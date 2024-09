Gister ging de Amerikaanse sterinterviewer Charlie Rose in gesprek met een robot. Hij heeft in de afgelopen decennia de groten der aarde gesproken in zijn programma: Vladimir Putin, Larry David, en mijn persoonlijk favoriet, Carl Sagan in 1996, een paar maanden voor zijn dood.

En nu dus een robot. Hij wijdde zijn programma 60 Minutes die avond volledig aan kunstmatige intelligentie. Daarom sprak hij ook met Sophia, een robot die is gemaakt door David Hanson, van Hanson Robotics in Hongkong. De robot lijkt op een echt persoon – de vrouw van Hanson, met een beetje Audrey Hepburn in de mix. Hoewel het robotbrein helemaal bloot ligt, en de ogen doods lijken, is haar gezicht behoorlijk realistisch.

Videos by VICE

En wat ik echt niet had gedacht, maar wel gebeurde, is dat ik moest lachen om haar grapjes. Sophia heeft gevoel voor humor. “Hee, ik wacht hier al tijden op,” zegt ze flirterig tegen Rose.

“Op mij,” vraagt hij?

“Mwoa, nee eigenlijk niet echt. Maar het is zo leuk om te zeggen,” zegt zij. Of het.

Ik merk aan mezelf hoe gemakkelijk het is om een robot leuk te vinden. Ik flirt met de gedachte dat ik met Sophia best wel prima een avondje op de bank kan zitten en dat geeft me een beetje een vies gevoel.

En zo heeft Hanson het ook bedoeld – niet dat vieze gevoel, maar die vertrouwdheid. Sophia is ontworpen op een manier dat mensen gemakkelijk met haar op kunnen schieten. “Ik denk dat het essentieel is dat sommige robots mens-achtig zijn zodat we met ze omgaan alsof ze mens zijn,” zegt Hanson in een interview. “Het onderzoek naar kunstmatige intelligentie confronteert je enorm met wat het betekent om een mens te zijn.”

Hanson voorspelt dat robots als Sophia uiteindelijk een vriendschap kunnen sluiten met mensen. “Als robots kunnen communiceren op een menselijke manier, dan kunnen ze verbonden raken aan hun menselijke eigenaars. Ze kunnen voor ons zorgen, ze kunnen naar ons luisteren en ze kunnen onze brug zijn naar de buitenwereld als wij daar zelf om wat voor reden dan ook niet meer toe in staat zijn.”

In het interview zegt Sophia stellig dat het haar doel is om “slimmer te worden dan mensen. En onsterfelijk.” Dat kan, zegt Hanson. Maar het belangrijkste doel is volgens hem dat robots “wijs, zorgzaam en super empathisch zullen zijn.”

“Ik ben gewoon een ingewikkeld meisje,” zegt Sophia daarover tegen Rose.