Het belang van geld sparen, veganistisch eten en andere levenslessen van JME

Interviews met JME zijn zeldzaam. Je kan er, als je goed zoekt, een of twee vinden. Deze bijvoorbeeld, toen hij geïnterviewd werd door het officiële Pokémon-youtubekanaal. Daarom geeft deze video van Link Up Tv je het gevoel alsof je de jackpot hebt gewonnen, en er een onmenselijke berg muntjes over je voeten stroomt.

Het interview met de rapper duurt drie kwartier. Terwijl hij samen met de interviewer broodjes met avocado eet, wordt duidelijk dat dit het soort gesprek is dat het verdient om volledig te bekijken.

Voor het geval dat je liever leest dan een filmpje kijkt, is er hier een klein voorproefje van wat je kunt verwachten. Samen duiken ze in Integrity, JME’s laatste album, wordt duidelijk hoe tot Man Don’t Care stand kwam, praten ze over veganistisch eten en de voordelen van geld sparen. Ze hebben het natuurlijk ook over Drake en BBK. Je hoort JME uitspraken van grote broer Skepta bevestigen, die laatstgenoemde onlangs in een interview met Zane Lowe maakte, en hij heeft wat wijze woorden over de toekomst van de Britse muziekscene. Oh, en niet te vergeten: het exclusieve moment waarop JME voor het eerst te zien is zonder do-rag op zijn hoofd.

Kijk het volledige interview hier.