Deze man roast zijn TikTok-haters door tatoeages van hun gezicht te laten zetten

@Modern.day.angel is een buitengewoon buitensporige TikTok-lastpost. De 27-jarige uit Tampa, Florida is berucht geworden door zijn vurige wraakposts richting zijn haters. Wat begon als een vrij typisch tiktokokaccount, met een focus op onderwerpen zoals zijn religieuze opvoeding en zijn homoseksualiteit, is veranderd in een onophoudelijke roastsessie voor iedereen die hem in de commentsectie durft te bekritiseren.

Hij doet dingen als tattoos laten zetten van zijn haters of hun geliefden (zelfs hun baby’s), en staat bekend om zijn ontzettend intense, diepgravende onderzoek naar de persoonlijke levens van de reaguurders – zodat hij zich vrolijk kan maken om de nare dingen die hen overkomen zijn. Soms combineert hij die twee aanpakken, zoals de keer dat hij een contactverbod tegen een van zijn haters ontdekte, dat door haar ex was ingediend, en het op zijn rug liet tatoeëren. Hij heeft recentelijk ook een tattoo laten zetten van de dode vader van een van zijn haters, met Magere Hein die erachter staat.

Dit heeft natuurlijk allemaal voor flink wat controverse gezorgd, naast dreigingen met juridische stappen en zelfs doodsbedreigingen. We besloten met hem te praten om hem te vragen: waarom?

Ten tijde van het interview is zijn account sinds juli al 20 keer verwijderd – hij heeft dus elke keer van begin af aan moeten starten met een nieuw profiel. Hij dacht dat hij een techniek had ontdekt om het tegen te houden door “raadselachtig” te praten. Maar zelfs terwijl ik dit schrijf is hij weer twee keer gebanned, net nadat hij 246.900 volgers had gekregen.

Zijn voornaam is Ethan, hij werkt in een callcenter, en op TikTok heette hij voorheen ook wel @facetattbaby2023 en @internet.sweetheart. De meest recente ban voor @modern.day.angel is nog in afwachting van een beroep, maar je kunt hem nog steeds zien posten op @moderndayangel. Hoewel sommige mensen hun twijfels hebben bij de echtheid van de comments en de accounts die ze achterlaten is één ding zeker: de tattoos zijn echt, en niet zo goed doordacht. (modern.day.angel heeft aan VICE opgebiecht dat een paar van zijn TikToks voor entertainmentwaarde zijn gefabriceerd.)

Laten we er niet langer omheen draaien en met de man praten, om wat meer begrip te krijgen over wat er in godsnaam aan de hand is.

VICE: Laten we beginnen met de tatoeages. Hoe is dat allemaal begonnen?

@modern.day.angel: Er zat niet echt een specifieke missie of motivatie achter. Ik ben tien jaar lang verslaafd geweest aan intraveneuze drugs, aan opiaten, en ik ben nuchter geworden. Toen begon ik tattoos te laten zetten op normale plekken, zoals mijn arm en mijn nek, tot ik een keer de impuls kreeg om een gezichtstattoo te nemen. Ik liet een klein sterretje op m’n gezicht zetten, maar er is nu overheen getatoeëerd.

Vanaf dat punt is het allemaal geëscaleerd en heb ik er steeds meer laten zetten. Ik heb nu zeker wel wat spijt, maar ik vind het leuk om anders te zijn, en er anders uit te zien. Ik wou alleen dat ik betere gezichtstattoos had laten zetten en er meer over na had gedacht, omdat het er een beetje op uitliep dat tattoos een nieuwe verslaving werden.

Dit achtergrondverhaal komt niet echt aan de orde op je huidige account. Daar lijk je gewoon een enorme troll te zijn.

Ik heb er al eerder over gepraat – dat ik aan het herstellen ben van een verslaving, over mijn seksualiteit, mijn religieuze opvoeding en al die shit. Dat was wel waar ik eerst content over maakte toen ik met TikTok begon.

Ik ben opgegroeid in een hele strenge religieuze omgeving. Ik heb op een christelijke privéschool gezeten, en het was erg conservatief – je mocht niks anders dan hetero zijn. Er stond letterlijk in de studentenhandleiding dat lhbti zijn reden was om geschorst te worden. Ik moest dat deel van mezelf soort van verbergen. Dus als tiener worstelde ik daarmee, en ook met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals hele erge depressie en angst, wat ook in mijn familie zit.

Wanneer ben je begonnen met trollen?

Ik werd zelf constant getrolled – mensen die me lastigvielen om hoe ik eruitzag, en vanwege mijn seksualiteit. Ik ben mensen terug gaan trollen en het werd helemaal een ding. De eerste video die viraal ging was van een gozer die zei dat ik nooit een vriendin zou krijgen, dus ik heb zijn facebookaccount opgespoord en daarop “Ik wil geen vriendin, maar ik ga het nu wel met je zoon doen” gepost met een foto van zijn zoon erbij. En dat is hoe we op dit punt terecht zijn gekomen – TikTok heeft een beetje een monster gecreëerd.

En al die wraaktattoos?

Ik realiseerde me dat al die omgang met de trolls en de haters, uithalen naar mensen en al die dingen, veel bekeken werd en veel aandacht kreeg. Ik dacht, ‘Wat kan ik nog meer doen om dit nog groter te maken?’ Toen kwam ik met het idee van de tattoos – het is choquerend, mensen zijn geschokt. Ze zeggen, ‘Ik kan niet geloven dat je iets permanent op je lichaam zou laten zetten voor iemand die je op het internet afzeikt’. Maar het kan me eerlijk gezegd geen kut schelen.

Mensen zeggen, ‘Oh, dat staat voor altijd op je lichaam. Wat denk je wel niet?’ en ik denk dan ‘Bro, kijk naar mijn gezicht. Denk je echt dat een paar tattoos op mijn lichaam me boeien als ik er zo uitzie? Kom op.’ Ik vind het wel grappig. Ik heb in totaal zo’n 10.000 dollar (9142 euro) aan trolltattoos uitgegeven.

Laten we het over een paar specifieke tattoos hebben. In de oudste TikTokvideo op dit account zien we dat je een tattoo laat zetten van een oudere man genaamd Otis, als een SoundCloud-rapper.

Otis was me net als alle anderen aan het afzeiken in de comments. Hij zei eigenlijk niet eens hele nare dingen vergeleken met veel andere comments. Hij zei gewoon dat ik nooit een baan in de VS ga krijgen met al die gezichtstattoos. Toen kreeg ik het hilarische idee om hem als soundcloud-rapper met gezichtstattoos af te beelden, en die video werd erg populair op mijn oude account. Ik vind het een van mijn beste tattoos. Ik vind het best grappig.

Dit is volgens mijn account nummer 20 – ik heb al 20 accounts versleten. De eerste tattoo-TikTok was gewoon een geschreven tattoo met de tekst “Gregory Maxwell”, omdat een vrouw genaamd Rita Maxwell allemaal dingen op m’n TikTok zei zoals, “Ik zou het vreselijk vinden als mijn zoon ooit gezichtstattoos liet zetten”. Ik vond haar zoon op Instagram en liet zijn naam op me tatoeëren. Ik maakte ook een video waarin ik zei dat we een relatie hadden, gewoon om met haar te fucken.

Vanaf dat punt lijken ze steeds persoonlijker te worden. Wat was je eerste echte troll-TikTok die viral ging?

Dat was op 4 juli 2023, toen mijn naam op TikTok nog @facetattbaby2023 was. Een vrouw genaamd Lisa was me aan het trollen en bleef constant domme dingen zeggen zoals kleine berichtjes, helemaal in hoofdletters, “JE ZIET ERUIT ALS EEN GEDROCHT…” Dus ik begon haar te onderzoeken en ontdekte een contactverbod dat haar ex tegen haar had ingediend.

Ik postte een video waarin ik haar aansprak: “Je kunt jezelf echt niet beheersen, je bent al die negatieve comments aan het plaatsen. Dit lijkt echt een patroon te zijn, want je kon jezelf in 2018 ook niet beheersen toen dit contactverbod tegen je werd ingediend”, en ik liet een plaatje van het contactverbod op het scherm zien. Dat ging viral. Uiteindelijk ging ze klagen bij TikTok en werd mijn account daardoor gebanned.

Was dat het einde van het verhaal?

Nou, ze begon helemaal te vieren dat ze mijn account had laten verwijderen, dus ik maakte een nepaccount aan waarop ik mezelf in een blonde twintiger met de naam Heather veranderde. Ik vond haar echtgenoot online en begon hem berichtjes te sturen. Ik vroeg of hij single was, en hij zei ja. Dus toen heb ik die video online gepost. Ik was zo van, “Ik heb met je echtgenoot gepraat. Hij zegt dat hij niet getrouwd is. Hij zegt dat hij single is.” En dat ging ook viral.

Hoe ben je zo’n goeie speurneus geworden? Je lijkt van alles te kunnen vinden.

Het is niet eens zo moeilijk om dit soort dingen over mensen te weten te komen. Mensen zeggen altijd, “Oh mijn god, je zou voor de FBI moeten werken! Hoe ben je hier achter gekomen?” Maar de trolls zijn oprecht gewoon fucking dom. Veel mensen die comments achterlaten gebruiken hun volledige naam op TikTok, Joost mag weten waarom, en dan google ik hun naam gewoon en komt er van alles tevoorschijn. Ik gebruik ook zo’n website waarmee je een achtergrondcheck van iemand kunt doen, en ik weet ook hoe je face matching moet doen op websites zoals TinEye, waar je reverse image search kunt doen.

Toen ik nog maar kort op TikTok zat deed ik zelf veel onderzoek, maar tegenwoordig doe ik dat niet meer zoveel. Ik heb veel goede online speurneuzen en vrienden op Discord die weten hoe je dat soort dingen doet. Als iemand me afzeikt, post ik hun account gewoon op de Discordserver en zeg ik, ‘Veel plezier jongens, probeer zoveel te vinden als je kan.’ Meestal kunnen ze best makkelijk dingen vinden.

Dus wat gebeurt er als je geen plek meer op je lichaam hebt?

Daar hoef ik me de komende tijd nog geen zorgen over te maken, maar ik vind vast wel andere manieren om mensen te trollen. Ik bedoel, ik heb veel verschillende tactieken. Openbare archieven is er één, maar ook de partners van haters catfishen, of een bezoekje brengen aan de grafsteen van je oma – ik kan een hele hoop dingen doen.

Voelt het ooit alsof je te ver gaat?

Ja, soms wel. Ik voel me er niet heel slecht over, want deze mensen doen eigenlijk extra moeite om mij zonder reden te bekritiseren en lastig te vallen. En als je op TikTok zit snap ik eigenlijk niet dat je mijn reputatie op de app niet kent. Volgens mij confronteren mensen me opzettelijk, omdat ze willen dat ik doe wat ik doe.

Wil je nog iets tegen je supporters zeggen?

Ik hou van jullie. Ik hou van iedereen die me steunt en achter me staat in mijn missie om trolls neer te halen en de pestkoppen van het internet te pesten. Ik ben blij dat mensen het vermakelijk vinden. Ik ben blij dat mensen het grappig vinden. Het zal waarschijnlijk alleen nog maar gestoorder worden, dus blijf kijken, zou ik zeggen.

Ik neem aan dat hetzelfde geldt voor je haters?

Zelfde antwoord, ja. Reageren op eigen risico.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

