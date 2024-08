De jonge mannen die een toupetje dragen

Haarstukken – of toupetjes, voor de ongeïnitieerden – maken een renaissance door bij jonge mannen. Voor sommigen doet een haarstukje misschien denken aan slapstick-scènes van onfortuinlijke sukkels die na een windvlaag of knokpartij ineens een stuk kaler zijn. Maar de werkelijkheid is dat er bij betrouwbare stylisten en kappers tegenwoordig volop niet-chirurgische, akelig realistisch uitziende haarstukken beschikbaar zijn.

Als je een man van in de twintig of dertig bent die alle hoeken van TikTok heeft afgezocht om tips te vinden tegen haarverlies, heb je misschien wel video’s gezien van kale of kalende mannen die wonderbaarlijke toupet-transformaties hebben ondergaan. Er is niet veel data over, maar meerdere bedrijven in het VK en in de VS hebben aan VICE verteld dat er in de afgelopen jaren een toegenomen interesse van mannen in haarstukken is.

Dina Kales, die al sinds 2004 in de industrie zit, heeft sinds 2019 haar eigen kapsalon in New York, The Top Shoppe. Ze zegt dat met name de zelfbenoemde “haarvervangingsspecialist” Phil Ring (@phildoeshair), die het proces op social media van begin tot eind laat zien, meer aandacht heeft gevestigd op een industrie die doorgaans omgeven is door geheimzinnigheid is. Een andere persoon die dit doet is de 23-jarige “toupee queen” Em uit Utah, wier TikToks ontzettend vaak viral gaan – haar laatste is 5,6 miljoen keer bekeken.

Em werkt sinds 2017 voor haar moeder bij Argyle Hair Solutions. Ze zegt dat ze nu bijna twee jaar social media-video’s aan het maken is, en ze heeft in die periode een “behoorlijk gestage” toename gezien in voornamelijk jonge mannelijke klanten: mensen komen vanuit het hele land naar haar hun salon.

Ze zegt dat er meer jongere mannen zijn die zich prettig voelen bij het gebruiken van cosmetica, vergeleken met mannen die wat ouder zijn. “Je hebt nog steeds een vleugje geïnternaliseerde giftige mannelijkheid, maar veel minder dan bij vorige generaties. Ze kunnen met zichzelf bespreken en denken van – als ik dit graag wil, is er dan een logische reden om het niet te doen? En dan komen ze hier langs.”

De 46-jarige Jay Patel, eigenaar van Mens Hair 2 Go in Londen, merkt ook dat hij de afgelopen vijf jaar meer jongere klanten heeft. Hij denkt dat het komt doordat mannen meer voor zichzelf zorgen, door de druk van social media om er op een bepaalde manier uit te zien, en door shows zoals Love Island. “Steeds meer mannen hebben nu ook een stoornis van de lichaamsbeleving,” voegt Patel eraan toe, wijzend op data die laten zien dat 40 procent van de mannen de druk voelt om een “perfect lichaam” te hebben.

Patel zegt dat hij zelf haarstukken draagt sinds hij begin twintig is. De toupetten zijn in die tijd een flink stuk beter geworden; er zijn polyurethaanopties voor verschillende soorten haardichtheid en kleuren, en superdunne koordjes om de onderkant van het haarstuk te verhullen en de haarlijn er natuurlijk uit te laten zien. Volgens kapsaloneigenaren zoals Kales kun je je toupet eigenlijk behandelen als gewoon haar – je kunt het wassen, stylen, haarproducten gebruiken, en met een toupet van goede kwaliteit kun je zelfs gaan sporten of zwemmen. Er worden ook meer “vooraanstaande haarstylisten en kappers bij betrokken”, wat betekent dat de kapsels en stijlen “van hoge klasse zijn”, voegt ze eraan toe.

@phildoeshair Thank you all so much for the views and comments! I promise i’m Trying to respond to all the requests for consultations, we are feeling super greatful today! Text our salon number to book your consult if you’d like us to do a hair system on ya! hairsystem nyc hairreplacement nonsurgical ♬ Sunshine – WIRA

Het is niet goedkoop om een haarstuk aangebracht, geknipt en gestyled te krijgen, en ook het onderhoud is duur. Patel zegt dat het bij zijn zaak 690 dollar (629 euro) kost, of 746 dollar (680 euro) voor een op maat gemaakt haarstuk, en dat onderhoudsbeurten 81 dollar (73 euro) kosten. Kales kan er in New York voor zo’n 940 dollar (857 euro) eentje voor je doen, inclusief btw, stylen en een knipbeurt. Als je in Utah naar Em gaat ben je 1000 dollar (915 euro) kwijt voor het haar, het aanbrengen, een knipbeurt en drie latere onderhoudsbeurten. Haar klanten moeten hun toupet elke twee tot vier weken opnieuw laten aanbrengen, thuis of in de salon, en elke twee tot drie maanden een nieuwe krijgen.

Volgens de mensen met wie ik sprak waren corona en het daaropvolgende Zoom-tijdperk voor veel mannen een enorm keerpunt. Ze zagen zichzelf vaak in beeld, maar ze zagen ook de transformatievideo’s op TikTok en Instagram, en tijdens de lockdown hadden ze een periode om aan zichzelf te werken.

Het feit dat iedereen thuis zat betekende ook dat iedereen discreet hun haar kon laten uitgroeien, aangezien je wel een paar centimeter haar nodig hebt om met het haarstuk te combineren. “Je had ook niet meer dat gênante moment dat je op werk verschijnt met een volle bos haar, en aan je collega’s moet uitleggen waarom je er ineens anders uitziet,” zegt Kales.

Alle bedrijven waar ik mee sprak waarschuwden voor malafide ondernemers, die belabberd werk leveren. Die slechte toupet-zaken kunnen blijven bestaan omdat er veel geheimzinnigheid is in de industrie, aldus Em. Er is ook een generatiekloof; oudere mensen in de industrie hebben misschien de voorkeur voor dikkere, minder echt uitziende haarstukken omdat ze steviger zijn en minder vaak vervangen hoeven te worden. Ze is ooit op een conventie in Nashville geweest waar een groot aantal oudere mannen rondliep met op hun hoofd iets wat op een dode wasbeer leek.

Em gebruikt met trots het woord “toupet”. Anderen met wie ik sprak gebruiken liever de term “haarstuk” of “haarsysteem”. Em beschrijft deze alternatieve termen als “dingen die mensen als eufemisme hebben bedacht, omdat het woord ‘toupet’ gênant is,” zegt ze. “Maar als mensen het woord toupet associëren nep en lelijk uitziet, dan kan ik die associatie veranderen door heel mooie toupetten te maken.”

De andere opties die er voor kalende mannen zijn, brengen hun eigen problemen met zich mee. Minoxidil-lotion kan resultaten leveren, maar die zijn niet gegarandeerd, en het kost geld en moeite om het tweemaal daags aan te moeten brengen. Propecia, ook wel bekend als finasteride, geeft goede resultaten, maar de vermeende bijwerkingen zijn onder andere impotentie en fysieke, mentale en neurologische klachten. (Fabrikanten van het medicijn hebben deze claims ontkend.) Niet alle mannen kunnen zomaar een haarstransplantatie ondergaan; een van de redenen kan zijn dat ze simpelweg al te veel haar hebben verloren. Ook moeten sommige mensen na een haartransplantatie krijgt alsnog de rest van hun leven finasteride slikken, om blijvend verlies van natuurlijk haar tegen te gaan.

Joe Melito (34) uit New York begon zijn haar te verliezen toen hij halverwege de twintig was. Hij gebruikte daarvoor Toppik, een type poederige microvezels dat je bij dunner wordende stukken kunt aanbrengen om het haar voller te laten lijken. Uiteindelijk was hij zo erg aan het kalen dat Toppik niet meer hielp. “Ik wilde een volledige haartransplantatie – ik was van plan om naar Turkije te gaan, maar ik zag gemengde beoordelingen en resultaten,” zegt Melito. “Ik begon rond te kijken en probeerde iets anders te verzinnen. Toen ontdekte ik Dina Kales.”

“Ik doe het nu zo’n acht maanden, en het is de beste keuze die ik had kunnen maken. Ik vind het geweldig,” jubelt hij. “Je haar verliezen is alsof je een deel van jezelf verliest. Ik ben Italiaans-Amerikaans – ik was er kapot van. De eerste keer dat ze het haarstuk opzette en mijn haar stylede, was het alsof ze me weer 22 had gemaakt.”

“Het heeft mijn zelfvertrouwen teruggebracht. Het heeft mij teruggebracht.” Kales zegt dat een van haar klanten het met zijn nieuwe haarstuk een stuk beter deed op Tinder, en als kale man spreek ik uit ervaring als ik zeg dat de vermindering in romantische interesse vrij schril is zodra je je haar verliest. Om de een of andere reden komt het pas weer terug als je oud genoeg bent om een jonge vader te zijn, wellicht omdat, door de jaren heen, steeds meer van je leeftijdsgenoten hun haar verliezen, waardoor je zelf minder opvalt. Plus, er is een onverwacht grote groep mensen die een ding heeft voor kale vaders.

Kaal worden kan natuurlijk op elke leeftijd kneiterdeprimerend zijn. Om eerlijk te zijn had ik nog nooit een haarstuk als optie overwogen, maar ik vind dat mannen – net als vrouwen – met hun haar moeten kunnen doen wat ze maar willen, zeker als het er goed uitziet. (Kales was trouwens zo lief om me aan te bieden om me gratis en voor niets met een nieuw haarstuk te zegenen.)

“Vaak hoor ik na een behandeling bij een nieuwe klant, ‘Had ik maar niet zo lang gewacht’ of ‘Ik kan niet geloven hoe natuurlijk het eruitziet’,” zegt Kales. “Zelfs na twintig jaar van dit werk ben ik nog steeds onder de indruk van hoe geweldig de resultaten kunnen zijn en hoe snel de energie van mijn klanten verandert. Het is erg mooi om daar aan bij te dragen.”

Het is natuurlijk prima om kaal te zijn – ik heb Kales’ aanbod voor een haarstuk trouwens afgeslagen. Maar ook al is het om wat voor reden dan ook niks voor jou, het is wel goed om te weten wat je opties zijn – en het lijkt erop dat een toupet je beste optie is.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

