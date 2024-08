Ik interviewde knappe mannen over pretty privilege

De eerste keer dat ik echt begreep wat pretty privilege – knapheidsprivilege – inhield, was niet omdat het mij gebeurde. Nee: het was een verhaal dat mijn vriendje me vertelde, over dat hij een keer aan een bar was gaan zitten. Toen hij, knap maar blut, aan de barvrouw vroeg of hij misschien een gratis biertje zou kunnen krijgen, kreeg hij er meteen een van het huis. Dit verhaal bevestigde voor mij wat de meeste mensen al vermoeden: dat knappe mensen met heel wat dingen kunnen wegkomen.

Dit is natuurlijk ook wat pretty privilege is – het idee dat het leven makkelijker is voor aantrekkelijke mensen. Dit concept lijkt vaak betrekking te hebben op vrouwen – dat komt ook door het woord “pretty”, dat vaker voor vrouwen wordt gebruikt. Maar door het verhaal van mijn vriendje bedacht ik me dat het leven voor knappe mannen waarschijnlijk nog makkelijker is. Ik weet dat mooie vrouwen gratis drankjes kunnen krijgen, maar als een sexy dame er openlijk om vraagt, dan is er de kans dat ze als brutaal wordt gezien – schaamteloos zelfs. Maar als een of andere mannelijke stoot het doet, is het charmant. Ik begon me, à la Carrie Bradshaw, af te vragen hoeveel knappe mannen wel niet kunnen flikken.

Mijn overpeinzingen zijn gerechtvaardigd, want een nieuw onderzoek van de Universiteit Oslo heeft aangetoond dat aantrekkelijkheid zelfs een grotere impact heeft op het sociaaleconomische geluk van mannen dan dat van vrouwen. “Er heerst een idee dat fysiek aantrekkelijke individuen een streepje voor hebben ten opzichte van anderen,” vertelde Alexi Gugushvili, auteur van het onderzoek, aan PsyPost. “Toch konden we niet veel onderzoeken vinden die lieten zien of aantrekkelijkheid echt helpt bij het verbeteren van iemands sociaaleconomische positie.”

Zijn onderzoeksteam ging alle data na, en kwam erachter dat het voor mannen die tijdens hun adolescente jaren als aantrekkelijk of zeer aantrekkelijk werden beoordeeld, waarschijnlijker was dat ze opwaartse sociale mobiliteit zouden ervaren, beter opgeleid zouden zijn en prestigieuzere banen en hogere inkomens zouden hebben. “De meest verrassende bevinding van het onderzoek is dat fysieke aantrekkelijkheid meer uit lijkt te maken voor mannen dan voor vrouwen,” zegt Gugushvili.

Maar waarom zou je zorgvuldig onderzoek vertrouwen als je ook gewoon een paar heel aantrekkelijke mannen kunt ondervragen? (Akelig werk, maar iemand moet het doen.) Dus, bij deze, vijf hunks die praten over hoe het is om een hunk te zijn. Graag gedaan.

Kofi, 32. Photo: courtesy of Kofi Joseph

Kofi, 32

VICE: Dus, je bent erg aantrekkelijk. Wanneer kwam je erachter dat je er goed uitziet?

Kofi: Dat is een grappige vraag. Ik zou zeggen dat ik heb geleerd te aanvaarden hoe ik eruit zie, en dat mijn zelfvertrouwen daarmee ook is gegroeid. Schoonheid schuilt in het oog van de aanschouwer; ik voel me comfortabel met hoe ik eruit zie en probeer dat gewoon te omarmen.

Hoe dacht je over je uiterlijk toen je jonger was?

Ik vond niet dat ik er heel goed uit zag. Ik had ernstige acne, zelfs als jongvolwassene, dus ik moest een beetje accepteren dat ik het lelijke eendje was. Dat heeft me zeker ook geholpen met accepteren wie ik van binnen ben en het ontwikkelen van mijn persoonlijkheid.

Wat vind je van pretty privilege?

Het is zeker wel iets wat in de maatschappij bestaat, of we het nou willen accepteren of niet. Ik heb er geen problemen mee, nooit mee gehad – ik heb er wel een probleem mee als er geen persoonlijkheid achter zit.

Mijn uiterlijk heeft me absoluut geholpen bij een van mijn carrières – het zou absurd zijn om te zeggen dat het me als model niet heeft geholpen. Maar bij mijn andere carrière, professioneel basketbal, maakt het niks uit. Vaardigheden en uitvoering zijn daarbij het enige wat uitmaakt.

Heb je ooit gratis dingen ontvangen of speciale aanbiedingen voor dingen gekregen omdat je knap bent?

Zeker, veel merken geven graag dingen aan modellen en influencers. Ik weet niet zeker of het alleen komt door mijn uiterlijk, maar het zou wel een rol kunnen spelen. Volgens mij denken dergelijke merken wel dat ik meer te bieden heb dan alleen een mooi hoofd, dat is ook een reden dat ze met me in zee gaan.

Is het makkelijk om dates te krijgen?

Ik zou graag denken dat mijn persoonlijkheid wat dat betreft meer uitmaakt. Mensen willen mensen daten die hun type zijn, toch? Ik ben dankbaar dat ik het type van mijn type ben.

Heeft je uiterlijk je nog op andere manieren geholpen?

Het is moeilijk om te zeggen in vergelijking met alle andere mensen, maar mensen zijn vaak een stuk vriendelijker, ze zeggen gewoon hallo of praten met me. Vreemdelingen, zeg maar. Mensen zijn niet zo afstandelijk, dus dat is wel chill. Er is niets mis met iemand gedag zeggen.

Scott, 50. Photo: courtesy of Scott Harrison

Scott, 50

VICE: Scott, jij bent knap. Hoe dacht je over je uiterlijk toen je jonger was?

Scott: Als klein jochie met een bril die behoorlijk werd gepest dacht ik niet echt positief over mijn uiterlijk. Toen ik op m’n dertiende of veertiende overstapte naar contactlenzen werd ik duidelijk anders bekeken, zeker toen ik ook ging werken en ik daar meer zelfvertrouwen kreeg. Toen veranderde alles. Om eerlijk te zijn werd ik knapper naarmate mijn zelfvertrouwen groeide, wat ook laat zien dat het niet alleen neerkomt op fysiek uiterlijk.

Dus je zou wel zeggen dat je nu behoorlijk zelfverzekerd bent?

Ja, ik zou zeggen dat ik zelfvertrouwen uitstraal en dat ik van het leven hou.

Denk je dat het leven makkelijker is als je er goed uitziet?

Dat komt denk ik neer op wat je als “makkelijker” ziet. Het heeft, zoals alle dingen, ook valkuilen – bijvoorbeeld jaloezie en verbittering van mensen die niet tevreden zijn met zichzelf. Meestal is het wel een voordeel, zeker in het openbaar, want aantrekkelijkheid kan bepaalde sociale interacties beïnvloeden. Maar het is ook belangrijk om in te zien dat persoonlijke ontwikkeling, blijdschap en welzijn echt uit veel meer dingen voortkomen dan alleen fysiek uiterlijk. Ik denk dat de meeste schoonheid voortkomt uit hoe we onszelf zien, wat we echt van onszelf vinden.

Heeft je uiterlijk je geholpen bij je carrière?

Bij mijn huidige carrière als personal trainer voor beroemdheden en oprichter van Six Pack Revolution (een fitnessprogramma) heeft mijn uiterlijk me zeker wel geholpen, ja. Ik hoop dat mijn eigen transformatie andere mensen ook inspireert om hun leven en lichaam te veranderen. Ik ben vijftig jaar oud en heb nog steeds een sixpack, en ik wil mensen laten weten dat het op elke leeftijd mogelijk is om fit te worden en er goed uit te zien.

Ben je bang voor de gedachte om “je uiterlijk te verliezen” naarmate je ouder wordt?

Ja, wel een beetje. Sinds ik vijftig ben geworden, heb ik moeten leven met meer rimpels en meer grijs haar, maar ik denk dat het echt belangrijk is om constant aan jezelf te werken. Als je iets aan je uiterlijk kan doen, ga er dan voor, zolang het niet gevaarlijk is natuurlijk. Dat geldt ook voor mannen – verf je haar een beetje, zorg goed voor je gebit, gebruik goede huidverzorgingsproducten en alles wat je vanbinnen beter over jezelf laat voelen. Onthoud altijd dat het een privilege is om oud te worden!

Denk je dat knappe mensen over het algemeen blijer zijn?

Als je je spiegelbeeld haat, dan is dat depressie. Als je van je reflectie in de spiegel houdt, dan zal dat je hart vullen met blijdschap. Zoals George Benson en Whitney Houston zongen, “the greatest love of all is to love yourself.”

Li, 20. Photo: courtesy of subject

Li, 20

VICE: Dus… wanneer kwam je erachter dat je knap bent?

Li: Nou, ik heb niet echt “gerealiseerd” dat ik knap was, maar ik geloof wel dat ik knap ben, want elke keer dat ik mezelf zie, vind ik dat ik er heel goed uitzie. Zelfliefde is erg belangrijk voor mij – maar ik vind niet dat ‘knap’ een woord is dat je de hele tijd kunt gebruiken, want voor de een kan ik lelijk zijn, en voor de ander juist heel mooi.

Hoe dacht je over je uiterlijk na toen je een kind was?

Ik ben opgegroeid in Spanje, en in die tijd waren mensen met afro’s en een goed uiterlijk relatief zeldzaam, dus toen ik jonger was praatten mensen wel veel over mijn uiterlijk. Op een goeie en slechte manier. Maar ik heb altijd van mijn uiterlijk en mezelf gehouden.

Denk je dat het leven makkelijker is als je knap bent?

Het is wel zo dat het op allerlei manieren voordelig voor je kan zijn als je door de maatschappij als knappe man wordt gezien. Het leven is niet makkelijker, want dat is het leven gewoon, pieken en dalen, ongeacht wie je bent of hoe je eruitziet. Maar ik denk wel dat je meer banen kunt krijgen, of meer kunt verdienen.

Graham, 28. Photo: courtesy of subject

Graham, 28

VICE: Wanneer besefte je je voor het eerst dat je geluk hebt wat betreft je uiterlijk?

Graham: Ik realiseerde het voor het eerst op mijn vijftiende of zestiende. Ik begon eindelijk een beetje aandacht van meisjes te krijgen, en ik werd gescout voor een modellenwedstrijd, waardoor ik een contract kreeg. Voor die tijd heb ik me eerlijk gezegd nooit knap gevoeld. Mijn vrienden hadden altijd meer succes met meisjes dan ik – ik was meestal het derde wiel.

Nu ben ik een zelfverzekerd persoon. Ik haal geen zelfvertrouwen meer uit mijn uiterlijk, maar uit de wetenschap dat als je mensen met respect behandelt, vriendelijk tegen ze bent en naar ze luistert, je dat bijna altijd ook terugkrijgt.

Wat vind je van het idee van pretty privilege?

Het bestaat, 100 procent. Ik denk dat het deuren voor je opent in het leven. Ik heb meteen na de middelbare school een goede baan als model gekregen, zonder dat ik hoefde te gaan studeren. Je komt veel makkelijker binnen bij bepaalde sociale cirkels, zeker als je je een beetje in de influencers en beroemdheden wilt mengen. Ik zie wel in dat dit soort kansen zich voor kunnen doen enkel omdat je er goed uitziet, zonder dat je er iets voor hoeft te doen of iets moet presteren.

Denk je dat knappe mensen over het algemeen blijer zijn?

Er zijn zoveel aantrekkelijke mensen die onzeker zijn over hoe ze eruitzien – ik was vroeger ook zo. Sommige mensen definiëren zichzelf aan de hand van hun uiterlijk, in plaats van hun innerlijk, wat voor veel problemen in je leven kan zorgen. Maar aan de andere kant heb je ook veel mensen die erg knap zijn, en daar erg van genieten en voor wie het leven waarschijnlijk een makkie is.

Heeft het nog nadelen om zo knap te zijn?

Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld wakker wordt met een paar puistjes, of er überhaupt een beetje belabberd uitziet, dan kan het je veel meer raken dan bij andere mensen – zeker als je een fotoshoot hebt en je waarde afhangt van je aantrekkelijkheid.

Jaloezie is nog een ding. Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat mensen zonder reden nare dingen tegen je zeggen, of dat ze heel ongemakkelijk worden als ik met hun vriendin praat, zelfs als ik haar al lang ken, of zelfs voordat ze samen waren – maar dat is hun probleem.

Ik heb een paar keer wel gehad dat mensen geïntimideerd lijken te zijn, maar ik ben vaak nog veel meer geïntimideerd. Maar als we eenmaal in gesprek raken, verdwijnen die gevoelens meestal snel.

Het zal vast wel helpen bij je liefdesleven, toch?

Ik heb al lange tijd een vriendin – hoewel ik zeker weet dat ze mij een bericht heeft gestuurd vanwege m’n werk! Soms, als ik naar een nachtclub ga, kan ik uit de aandacht die ik krijg wel opmaken dat ik zeker nog steeds een date zou kunnen krijgen als ik dat wilde – ik heb het nog steeds! En dat moet wel door mijn uiterlijk komen, want ik heb het zeker niet aan mijn dansmoves te danken.

Yvonne. Photo: Jimmy Nguyen

Yvonne, 25

VICE: Wanneer kwam je erachter dat je knap was? Was je een mooi kind?

Yvonne: Ja, ik was wel een schattig kind. Ik ben in Kent naar de middelbare school gegaan, waar het merendeel van de mensen wit was, en ik werd door de meeste mensen die ik kende eigenlijk niet als knap beschouwd. In die tijd was mijn uiterlijk niet echt waar mensen van hielden – als ik thuis was, zat ik meestal te lezen… Ik begon rond mijn negentiende of twintigste denk ik meer complimenten te krijgen, toen ik volgroeid was. Ik denk dat mijn lengte ook wel belangrijker werd naarmate ik ouder werd; 1,88 is over het algemeen wel een aantrekkelijke lengte.

Denk je dat het leven makkelijker is als je knap bent?

Het hangt er vanaf wat je uit het leven wilt halen… ik weet niet echt hoe de kleinigheden van het leven er voor iemand anders dan mijzelf uitzien. Ben ik aan boetes ontkomen omdat ik knap ben? Misschien. Maar ik ben ook aan boetes ontkomen omdat ik geneeskunde heb gestudeerd, en ik denk dat dokter zijn me voor veel mensen ook aantrekkelijk maakt.

Heeft je uiterlijk je geholpen bij je carrière?

Niet bij geneeskunde. Daar ging het alleen maar om hoe hard je werkte en hoeveel je onthield. Ik kreeg ook te maken met een hoop racisme en validisme. Dat ik knap ben wilde niet zeggen dat ze vergaten dat ik zwart was.

Het speelt ook zeker een rol in hoe mijn live optredens worden ontvangen. Als het aankomt op films maken en voor televisie schrijven boeit het mensen niet hoe ik eruitzie, zolang ik maar goed werk lever. Als muzikant speelt het waarschijnlijk ook een rol in wat mensen van mijn muziekvideo’s vinden.

Ik denk dat veel mensen in me geloven omdat ik erg hard werk en ik altijd probeer om de beste kunst te maken die ik kan maken, maar ook omdat ik knap ben. Het zou absurd zijn om dat niet te denken in een wereld waar we te horen en te zien krijgen dat acteurs en muzikanten het heel goed doen als ze in het plaatje passen van wat volgens de media aantrekkelijk is.

Heb je ooit gratis dingen ontvangen of speciale aanbiedingen voor dingen gekregen omdat je knap bent?

Nee, nooit. Wat ik eerlijk gezegd erg vervelend vind.

Ben je bang voor de gedachte om “je uiterlijk te verliezen”, of ouder te worden?

Nee, ik kijk ernaar uit om grijze haren te krijgen en een verfijnde oudere man te worden, zoals Denzel Washington en George Clooney!

