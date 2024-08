We fotografeerden stralende, vers geknipte koppies nadat de kappers weer openden

Je kan altijd nog naar de tondeuse grijpen als je er helemaal klaar mee bent, zo zagen we tijdens een eerdere lockdown, maar naar de kapper gaan is niet alleen iets wat je doet om van te lang haar af te zijn. Het is een traktatie, een cadeautje voor jezelf. Heel belangrijk in tijden waarin het vaak lijkt alsof ons niks gegund wordt, en toen de kapperszaken deze week na drie maanden eindelijk weer open mochten stond de telefoon overal in het land dan ook roodgloeiend.

Jij blij, kappers blij. Deze nieuwe versoepelingen moeten spannend geweest zijn voor iedereen, om andere redenen dan demissionair premier Rutte eerder zei. Een frisse opscheer, een mooi kleurtje of een rechte pony krijgen voelden dit keer waarschijnlijk een beetje als een eerste douche nemen na vier dagen festival. Fotografenduo Chris en Marjan gingen op pad om deze stralende, vers geknipte koppies vast te leggen voor VICE.

Bekijk hieronder de foto’s die ze maakten.