kiki bal gingen – een vogue-competitie voor jonge dansers. “Max danst zelf in een andere categorie en vroeg mij een keer mee om te komen kijken,” zegt Cholena. “Toen ik daar binnenkwam en die mensen zag dansen, was ik verkocht. Die mensen dansen zo zelfverzekerd, zo schaamteloos. Het voelde heel vrij. Ik heb toen aan Max voorgesteld om hier een documentaire over te maken, en dat leek hem een goed idee.”

De twee vrienden studeerden in 2014 af aan de Gerrit Rietveld Academie. Cholena belandde vrij toevallig in de pornoscene en maakte onder de naam Poppy Sanchez in 2013 een film voor Kim Holland en later voor Erika Lust. Max verhuisde na zijn studie naar Berlijn om zich daar te storten op een zijn documentaire over mannelijkheid in de gayscene, To be a Man. Inmiddels wonen ze allebei in Berlijn, waar de ballroom scene relatief groot is.

“Voguing is in Europa vooral groot in Berlijn, Rome, Parijs en Amsterdam,” vertelt Max. In al die steden heb je houses. Die kun je het best omschrijven als een grote, dansende vriendengroep die zo close is dat het als een soort familie voelt. Als je een competitie wint, win je die voor jezelf en voor je house. Voor onze documentaire willen we drie dansers gaan volgen. We zijn momenteel in gesprek met een aantal mensen binnen House of Vinyard – het enige vogue-huis in Amsterdam – maar we weten nog niet precies wie het worden.”

Het doel is om de kijker te laten zien dat iedereen sexy kan zijn. “Je hoeft niet blond, slank en wit te zijn. Het heeft bij Sex Siren niet te maken met je lichaam, maar met je ‘attitude’,” zegt Max. “Dat willen we graag laten zien met deze documentaire.”

Of ze nog hebben gevierd dat ze deze pitch gewonnen hebben? “Eigenlijk niet,” zegt Max. “We liepen heel ongemakkelijk met die grote cheque over de Wallen en zijn toen een pizza gaan halen. Maar we zijn ontzettend blij en trots dat we deze documentaire mogen gaan maken.”

i-D maakte een fotoserie tijdens het afsluitende feest van Sociëteit Sexyland waar een Kiki Ball plaats vond, fotograaf Dustin Thierry legde het vast.