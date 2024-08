We vroegen alle 150 Kamerleden of ze ooit al eens een joint hebben gerookt

Krijg al onze beste verhalen zonder je suf te moeten scrollen: abonneer je op onze newsletter.

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei onderzocht VICE hoe ver het Belgische cannabisbeleid al staat, en vroegen we de voorzitters van alle jongerenpartijen naar hun visie op het drugsbeleid. Het leek ons daarom zinvol (of eerder: noodzakelijk) om ook te weten te komen hoe er gedacht wordt over cannabis bij de mensen die vanuit een luguber soort amfitheater effectief de wetten maken in ons land: de Kamerleden. [Lesje Politicologie voor absolute beginners: ons Federaal Parlement bestaat uit de Senaat en de Kamer. In de Kamer zetelen 150 Kamerleden, die rechtstreeks door ons verkozen worden en beslissen over de wetten die in heel België gelden.]

Videos by VICE

We contacteerden dus alle 150 leden van de Kamer – via mail en telefoon – om hen vragen te stellen over wiet, legalisering en natuurlijk of ze zelf al eens 420-blaze-it-gewijs een jointje hebben gepaft. Uiteindelijk kregen we van 24 antwoorden. De andere 126 Kamerleden reageerden noch op onze mails, noch op onze telefoontjes.

SPOILER: Negen (9!) Kamerleden vertelden ons dat ze wel degelijk al eens wiet hebben gesmoord. Onze persoonlijke favoriet: “Dat is misschien ooit wel gebeurd – ik herinner het me niet meer.”

Roel Deseyn (CD&V)

Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Misschien ooit eens een trekje in Nederland maar nooit een hele joint.

“Misschien ooit eens een trekje in Nederland maar nooit een hele joint.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

Cannabis is zeker geen product als een ander. We moeten mensen goed inlichten wat de lange nawerking daarvan kan zijn op het lichaam. Het is volgens mij dus geen goed idee om de verspreiding ervan te promoten. Vooral uit een standpunt van verkeersveiligheid en gezondheid.

Sarah Schlitz (Ecolo)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt? Sarah Schlitz: Ik kan me voorstellen dat de meeste van mijn collega’s je vertellen dat ze nog nooit iets illegaals hebben gebruikt. Wat mij betreft: ja, ik heb al cannabis gebruikt. Maar ik heb nooit grote of problematische hoeveelheden gebruikt en het is nooit een obstakel geweest in mijn studie of carrière.

“Ja, ik heb al cannabis gebruikt. Maar ik heb nooit grote of problematische hoeveelheden gebruikt.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis? Ik ben voor de legalisering van cannabis in België.

Waarom? Het verbodsbeleid werkt vandaag de dag niet meer, net zoals dat het geval was met alcohol in de jaren dertig! Het is tijd om van koers te veranderen door de consumptie, verkoop en teelt van cannabis te legaliseren. Het is en blijft een psychoactieve stof, dus uiteraard zou een legalisering van cannabis niet het einde van alle regels betekenen. Het is belangrijk dat de staat duidelijke regels maakt over het toegestane gebruik, de productie en de verkoop. Zo moeten we ook een verbod op de verkoop aan minderjarigen gaan toepassen.

Het huidige verbodsbeleid zorgt voor een stimulering van de zwarte markt. Er zijn criminele organisaties die leven van de verkoop van cannabis. De legalisering is dus een opportuniteit om de maffia-netwerken te ontbinden, meer ademruimte te geven aan de gevangenissen en justitie, en een preventie- en begeleidingsbeleid te voeren voor de gebruikers die dat nodig hebben. Bovendien zien we in landen waar cannabis wel legaal is dat de consumptie door de legalisering niet aanzienlijk zal stijgen.

Jef Van Den Bergh (CD&V)

Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Ooit een keer.

“Ooit een keer.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

Wat mij betreft is het duidelijk dat de effecten van cannabis op de gezondheid van die aard zijn dat het dom zou zijn om nu te gaan legaliseren. Als sigaretten verboden zouden zijn en men vandaag vraagt: “Zouden we sigaretten niet beter legaliseren?” – dan zouden we dat wellicht ook niet doen.

Nele Lijnen (Open Vld)

Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Een keer geïnhaleerd op mijn zestiende, daarna nooit meer.

“Een keer geïnhaleerd op mijn zestiende, daarna nooit meer.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Voor.

Waarom?

In specifieke gevallen hebben traditionele medicijnen geen of weinig effect. Tal van studies bewijzen een potentiële toegevoegde waarde van medicinale cannabis in vergelijking met klassieke geneesmiddelen. In het parlement hebben we daarom het licht op groen gezet voor de oprichting van het cannabisbureau. Dat moet instaan voor de volledige organisatie van de teelt van medicinale cannabis. In de toekomst zullen er dus medicijnen ontwikkeld worden op basis van medicinale cannabis die de levenskwaliteit van heel wat patiënten zal verhogen. Dit is baanbrekend voor ons land, voor onze innovatie en onze economie!

Raoul Hedebouw (PTB)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Raoul Hedebouw: Dat is misschien ooit wel gebeurd – ik herinner het me niet meer.

“Dat is misschien ooit wel gebeurd – ik herinner het me niet meer.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Wij staan voor de legalisering van cannabis en we willen het gebruik en de productie ervan reguleren.

Waarom?

Het huidige verbodsbeleid is een totale mislukking. Het feit dat cannabis gemeengoed is geworden maar nog steeds illegaal is, stelt dealers in staat hoge prijzen te stellen en dus aanzienlijke winsten te maken. Het voorkomt anderzijds dat de kwaliteit en samenstelling van het product gecontroleerd worden. De tolerantiemaatregelen die genomen worden zonder cannabis werkelijk te legaliseren, laten zien hoe hypocriet politici zijn: ze hebben niets opgelost. En ze zijn al even hypocriet wat alcohol betreft. Dat is minstens zo schadelijk als cannabis, maar toch wordt het getolereerd en zelfs gepromoot in onze samenleving.

Cannabis reguleren zou veel meer duidelijkheid scheppen. Legalisering wordt ondersteund door de grote meerderheid van de experts en wetenschappers. En landen zoals Uruguay en Canada hebben recentelijk de stap naar legalisering al genomen.

Maar het is voor ons van essentieel belang dat de legale cannabismarkt wel streng gereguleerd wordt en in handen van de overheid blijft. Zo kunnen we voorkomen dat cannabis gecommercialiseerd wordt.

Anne Dedry (Groen)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Anne Dedry: Nee, nog nooit. Klinkt misschien ouderwets, maar ik hou het liever bij cava en wijn.

“Nee, nog nooit. Klinkt misschien ouderwets, maar ik hou het liever bij cava en wijn.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Ik kies voor een tussenpositie.

Waarom?

Medicinale cannabis wil ik wel erkennen. Meer en meer studies tonen aan dat dat qua pijnbestrijding bij aandoeningen een pluspunt kan zijn. Bij voldoende partijen is er genoeg draagvlak om dat geregeld te krijgen. Maar je moet volgens mij ook voorzichtig blijven wat de gevolgen voor de gezondheid betreft. Achter het hoekje loert toch een serieuze verslavingsproblematiek. Het is heel moeilijk om een legalisering in te voeren en tegelijk voldoende ontradend te zijn naar overgebruik.

Stefaan Van Hecke (Groen)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Stefaan Van Hecke: Nee, ik heb zelfs nog nooit een gewone sigaret gerookt.

“Nee, ik heb zelfs nog nooit een gewone sigaret gerookt.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

Je moet het gebruik niet criminaliseren want dat heeft geen zin. Maar anderzijds is het vrij gebruik denk ik ook een stap te ver. De verslavingsproblematiek in ons land is ernstig, met gokken, alcohol en tabak. Dat zijn al genoeg producten waarvan we het gebruik willen afremmen. En daar dan nog eens een extra product aan toevoegen? Nee bedankt.

Bekijk tussendoor ook: “Ik had zoveel geld, zoveel had ik op school nog nooit leren tellen.” – SpeesCees was de koning van de Nederlandse cannabiswereld

Inez Deconinck (N-VA)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Inez Deconinck: Nee. En ik heb daar niets mee gemist. Tijdens de laatste jaren op de middelbare school waren er in mijn vriendengroep veel jongens die er mee begonnen. Ze werden asocialer en stiller, daar was niets leuk aan. Waarom heb je dat nodig?

“Nee. En ik heb daar niets mee gemist.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

Softdrugs legaliseren is een fout signaal van de overheid omdat softdrugs gebruiken een eerste stap is naar zwaarder (hard)drugsgebruik. Als je als overheid tegen harddrugs bent, moet je ook geen softdrugs toelaten, omdat het een met het ander verband heeft. Drugs is over het algemeen niet goed: jongeren hebben dat niet nodig.

Luk Van Biesen (Open Vld)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Luk Van Biesen: Nee, 40 jaar geleden was het gebruik van marihuana niet zo aanwezig als nu. Ik heb af en toe sigaretten gerookt maar dat zei me helemaal niets, dus cannabis heb ik nooit geprobeerd.

“Nee, 40 jaar geleden was het gebruik van marihuana niet zo aanwezig als nu.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Voor.

Waarom?

Cannabis is nu nog taboe, ook al weet iedereen dat het gebruikt wordt. Het zit in een verboden zone, wat slecht is voor de kwaliteit van het product. Als we het legaliseren kunnen we een betere kwaliteit verzekeren, wat de gezondheid van de consument ook ten goede komt. Het gebruik moet volgens mij wel beperkt blijven, net zoals bij sigaretten.

Tim Vandenput (Open Vld)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Tim Vandenput: Eén keer toen ik jong was, zonder het te weten. Ik rookte in die tijd en had geen sigaretten op zak. Ik heb dan eens getrokken van een sigaret die me werd aangeboden, en dat bleek achteraf een joint te zijn. Mijn hoofd begon toen wel wat te draaien maar dat was het dan ook. Als ik op de wei van Rock Werchter rondloop ruik ik het wel, en ik moet toegeven dat het lekker ruikt.

“Eén keer toen ik jong was, zonder het te weten.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Voor.

Waarom?

Cannabis is een softdrug en is illegaal, terwijl alcohol – een harddrug – maatschappelijk wel aanvaard is. Alcohol kan je overal kopen en je kan zelfs nog achter het stuur gaan zitten als je er niet teveel van hebt gedronken. Dan moet een softdrug als cannabis ook gelegaliseerd worden. Op die manier hebben we er meer controle over: over de prijs, de productie en het gebruik.

Sophie De Wit (N-VA)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Sophie De Wit: Nee, want ik ken mezelf. Als ik een zak chips voor mijn neus heb, dan moet die direct leeg. Daarom drink ik ook geen alcohol.

“Nee, want ik ken mezelf. Daarom drink ik ook geen alcohol.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

Vandaag hebben we een tolerantiebeleid, dat staat haaks op preventie en ontrading. Legalisering zou even onlogisch zijn. We hebben die fout al eens gemaakt met alcohol en dat kost ons nu heel wat voor de gezondheidszorg. Voor je het weet is het THC-gehalte op de zwarte markt een pak hoger en de prijs veel lager. We weten momenteel ook meer over de verslavingsproblematiek, psychoses die optreden zie je pas vandaag. Als je het legaliseert is dat net hetzelfde alsof je zegt: oké, jij wil 180 kilometer per uur rijden, dan leggen wij een aparte rijstrook voor je aan.

Annick Lambrecht (s.pa)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Annick Lambrecht: Nooit zelf gebruikt.

“Nooit zelf gebruikt.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis, en waarom?

Wat het medicinaal gebruik van cannabis betreft denken wij dat we in België nu echt stappen vooruit moeten zetten. Het verwerken van actieve stoffen uit de cannabisplant in geneesmiddelen is bij ons weliswaar toegelaten, maar het gaat traag en de toepassingen zijn beperkt. Komende legislatuur willen we dat zeker uitbreiden. Wanneer producten zoals cannabisolie bewezen verlichting kunnen brengen bij bepaalde aandoeningen en veilig zijn, moeten we zorgen dat ze zonder hinder verkrijgbaar zijn.

Voor cannabis geloven wij niet dat het huidige model werkt. De criminelen worden rijker, cannabis blijft makkelijk te verkrijgen en vooral door een gebrek aan controle wordt de cannabis zelf gevaarlijker. Om gebruikers te beschermen moeten we er dus over nadenken of het niet beter is om hier meer controle over te nemen. Wij geloven dat het tijd is voor een gereguleerd model dat de veiligheid van de gebruikers op de eerste plaats zet.

Youro Casier (sp.a)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Youro Casier: Nee.

“Nee.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Voor.

Waarom?

In de medische wereld is aangetoond dat cannabis een geneesmiddel is en sommige patiënten kan genezen. Het moet dan wel onder begeleiding van een arts kunnen gebeuren. Zolang het niet gelegaliseerd is, blijft het in de criminaliteit, waar je er minder controle op hebt. Het is altijd prettiger om iets te doen wat niet mag dan wanneer het wel mag.

Sarah Smeyers (N-VA)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Sarah Smeyers: Nee nog nooit.

“Nee nog nooit.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

We zijn in het algemeen tegen het gebruik van softdrugs. Drugs mag niet maatschappelijk aanvaard worden, dus moeten we dat signaal als politiek ook geven. We moeten het aantal drugsverslaafden reduceren en slachtoffers terug in de maatschappij brengen. Mensen die verslaafd zijn hebben het moeilijk om zich staande te houden.

Wouter Beke (CD&V)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Wouter Beke: Neen.

“Neen.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

Wij willen een beleid dat duidelijk ‘nee’ zegt tegen illegale drugs en ontradend is voor legale drugs als alcohol en tabak. Enerzijds moet de vraagzijde aangepakt worden door meer te investeren in drugpreventie en verslavingszorg. Het is belangrijk dat cannabisgebruik niet gebanaliseerd wordt, gelet op de risico’s voor de geestelijke gezondheid. Als er een verslavingsprobleem is, heeft elke verslaafde recht op een opvangplaats en aangepaste behandeling. Een aanklampend politieoptreden moet druggerelateerde criminaliteit doen dalen zonder stigmatiserend te zijn. Medicinale cannabis is onder strikte voorwaarden toegelaten.

Leen Dierick (CD&V)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Leen Dierick: Neen.

“Neen.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

[- Hetzelfde antwoord als Wouter Beke.]

Gwenaëlle Grovonius (PS)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Gwenaëlle Grovonius: Het is inderdaad al gebeurd dat ik cannabis heb gebruikt. Vijf of zes keer in mijn leven, denk ik, maar ik ben geen grote fan.

“Het is inderdaad al gebeurd dat ik cannabis heb gebruikt. Vijf of zes keer in mijn leven, denk ik.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis ?

De PS wil cannabis “reguleren”. De term ‘reguleren’ is belangrijk. Reguleren is legaliseren, maar wel volgens strikte regels.

Waarom?

Wij zijn van mening dat een passende regelgeving onze samenleving beter kan beschermen dan de huidige situatie. Al meer dan vijftig jaar is de productie en consumptie van cannabis ten strengste verboden in België. In 2005 werd in een Gemeenschappelijke richtlijn van de Minister van Justitie Laurette Onkelinx en het College van procureurs-generaal de strafrechtelijke vervolging van belangrijke cannabisgebruikers geregeld. Dit systeem, waarin de teelt en consumptie van cannabis wordt “getolereerd” – en voor die tijd vrij vooruitstrevend was – is nog steeds van toepassing.

Het niet-bindende karakter van deze strafrechtelijke beleidsrichtlijn betekent dat haar regels verschillend wordt toegepast in verschillende gerechtelijke arrondissementen of zelfs in verschillende buurten van dezelfde stad. Wij beseffen nu dat een beleid dat de productie en consumptie van cannabis verbiedt een mislukking is.

Jean-Marc Delizée (PS)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Jean-Marc Delizée: Neen.

“Neen.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis ?

Voor.

Waarom?

De inefficiëntie van het cannabisverbod is duidelijk. De repressieve aanpak vermindert het verbruik niet – dat blijft juist stijgen. En de winst gaat naar de georganiseerde misdaad die de cannabismarkt beheerst. Vandaag kan de kwaliteit van de cannabis die wordt geconsumeerd niet gecontroleerd worden. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van gebruikers, van wie velen jong zijn, en die al gedwongen zijn om in contact te komen met de criminelen om aan cannabis te geraken.

Niet alleen is het huidige systeem inefficiënt en beschermt het de consument niet, maar het is ook erg duur voor de overheid. De regering verspilt financiële en personele middelen – politie, magistraten, zorgdiensten, enzovoort – die zouden gebruikt kunnen worden voor acties die nuttiger zijn voor de gemeenschap, zoals preventie en harm reduction.

André Frédéric (PS)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

André Frédéric: Neen.

“Neen.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

De PS is voorstander van de legalisering, maar wel met specifieke afbakeningen.

Waarom

Wij zijn van mening dat een aangepaste wet- en regelgeving onze samenleving beter kan beschermen. Dat betekent: Duidelijke regels voor meerderjarige consumenten, verbod op cannabis voor minderjarigen; therapeutisch gebruik van cannabis moet kunnen en we moeten zorgen voor een strikte kwaliteitscontrole.

Teelt voor persoonlijke consumptie moet legaal zijn, en de wietverkoop – waarop we belastingen heffen – moet gebeuren via zogenaamde cannabis social clubs. De productieketen moet traceerbaar zijn van producent tot consument. Cannabisreclame moet verboden zijn. En tenslotte: we moeten meer inzetten op preventie, harm reduction en gespecialiseerde zorg- en behandelingssystemen.

Bekijk ook: Libanon’s Groene Goud: de race naar legale wiet in de Arabische wereld

Anne-Catherine Goffinet (cdH)





VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Anne-Catherine Goffinet: Ik heb nog nooit cannabis gebruikt.

“Ik heb nog nooit cannabis gebruikt.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Wij zijn tegen de decriminalisering en legalisering van drugs. Die initiatieven zijn volgens ons een regelrechte plaag.

Waarom?

Cannabis, dat als softdrug gekwalificeerd wordt, heeft een serieus effect op de hersenen, zeker bij jonge mensen, wiens brein nog in ontwikkeling is. Bovendien leidt wiet snel tot fysieke en psychologische afhankelijkheid. Zelfs als niet iedereen die cannabis gebruikt overschakelt naar cocaïne en heroïne, weten we dat cannabis vaak een toegangspunt is voor het gebruik van andere drugs. Ik ben daarentegen wel voor het medicinaal gebruik van cannabis, maar enkel in een strikt medische context (een doktersvoorschrift, het distribueren van het product in een apotheek, regelmatige monitoring van de patiënt,…).

Vanessa Matz (cdH)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Vanessa Matz: Ik heb het een keer gebruikt, om te proberen, 20 jaar geleden.

“Ik heb het een keer gebruikt, om te proberen, 20 jaar geleden.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis ?

[- hetzelfde antwoord als Anne-Catherine Goffinet]

Waarom?

[- hetzelfde antwoord als Anne-Catherine Goffinet]

Jean-Jacques Flahaux (MR)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Jean-Jacques Flahaux: Ja, dat is me in het verleden wel eens overkomen, maar omdat ik weet dat cannabis nog giftiger is dan sigaretten, stopte ik er ook heel snel weer mee. Bovendien word ik er slaperig van, wat mij helemaal niet bevalt.

“Ja, dat is me in het verleden wel eens overkomen, maar omdat ik weet dat cannabis nog giftiger is dan sigaretten, stopte ik er ook heel snel weer mee.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Ik ben voorstander van de legalisering en organisatie van de cannabismarkt door de staat, zoals dat momenteel al het geval is voor sigaretten.

Waarom?

De huidige situatie draagt bij tot de financiering van terrorisme en maffia-netwerken. Er is bovendien geen controle op de kwaliteit van het verkochte product. Tot slot laat de huidige situatie het niet toe om een effectief volksgezondheidsbeleid te voeren, omdat de huidige onwettigheid niet genoeg mogelijkheden biedt om het fenomeen te bestrijden. En een actief preventie- en zorgbeleid zou gefinancierd kunnen door de “winst” van het staatsmonopolie op cannabisverkoop.

Caroline Cassart (MR)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Caroline Cassart: Neen.

“Neen.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Ik ben tegen, omwille van de hoge risico’s en negatieve effecten voor de consument. Concreet: verslaving en het gevaarlijk gedrag dat de consumptie van cannabis met zich meebrengt. Verder zou de decriminalisering van cannabis voor een banalisering kunnen zorgen.

Waarom?

Cannabis is gevaarlijk voor het ademhalingssysteem, door de tabak en intensieve wijzen van consumptie zoals bongs of pijpen. Idem voor het hart, het voortplantingssysteem (het verlaagt het testosterongehalte), en het immuunsysteem, dat verzwakt. Cannabis kan ook psychische stoornissen veroorzaken zoals angst, depressie, hyperactiviteit, maar ook zorgen voor een verminderd geheugen en concentratie, enz. Al deze effecten kunnen ook ernstige gevolgen hebben op het gedrag van de gebruiker, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersongevallen.

Sybille de Coster-Bauchau (MR)

VICE: Heeft u zelf ooit al eens cannabis gebruikt?

Sybille de Coster-Bauchau: Nee, maar ik heb in mijn persoonlijke omgeving de zeer negatieve effecten van deze drug gezien.

“Nee, maar ik heb in mijn persoonlijke omgeving de zeer negatieve effecten van deze drug gezien.”

Bent u voor of tegen de legalisering van cannabis?

Tegen.

Waarom?

Cannabisgebruik is niet zonder gevaar, vooral tijdens de jeugd. Het is wetenschappelijk bewezen dat het je neuronen aanvalt. Bovendien leidt het gebruik ervan tot de consumptie van harddrugs, die de gebruikers volledig verslaafd maken. Daarom kan ik een legalisering dus niet ondersteunen.

Volg VICE België razendsnel op Instagram en Twitter.