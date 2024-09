Ongemakkelijk getimede selfies

T-shirt van Urban Outfitters (Inspiration)

Styling door: Thomas Ramshaw

Assistent styling: Parveen Narowalia

Haar en make-up: Lydia Warhurst

Assistent haar en make-up: Esme Carpenter

Videos by VICE

Modellen: Ade Yusuf, Liam O’Sullivan, Grainne McLister, Omar Philips, Jo Wells, Parveen Narowalia, Aaron Lewis, Flynne Horne, Courtney Mullen, Topher Taylor, James Thomas.

Click through for more.

Thomas: jas van The Kooples, t-shirt van COS, pet van Hall of Fame – Parveen: jasje van Rokit, jeans van Topshop, schoenen van Dr Martens (Inspiration)

Trui van Rokit (Inspiration)

Badpak en ketting van model (Inspiration)



(Inspiration)

Hoedje en broek van Billionaire Boys Club, jasje van Puma (Inspiration)

Woolrich shirt (Inspiration)



Jas van Albam, shirt van Topman, vintage T-shirt (Inspiration)