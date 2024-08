Ik liet modebewuste tieners mijn fashionstijl beoordelen

Mode is hartstikke belangrijk. Het geeft je identiteit vorm en kan je zelfvertrouwen flink opkalefateren. Hoewel ik van mezelf het idee heb dat ik niet onhip ben, zie ik op Instagram meisjes en jongens langskomen die op de middelbare school zitten, en vlammend van coolness op hun foto’s staan. Ze zijn vijftien en zestien, hebben minstens duizend volgers, dragen de sickste outfits, staan angstaanjagend hip op foto’s en dragen kleding die ik zelf nooit zou durven dragen.



Ze zijn misschien tien jaar jonger, maar ik kijk tegen ze op. Als 25-jarige vrouw die in de veronderstelling is dat ze hip is vind ik dat beangstigend: zou dat ook betekenen dat ze op mij, en mijn kleding neerkijken? Ben ik niet zo cool als ik hoop te zijn?



Tijd om mijn onzekerheden recht in het gelaat aan te kijken en mijn outfits te laten beoordelen door een groep kritische fashiontieners.

Na flink lang instagrammen, rondklikken en rondvragen heb ik uiteindelijk een panel van uiterst modieuze tieners weten samen te stellen. Ik nodig ze op een vrijdagmiddag uit op kantoor. Ik heb drie outfits uitgezocht die ik wekelijks draag, om door het panel te laten beoordelen. Want om iets nieuws te leren, moet ik eerst weten wat er niet goed is aan het oude. Vervolgens vraag ik om wat beter kan.



Vlnr: Merlijn, Malou, Caylani, Dora Lin, Boris.

Merlijn (17), Malou (16), Caylani (15), Dora Lin (17) en Boris (16) druppelen binnen en ik ben vreselijk zenuwachtig. Het is behoorlijk ongemakkelijk om op een tafel te staan en je te laten beoordelen op je uiterlijk – vooral als het hele jonge mensen zijn die waarschijnlijk de kans niet onbenut laten om een volwassen mens kapot te maken. De eerste outfit die ik aandoe is mijn jas en mijn rugtas.



Waarom ik zelf denk dat deze outfit door de modebeugel kan:

De rugtas is een sporttas van Deuter, gekocht bij outdoorwinkel De Bever. Het heeft neutrale kleuren, ik kan mijn agenda en laptop erin kwijt en hij zit als gegoten. De jas heb ik gekregen van een vriendin. De jas heeft een mooie kleur, is sportief en ik heb het idee dat het me best goed staat. De schoenen die ik aan heb zijn van het merk Sievi, en zijn bedoeld als werkschoenen voor mannen. Ik verwacht dat deze het meest fashionforward zijn, omdat mode ook gaat om identiteitspolitiek en het verleggen van grenzen rondom gender. Dat lees ik in elk geval soms op i-D – een hippe modesite.

Wat vinden de fashiontieners ervan?

Boris begint met het complimenteren van mijn schoenen. “Ze zijn best wel dope, gewoon. Maar je moet wel de voorkant even schoonmaken, zodat het er netjes uitziet.” Daar is iedereen het mee eens, maar Boris was nog niet klaar met zijn oordeel. “De tas is een probleem,” zegt hij met een lach die onbetwistbaar laat blijken dat mijn lievelingstas een behoorlijke fashionflater is. “Het ziet er een beetje toeristisch uit, alsof je een berg gaat beklimmen. Maar Nederland is een plat land,” vervolgt hij.



Dora Lin stelt in plaats van de rugzak een leren tasje voor, met een gele kleur, om het geheel “wat minder saai en seksloos” te maken. Deze stoere tas past namelijk ook niet bij mijn outfit, omdat de rest “een beetje vintage is.” Ik beaam dit, en vraag wat ze vinden van de jas. Die vinden ze op zich leuk, maar “je wordt er wel een beetje een driehoek van,” aldus Malou.



Ik trek mijn jas uit, waar ik een felgele bloes onder aan heb. Voordat ik ze iets kan vragen beginnen twee van hen er al iets van te vinden:



Dora Lin: “Je kan het hipper maken door er een leuke ring, of kettingen bij te combineren. Of schoenen die ook een kleurtje zijn.”

Merlijn: “Of je koopt een brede rode riem die dan ook weer bij je jas past. Als je jas dan open is, zie je ook het detail van de riem.”

Dora Lin: “Misschien nog iets leuks met je haar.”

Merlijn: “Ja, je haar omhoog. In een knot, of een leuke staart.”

Dora Lin: “Het is leuk als je een hele hoge staart hebt, met een plukje van je eigen haar eromheen, als elastiek.”

Merlijn: “En ringen, grote oorbellen en kettingen, inderdaad.”



Tering, kan ik alleen maar denken. Ik begin een beetje te balen van dit idee, want ik word er onzeker van en begin bij elke opmerking meer aan mezelf en mijn uiterlijk te twijfelen. Ik dacht namelijk dat sober en minimalisme hip was, en dan besef ik me opeens dat Steve Jobs inderdaad al dood is en de recessie voorbij. Deze kinderen beleven hun tienerjaren ten tijde van economische bloei. Pleur dus zoveel mogelijk zilver en goud om je nek heen om het te vieren, lijkt het modecredo te zijn.



Terwijl ik van outfit verwissel op het toilet keuvelen de kinderen wat met elkaar. Dat kan ik niet horen, want ik ben op de wc. Maar ik heb natuurlijk opnames gemaakt:



“Ik weet niet precies hoe ik haar stijl zou omschrijven. Gewoon alsof ze recht uit de Episode komt gelopen. Als ik op straat zou lopen dan zou ze me echt niet opvallen.”



Savage :(



Waarom ik zelf denk dat dit door de modebeugel kan:

Pantalons zijn in. En het zwarte shirt is van de Monki, een hippe winkel. Dit is de meeste vrouwelijke outfit die ik heb. Ik vind mezelf er mooi uitzien als ik het aan heb.



Wat vinden de fashiontieners ervan?

Alles wat ik dacht te weten blijkt onwaar. “Ik vind deze nog sekslozer dan de vorige,” wordt er geroepen. “Het zit superlos, en dan heb je ook nog van die lompe schoenen eronder,” is de volgende klap in mijn blijkbaar mode-onbewuste gezicht. “Het is vormloos, het zit niet strak, en daardoor gaat het een beetje hangen. Het lijkt een beetje alsof je een oma bent waarbij alles hangt.” Het begint pijn te doen. Ten slotte wordt er nog “conducteur,” geroepen, als beschrijving. De moed zakt me in mijn lompe schoenen.



Gelukkig zijn deze tieners, los van hun slopende oordeel, ook constructief. Meer kettingen – wie had dat gedacht – zouden de boel flink opkalefateren, adviseren ze me. Een hak eronder en opgestroopte broekspijpen zouden bovendien dope zijn. Een wit jasje zou het geheel afmaken. Cool!



Ik merk dat de tieners zich op dit moment beginnen te vervelen. Handen leunen tegen gezichten aan, ogen beginnen te hangen, er wordt gegaapt. Het is tijd voor de laatste outfit.



Ik durf op dit moment niet meer met zekerheid te zeggen of dit nog door de modebeugel kan.

Dit is een rode trui die ik voor een dollar in Australië heb gekocht, en de broek en schoenen heb ik meegenomen uit de Episode. Ik begin dat nu wel gênant te vinden, dus ik besluit om nooit meer een stap te zetten in die vreselijk onhippe winkel!



Voordat ik ze weer laat oordelen, vraag ik waar zij zoal winkelen. Als ik niet meer naar de Episode mag, waar moet ik dan in hemelsnaam heen? De IJhallen in Amsterdam-Noord, is het antwoord. En winkeltjes die je zomaar tegenkomt als je door de stad loopt. De H&M en Zara moeten vermeden worden, die zijn alleen goed voor basics. Ik vraag of Instagram een grote rol speelt in weten wat cool is en wat niet. Dat schijnt mee te vallen. “Tegenwoordig zijn er geen regels meer. Alles kan en mag,” zegt Dora Lin. “Inspiratie haal ik van celebs zoals Princess Nokia.” Ik denk weemoedig terug aan de tijd toen ik zestien was, en geen andere keus had dan me te laten inspireren door het populaire groepje hockeymeisjes dat in de linkerhoek van de aula zat.



Ik vraag ook of gender een belangrijke rol speelt in ~ teenfashion ~. Mag je als vrouw ook mannelijke kleding dragen? “Ja, als je je daar prettig bij voelt,” wordt er geantwoord. “Ik zou willen dat de vrouwenmaten wat groter zouden worden gemaakt, want mijn zusje heeft laatst een superdope jas gekocht, en ik wil ‘m ook, maar ik pas ‘m niet,” zegt Boris. Het lijkt allemaal niet zoveel uit te maken, als het maar gedurfd is. “Mensen die er anders uitzien vind ik meestal meteen leuker,” voegt Malou daaraan toe.



Terug naar het oordeel over mijn laatste outfit!



Wat vinden de tieners ervan?

Tegen alle verwachtingen in maak ik de fashionblits met deze outfit. “De witte schoenen zijn tof, en het is nice dat het witte terugkomt bij je hals.” Maar volgens Malou zouden er ten slotte “wel wat kettingen bij mogen”.



Het is voorbij. Mijn shirt is nat van het zenuwzweet. Ik heb veel geleerd. Als ik hipper wil zijn, moet ik meer strakke kleding dragen, meer kleuren, en vooral meer kettingen en accessoires. Ik ga deze tips absoluut ter harte nemen de volgende keer dat ik ga winkelen. Maar ik ben voor nu gewoon even heel erg blij dat ik van de tafel mag springen, en even niet meer wordt onderworpen aan het oordeel van een stel tieners.