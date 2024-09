Kanye West heeft de releasedatum voor zijn nieuwe album aangekondigd

Foto via Wikimedia Commons

Kanye West tweette vanacht het volgende: “Swish February 11 16.”

We mogen er vast vanuit gaan dat hij daarmee bedoelt dat zijn nieuwe, zesde album SWISH op 11 februari dit jaar het licht ziet. Dit nieuws vormt het staartje van toch al een ouderwetse Kanye-vrijdag waarop hij een nieuwe track online plaatste, Real Friends & No More Parties in LA ft Kendrick Lamar en Ty Dolla $ign, en zijn headlinespot op Governors Ball in New York aankondigde.

Swish February 11 16 — KANYE WEST (@kanyewest) January 9, 2016

Het Yeezy seizoen is bij deze officieel begonnen.