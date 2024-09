Kippenpasteitjes

Porties: 4-6

Voorbereiden: 15 minuten

Totaal: 1 uur 35 minuten

Ingrediënten

Voor de pasteitjes:

750 g bloem, en meer om te bepoederen

15 g bakpoeder

8 g grof zout

1/4 theelepel baking soda

226 g ongezouten boter, bevroren en geraspt (houd het bevroren tot gebruik) en wat meer om te smelten

500 ml karnemelk

Voor de kippenbouillon:

1 (1800 g) hele kip

4 middelgrote wortels, geschild en in blokjes gesneden

2 stengels selderij, gesneden

1 teen knoflook, gehalveerd

1 ui, in vieren gesneden

Voor de pastei-schotel:

110 g ongezouten boter

220 g zilveruien

340 g champignons, in vieren gedeeld

100 g bloem

500 ml volle melk

150 g verse of bevroren erwten, ontdooid

grof zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

Bereidingswijze

1. Maak de pasteitjes: Roer in een grote kom de bloem, bakpoeder, zout en baking soda. Voeg de boter toe en meng het met je handen totdat er kruimels ter grootte van een erwt ontstaan. Voeg de karnemelk toe en mix totdat alles goed verdeeld is.

2. Strooi een beetje bloem over je plank en leg hier vervolgens het deeg op. Leg het deeg in een rechthoek met een dikte van zo’n 8 cm, en vouw het deeg zo’n 5 tot 6 keer over elkaar. Leg het deeg weer in een rechthoek en snijd de pasteitjes eruit met een rondje steekvorm. Draai de pasteitjes er niet uit, maar haal ze meteen recht omhoog, zodat de laagjes in de pasteitjes niet vervormen of rijzen. Het deeg moet goed zijn voor zo’n 12-15 pasteitjes. Leg de pasteitjes op een bakplaat met bakpapier en zet in de vriezer totdat ze klaar zijn om te gebruiken.

3. Maak de kippenbouillon: Leg de kip in een grote pan en zet hem onder water. Voeg de wortelen (de helft ervan), selderij, knoflook, en ui toe en breng aan de kook. Kook totdat de kip zacht is, ongeveer 90 minuten. Haal de kip uit de pan en leg op een bakplaat om af te laten koelen. Zodra de kip met blote handen aan te raken is, trek je al het vlees eraf en gooi je de botten en huid weg. Zeef de bouillon, zodat er enkel vloeistof over blijft. Zet 500 ml hiervan apart.

4. Maak de pastei-schotel: Verwarm de oven voor op 230°C. Breng een grote pan met water aan de kook. Voeg de zilveruitjes toe en kook voor 3 minuten, giet dan af en geef ze een ijsbad. Pel de uitjes wanneer ze koud genoeg zijn en maak ze droog.

5. Smelt de boter in een middelgrote hapjespan. Voeg de overgebleven wortelen toe en bak totdat ze zacht zijn, zo’n 5 minuten. Voeg hierna de uien en champignons toe. Bak nog eens 3 minuten, en voeg dan de bloem toe. Bak voor 2 tot 3 minuten, en voeg dan de overgebleven bouillon en melk toe. Laat het koken en roer af en toe, voor zo’n 6 tot 7 minuten. Voeg de overgebleven stukken kip met erwten toe en kruid het met peper en zout. Leg het op gelijkmatige hoogte in een schotelvorm. Zet de pasteitjes bovenop en vet het in met gesmolten boter.

6. Bak zo’n 35 minuten, totdat de pasteitjes goud zijn en de pastei-schotel bubbelt. Serveer met aardappelpuree en een salade van rucola, bijvoorbeeld.